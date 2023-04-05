В США вступает в строй ракетный эсминец Lenah Sutcliffe Higbee класса Arleigh Burke

Паскагула, штат Миссисипи, 3 апреля 2023 г. Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Lenah Sutcliffe Higbee (DDG 123) покинул верфь судостроительного подразделения HII (NYSE: HII) Ingalls Shipbuilding. DDG-123 будет введен в эксплуатацию в следующем месяце в порту Ки-Уэст, Флорида, прежде чем отправиться в порт приписки в Сан-Диего.USS Lenah Sutcliffe Higbee - 34-й эсминец, построенный Ingalls для ВМС США. DDG-134 является последним кораблем модификации Flight IIA, построенным Ingalls при переходе ВМС на эсминцы модификации Flight III. Ingalls в настоящее время ведет строительство эсминцев модификации Flight III Jack H. Lucas (DDG 125), Ted Stevens (DDG 128), Jeremiah Denton (DDG 129), George M. Neal (DDG 131) и Sam Nunn ( DDG 133). Модернизация Flight III включает в себя ряд конструктивных модификаций, которые в совокупности обеспечивают значительно расширенные возможности.Первый корабль модификации Flight III будет передан ВМС в конце текущего года. Ключевые отличия модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.Отметим, что AN/SPY-6(V)1 – 3D-радар с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, способный одновременно отслеживать баллистические и крылатые ракеты противника.Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.