Мы предпринимаем все необходимые усилия для укрепления обороноспособности нашей армии, но для этого нам нужна помощь. Именно по этой причине мы и обратились к нашим партнёрам. Несмотря на то, что расходы Республики Молдова уже были увеличены, этого по-прежнему недостаточно

Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в дополнительной финансовой поддержке для укрепления своей обороноспособности в связи с чем, Кишинёв уже проводит переговоры со своими внешними партнёрами.– заявила глава молдавского государства, выступая на брифинге.В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях, сделанных ранее представителями молдавского оборонного ведомства касательно укрепления системы обороны республики, что станет возможным благодаря закупке для этих целей необходимого оружия . Министр обороны РМ Анатолий Носатый даже говорил о необходимости создания в стране системы ПВО, однако, по его словам, государство пока что не может себе позволить этого.Кстати говоря, в текущем году бюджет Минобороны увеличился на 649,9 млн леев (порядка 36,6 млн долларов), только вот не совсем понятно, для чего стране, обладающей по конституции нейтральным статусом, повышать свои расходы на оборону?Как уже не раз отмечали экс-лидеры республики Владимир Воронин и Игорь Додон, ни у Румынии, ни у России нет планов нападать на Молдавию, в то время как нагнетание правящей партией антироссийской истерии делается умышленно с тем, чтобы создать дополнительную напряжённость в молдавском обществе, создавая образ «агрессора» и «врага» в лице России. Именно таким образом, подчёркивал Додон, власти (а среди их представителей немало лиц с румынским паспортом) пытаются сгладить свои провалы и неудачи, вызванные энергетическим и социально-экономическим кризисом, охватившим страну по их вине.