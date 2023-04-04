Наместник Киево-Печерской лавры: Уголовное дело против меня сфабриковано

Притеснения и давление на представителей Украинской православной церкви и, в частности, монахов Киево-Печерской лавры со стороны киевских властей продолжаются.Ранее под домашний арест был отправлен наместник лавры митрополит Павел, которого собирались допросить. Однако затем появилась информация, что митрополиту хотят инкриминировать обвинения в разжигании религиозной вражды и сотрудничество с Москвой.Согласно информации, опубликованной на сайте Украинской православной церкви, наместник Киево-Печерской лавры назвал уголовное дело против него сфабрикованным. А причиной своего ареста и возбуждения этого дела митрополит считает стремление властей отстранить его от руководства монастырем.В сообщении на сайте УПЦ говорится, что митрополит Павел готов сотрудничать со следствием ради того, чтобы доказать свою невиновность и ложность обвинений в свой адрес.Напомним, что власти страны решили изгнать из Киево-Печерской лавры монахов, мотивируя это ненадлежащим соблюдением договора аренды. Но при этом было объявлено, что монахи могут остаться, если покинут УПЦ и перейдут в раскольническую ПЦУ, что само по себе однозначно свидетельствует о том, что дело точно не в договоре аренды. Видимо, только при переходе в ПЦУ с договором аренды всё в порядке...Митрополит Павел занял бескомпромиссную позицию, чем навлек на себя гнев киевского режима и тамошних радикалов.