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Наместник Киево-Печерской лавры: Уголовное дело против меня сфабриковано

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Наместник Киево-Печерской лавры: Уголовное дело против меня сфабриковано

Притеснения и давление на представителей Украинской православной церкви и, в частности, монахов Киево-Печерской лавры со стороны киевских властей продолжаются.


Ранее под домашний арест был отправлен наместник лавры митрополит Павел, которого собирались допросить. Однако затем появилась информация, что митрополиту хотят инкриминировать обвинения в разжигании религиозной вражды и сотрудничество с Москвой.

Согласно информации, опубликованной на сайте Украинской православной церкви, наместник Киево-Печерской лавры назвал уголовное дело против него сфабрикованным. А причиной своего ареста и возбуждения этого дела митрополит считает стремление властей отстранить его от руководства монастырем.

В сообщении на сайте УПЦ говорится, что митрополит Павел готов сотрудничать со следствием ради того, чтобы доказать свою невиновность и ложность обвинений в свой адрес.

Напомним, что власти страны решили изгнать из Киево-Печерской лавры монахов, мотивируя это ненадлежащим соблюдением договора аренды. Но при этом было объявлено, что монахи могут остаться, если покинут УПЦ и перейдут в раскольническую ПЦУ, что само по себе однозначно свидетельствует о том, что дело точно не в договоре аренды. Видимо, только при переходе в ПЦУ с договором аренды всё в порядке...

Митрополит Павел занял бескомпромиссную позицию, чем навлек на себя гнев киевского режима и тамошних радикалов.
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Использованы фотографии:
pravoslavie.ru
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:50
    +3
    Удачи этому священрику.Митрополит Павел,в отличие от некоторых "коллег по цеху" не пошел на сделку с дьяволом.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:52
      -1
      Правильно по этому поводу сказал Владимир Соловьйв, что в Украине гражданская война носит РЕЛИГИОЗНЫЙ характер ХАББАДА против ПРАВОСЛАВИЯ и ХРИСТИАН в Украине в лице самого еврея Зеленского у власти в качестве президента-диктатора Укрорейха!
      И что при этом ничего, кроме ненависти к евреям, как к таковым, этот враг еврейского народа - сам еврей Зеленский - в конце концов у населения Укрорейха в Украине не добьётся!
      Что в религиозном плане Зеленский служит хаббадникам! И что это приведёт к ТМВ!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:59
        0
        Цитата: Татьяна
        РЕЛИГИОЗНЫЙ характер хаббада

        Гражданская война на бывшей Украине имеет корни в противостоянии Рима и Византии, также князей Галицких, получивших корону от папы Римского, с православными Рюриковичами.
        З.Ы. Еврей Зеленский мстит бандэровцам за Холокост.( Шутка?))))
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:27
          0
          Цитата: Румaтa
          Гражданская война на бывшей Украине имеет корни в противостоянии Рима и Византии, также князей Галицких, получивших корону от папы Римского, с православными Рюриковичами.

          Это у Вас очень узкопрофильный взгляд на РЕЛИГИОЗНЫЕ войны! По-вашему можно подумать, что иудаизм, как таковой, сам по себе не сущнствует. А это НЕПРАВИЛЬНО!

          Эту войну в Укрорейхе между христианами - при евреях во власти Порошенко и Зеленском - давно оседлали хаббаники! Начиная с хаббадника Коломойского и др. И они гнут свою линию.
          И об этом открыто говорит украинский сионист Игорь Беркот (Геккон) - о создании на территории Украины еврейского государства Израиль-2 под как продолжение еврейской общины Хаббад Любавич.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 11:35
            0
            За 300 лет еврейских погромов устраиваемых,украинцами, еврей устроили один мощнейший украинский погром. Молодцы.
      2. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 11:07
        0
        опять будут еврейские погромы как во времена Богдана Хмельницкого belay
        единственно что евреев мало осталось на территории украины laughing
    2. ian
      ian Сегодня, 10:57
      -1
      Каждому свое. Еще в шарфиках луи виттон не щеголял бы- вполне мог стать "знаменем веры". А так на знамени лейбл уж больно крут..
    3. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:01
      +1
      Нет такого дна на планете,которое не смогла бы пробить власти укрорейха
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 11:11
        -1
        нашим разведчикам и следователям-карты в руки. слишком много всякого напрело,ковыряться-долго и муторно будет. а по мне,(частное мнение) что у этих монахов,что то пошло не так.( да, я -безбожник, я нормальный, ничем не одурманеный,ни алкоголем,ни наркотиками,не понимаю, как в 21 веке быть настолько ...набожным).
  2. Комментарий был удален.
  3. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 10:59
    +3
    Прошлая Пасха была кровавая, наступает голодная. От всего сердца жду следующую, победную.
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: Чеширский
      Прошлая Пасха была кровавая, наступает голодная. От всего сердца жду следующую, победную.

      Старец Иона (Игнатенко),духовник Одесского Свято-Успенского монастыря,можно верить каждому его слову.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:02
    0
    Так то священники УПЦ и на фронте бывали и благословляли " воинство православных нациков" на победы, алаверды не заставило ждать.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    +2
    Митрополит Павел занял бескомпромиссную позицию, чем навлек на себя гнев киевского режима и тамошних радикалов
    Не было бы митрополита Павла, тогда киевская власть придумала другого. Было бы желание, а повод найдется. А искоренить истинное православие главная задача Запада, которую с большой охотой выполняет Киев. Вы видели, как цинично изгалялись и глумились эти бесы танцуя вокруг молящейся певчей церковного хора не говоря о воплях нациков? И это т.н. "украинский народ", который мы до сих пор жалеем, а некоторые считают братским. Это истинные потомки бандеровской нечисти и не заслуживают не только уважения, но и жалости.
  6. Пивасик
    Пивасик Сегодня, 12:01
    0
    Лавра, как место религиозно-историческое всегда приносило неплохой доход арендаторам от УПЦ. А вот мнения аредодателя (укрорейха) и арендатора (УПЦ) о распределении этого дохода, с появлением ПЦУ, перестали быть едины. Уберут УПЦ, зайдёт арендатором идейно нужное ПЦУ, сменят направления в нужную, кому надо, сторону ручейки от услуг и продаж. Бесы они разные и лукавые
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:04
    0
    Митрополит Павел занял бескомпромиссную позицию, чем навлек на себя гнев киевского режима и тамошних радикалов.

    Сил, удачи этому священнику. Борьба с дьяволом не будет простой.
  8. solar
    solar Сегодня, 12:31
    0
    Новый наместник Киево-Печерской лавры вместо Павла, архимандрит Авраамий, перешел из УПЦ в ПЦУ.
  9. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 12:44
    0
    Я так понимаю - это новый политический игрок в Украине. Столько к нему внимания...