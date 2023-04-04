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Майя Санду: Молдова нуждается в дополнительной поддержке для укрепления своей обороноспособности

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Майя Санду: Молдова нуждается в дополнительной поддержке для укрепления своей обороноспособности

Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в дополнительной финансовой поддержке для укрепления своей обороноспособности в связи с чем, Кишинёв уже проводит переговоры со своими внешними партнёрами.


Мы предпринимаем все необходимые усилия для укрепления обороноспособности нашей армии, но для этого нам нужна помощь. Именно по этой причине мы и обратились к нашим партнёрам. Несмотря на то, что расходы Республики Молдова уже были увеличены, этого по-прежнему недостаточно

– заявила глава молдавского государства, выступая на брифинге.

В этом контексте стоит упомянуть и о заявлениях, сделанных ранее представителями молдавского оборонного ведомства касательно укрепления системы обороны республики, что станет возможным благодаря закупке для этих целей необходимого оружия. Министр обороны РМ Анатолий Носатый даже говорил о необходимости создания в стране системы ПВО, однако, по его словам, государство пока что не может себе позволить этого.

Кстати говоря, в текущем году бюджет Минобороны увеличился на 649,9 млн леев (порядка 36,6 млн долларов), только вот не совсем понятно, для чего стране, обладающей по конституции нейтральным статусом, повышать свои расходы на оборону?

Как уже не раз отмечали экс-лидеры республики Владимир Воронин и Игорь Додон, ни у Румынии, ни у России нет планов нападать на Молдавию, в то время как нагнетание правящей партией антироссийской истерии делается умышленно с тем, чтобы создать дополнительную напряжённость в молдавском обществе, создавая образ «агрессора» и «врага» в лице России. Именно таким образом, подчёркивал Додон, власти (а среди их представителей немало лиц с румынским паспортом) пытаются сгладить свои провалы и неудачи, вызванные энергетическим и социально-экономическим кризисом, охватившим страну по их вине.
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Использованы фотографии:
https://www.army.md/
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11 комментариев
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  1. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:13
    +3
    Ну, глядя как мы вежливо и предупредительно разбираемся с террористами угил, у барышни может возникнуть соблазн присоединиться.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:17
      +1
      Майя Санду: Молдова нуждается в дополнительной поддержке для укрепления своей обороноспособности
      Сегодня, 10:08
      понеслась санда по кочкам...ожидаемо,проходили.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 11:47
        0
        Не понятно, зачем им оборона, молдавский язык "отдали" румынам, вот и оборону скоро отдадут.
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 10:14
    +1
    Мы предпринимаем все необходимые усилия для укрепления обороноспособности нашей армии, но для этого нам нужна помощь.
    Майя, учись у Зеленского, как надо просить. Повторяй на всех уровнях, что Молдова из последних сил защищает Европу от российской агрессии, которая вот-вот начнется и проси танки, пушки, самолеты, а, главное, деньги.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:19
    +1
    Мне одному показалось, на фото паренек из знаменной группы со знаменем невидимкой? Или пока не дают....по какой-то причине. Палку какую дали бы....
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 10:29
      +1
      За знамя надо платить, но денег нет и запад не даёт.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    +1
    А есть такая страна Молдова? От языка уже откащались, не сегодня завтра к румынам попросятся....
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:22
    +2

    Президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что страна нуждается в дополнительной финансовой поддержке для укрепления своей обороноспособности
    Приобрести ещё одну полусотню лошпаков. Для гвардейцев-цыыган)).
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:27
    0
    Мы предпринимаем все необходимые усилия для укрепления обороноспособности нашей армии
    А чего ее укреплять, если уже к осени, Молдова исчезнет из карт мира и станет жудец Румынии.
  7. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 10:36
    +1
    Эта цыганка подставит молдаван на бабки, самих в рабство сдаст и свалит. Сто пудов так будет
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    +1
    страна нуждается в дополнительной финансовой поддержке для укрепления своей обороноспособности...
    Молдова в первую очередь нуждается в наличии мозгов у руководителей, которые заняли крайне антироссийскую позицию. А для того, чтобы просить помощи у Запада ссылаясь на российскую угрозу много мозгов не требуется. А если развязать конфликт в Приднестровье, то денежки сами потекут от "друзей" Молдовы, только успевай себе отстегивать. Вон Зеленский отлично с этим справляется.