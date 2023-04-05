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В США вступает в строй ракетный эсминец Lenah Sutcliffe Higbee класса Arleigh Burke

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В США вступает в строй ракетный эсминец Lenah Sutcliffe Higbee класса Arleigh Burke

Паскагула, штат Миссисипи, 3 апреля 2023 г. Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Lenah Sutcliffe Higbee (DDG 123) покинул верфь судостроительного подразделения HII (NYSE: HII) Ingalls Shipbuilding. DDG-123 будет введен в эксплуатацию в следующем месяце в порту Ки-Уэст, Флорида, прежде чем отправиться в порт приписки в Сан-Диего.


USS Lenah Sutcliffe Higbee - 34-й эсминец, построенный Ingalls для ВМС США. DDG-134 является последним кораблем модификации Flight IIA, построенным Ingalls при переходе ВМС на эсминцы модификации Flight III. Ingalls в настоящее время ведет строительство эсминцев модификации Flight III Jack H. Lucas (DDG 125), Ted Stevens (DDG 128), Jeremiah Denton (DDG 129), George M. Neal (DDG 131) и Sam Nunn ( DDG 133). Модернизация Flight III включает в себя ряд конструктивных модификаций, которые в совокупности обеспечивают значительно расширенные возможности.

Первый корабль модификации Flight III будет передан ВМС в конце текущего года. Ключевые отличия модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

Отметим, что AN/SPY-6(V)1 – 3D-радар с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, способный одновременно отслеживать баллистические и крылатые ракеты противника.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.
Автор:
Использованы фотографии:
Huntington Ingalls Industries
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13 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:49
    0
    Ракетный эсминец класса Arleigh Burke Lenah Sutcliffe Higbee (DDG 123) покинул верфь судостроительного подразделения
    Выдавливают как сосисЬки!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:56
      0
      Интересно,за какое время ковбои строят берки.
      1. Б-15
        Б-15 Сегодня, 09:13
        +3
        По зарубежным данным тратится год на спуск и ещё полтора года на ввод в состав флота.
        Спускается по паре кораблей в год.
      2. uav80
        uav80 Сегодня, 09:28
        0
        Собственно "Лена Сатклифф Хигби" заложен в ноябре 2017 года
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:19
      0
      Сосиски или нет, но факт то, что их катастрофически не хватает для всех заявленных задач.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 10:05
        +2
        Конечно, не хватает.
        Всего 70 штук в стою. С гулькин нос. laughing
        И еще 13 в процессе строительства.
        1. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 11:40
          0
          Во времена Холодной войны, когда АУГ у матрасников было больше, каждый авианосец сопровождали 1 - 2 крейсера УРО, типа "Тикондерога" и 4 - 5 эсминцев типа "Бьорк" и АПЛ. Сейчас, в лучшем случае, одна "тика" и пара "бьерков". Крайний проход "Рейгана" через Тайваньский пролив, одна "тика", которая скоро пойдет на списание и один "бьорк". Это много и мало?
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:10
    0
    Скопировал с Википедии.
    Впервые о существовании планов по разработке перспективного эскадренного миноносца для Военно-Морского Флота России сообщило агентство ИТАР-ТАСС 19 июня 2009 года со ссылкой на «источник, близкий к управлению военного ведомства, отвечающему за поставку кораблей, морского вооружения и военной техники»[7].

    11 марта 2010 года агентство «Интерфакс»[8], а за ним и ряд других российских СМИ[9][10][11] распространили информацию о начале разработки эсминца нового поколения для ВМФ России[8].

    29 июня 2011 года ОАО «Объединённая судостроительная корпорация» сообщила, что ведёт проектирование корабля океанской зоны класса «эсминец» с ядерной энергетической установкой[12].

    11 октября 2011 года «Известия» опубликовали информацию о том, что «эскадренный миноносец нового поколения, разработка которого сегодня ведётся в интересах ВМФ России, должен будет заменить сразу три класса российских кораблей: эскадренные миноносцы проекта 956, большие противолодочные корабли проекта 1155, ракетные крейсера проекта 1164. Это будет универсальный корабль, который сможет заменить все три проекта. За счёт современного вооружения он будет превосходить по противолодочным возможностям БПК, а по ударным и противовоздушным — сегодняшние эсминцы и ракетные крейсера, кроме „Петра Великого“ и его „одноклассников“».[13][14].

    13 февраля 2013 года главкомат ВМФ утвердил «предэскизный» проект перспективного эсминца дальней морской зоны, который представило проектно-конструкторское бюро «Северное» в Санкт-Петербурге[15].

    23 августа 2017 года стало известно что эскизный проект перспективного эсминца был утверждён Министерством обороны России[16][17].

    Точные технические параметры перспективного российского эсминца пока не раскрываются. По предварительным данным, стоимость постройки каждого эсминца составит около 100 млрд рублей[4]

    Закладка головного эсминца «Лидер» состоится не ранее 2022 года.[6]
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 09:17
      +4
      Ну какой нвфиг Лидер. Неизвестно какая судьба в итоге уготовлена 22350М Супер Горшкову.
      1. Rom8681
        Rom8681 Сегодня, 09:24
        0
        Наверное, ближе к Лидеру
        Цитата: blackGRAIL
        Ну какой нвфиг Лидер. Неизвестно какая судьба в итоге уготовлена 22350М Супер Горшкову.

        Наверное, ближе к Лидеру
  3. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 09:23
    +2
    Зато у нас строят вместо эсминцев ракетные катера, чья скорость хода и 30 узлов не достигает. Да еще и преподносят тут иные, что это лучше, чем эсминцы строить. Эх! Денег, мол, нет на эсминцы. Зато на астрономические, совершенно дикие зарплаты всяких топов, исчисляемые сотнями миллионов рублей в месяц, деньги есть.
  4. Комментарий был удален.
  5. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:30
    +1
    Цитата: Путник_2
    Зато у нас строят вместо эсминцев ракетные катера, чья скорость хода и 30 узлов не достигает. Да еще и преподносят тут иные, что это лучше, чем эсминцы строить. Эх! Денег, мол, нет на эсминцы. Зато на астрономические, совершенно дикие зарплаты всяких топов, исчисляемые сотнями миллионов рублей в месяц, деньги есть.

    ученые доказывали, что при виде паровоза коровы перестанут телиться и давать молоко, а при скорости выше 20 км/час из вагонов уйдет воздух, и пассажиры умрут от удушья.
    Теперь доказывают, что выше 30 миль уйдёт воздух из кают
  6. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 10:42
    -1
    У нас желают "семь футов под килем!" В данном случае пожелаю, торпеду в борт!