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Франция построит новый атомный авианосец

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Франция построит новый атомный авианосец

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил о планах приступить к строительству нового атомного авианосца на рубеже 2025 и 2026 годов. Соответствующий законопроект будет представлен в Совет министров во вторник.


Лекорню в интервью изданию Le Parisien сообщил, что компании Naval Group, Technicatome и французские верфи будут выполнять заказ правительства на постройку авианосца водоизмещением 75 тыс. тонн. Морские испытания корабля должны состояться в 2036-2037 годах.

В мире осталось только две страны, которые знают, как строить и эксплуатировать атомные авианосцы: американцы и мы. В глобальном контексте, отмеченном войной на Украине и большой международной напряженностью, строительство авианосца необходимо

- отметил министр.

В настоящее время Франция владеет одним атомным авианосцем и 3 десантными кораблями типа Mistral, которые могут перевозить около 16 вертолётов. Новый авианосец должен заменить нынешний Charles de Gaulle.

«Шарль де Голль» использовался в последние годы в операциях, проводившихся на территории Ирака и Сирии. Он также был направлен в восточную часть Средиземного моря, чтобы продемонстрировать поддержку Греции в конфликте с Турцией, вызванным проводимой Анкарой разведкой шельфа и бурением нефтяных скважин в спорной морской акватории.
Автор:
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28 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:38
    +1
    Хранцузы ещё те строители атомных авианосцев.Посмотрим что получится.Не понимаю ,зачем городить своё ,покупайте американский проект и стройте.Англицкие авионосцы уже как в прессе не называют - нелециприятно.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 10:41
      +1
      Лягушатники любят самопалом заниматься. Фантомные боли былого величия покоя не дают. Не понимают хранцузишки, что стали аборигенами очередной колонии США.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:39
    0
    ИМХО францикам не авианосец менять нужно, им Макрона на настоящего де Голля менять надо. Вот тогда наверно и новый авианосец может не понадобиться....
    Только где ж теперь "Де Голля" то взять - поизмельчали политики, все больше по старым бабкам специализируются да по порноактрисам.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:50
      +1
      Нет ,Де Голль французам не нужен,после Макрона должен быть араб,нетрадиционной ориентации ,умеющий считать до 21 по французски и приверженца европейских ценностей.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:51
        0
        после Макрона должен быть араб,нетрадиционной ориентации ,умеющий считать до 21 по французски


        .... а так же одноногий, близорукий и толерантный по самые не балуйся. Вот тогда будет полный комплект - европолитик с Европакетом . yes
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:12
          +1
          Самое главное футбол ,а там хоть виноград не расти.Согласен. hi
        2. fiv
          fiv Сегодня, 11:19
          +1
          И акушер-гинеколог по образованию
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:43
    +2
    14 лет на строительство?Нет,я не стебусь-французы умеют строить большие корабли..Воевать ,правда на них не всегда получалось.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:44
      +1
      Да начерта им воевать то? Пригонят авианосец куда Хозяин скажет, поплескаются там и все - чисто потрясти могучестью. У них забот сейчас с мигрантами и своими же Желтыми Жилетами - полная пилотка огурцов. yes Разруливать как-то надобно....

      Хотя Макрон заявил публично что ему побоку - типа его все-равно не выберут на второй срок.
    2. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      14 лет на строительство?

      Если они хотят заложить в конце 25 а в 36 уже испытывать, то 10 лет получается
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:50
    0
    Если уж строить устаревшее антикварное оружие, то начинать нужно с дредноутов, броненосцев и линкоров.))))
    "Большой шкаф громко падает".
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 11:05
      0
      Вы осторожнее с подобными заявлениями. Здесь хватает свидетелей секты АУГ у которых только один критерий в оценке вооружений, - мне нравитцо.
      И пустое дело им доказывать, что дальность ударной авиации возросла насколько, что она уже не нуждается в плавучих аэродромах.
      Что до теоретических морских сражений, то так же как когда-то палубная авиация нивелировала такой козырь как главный калибр линкоров, точно так же сейчас ракеты лишили преимуществ палубную авиацию.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 11:18
        +2
        Цитата: vovochkarzhevsky
        И пустое дело им доказывать, что дальность ударной авиации возросла насколько, что она уже не нуждается в плавучих аэродромах.

        Пустое. Ибо никто этого так и не доказал. А последние военные конфликты странным образом доказывают обратное.
        Цитата: vovochkarzhevsky
        , точно так же сейчас ракеты лишили преимуществ палубную авиаци

        Ага. А СССР, лидируя в создании ПКР, начал строить авианосцы исключительно по ошибке.
        1. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 11:23
          -2
          Пустое. Ибо никто этого так и не доказал.


          Да что вы говорите? Неужели дальность Ту-95, Ту-160, это выдумка. Ну надо же. wassat

          А последние военные конфликты странным образом доказывают обратное.


          Какие? Колониальные войны против стран третьего мира?

          Ага. А СССР, лидируя в создании ПКР, начал строить авианосцы исключительно по ошибке.


          Именно так.
        2. spirit
          spirit Сегодня, 11:46
          0
          Ибо никто этого так и не доказал

          Пока самым и основным критерием является то!Что две основные морские державы США и Китай строят и в товарных количествах эти корабли.Сдаеться мне что там люди знают чуть чуть!самую малость побольше чем местные диванные эксперты из секты"авианосец устарел" hi
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky Сегодня, 12:06
            -1
            Пока самым и основным критерием является то!Что две основные морские державы США и Китай строят и в товарных количествах эти корабли.Сдаеться мне что там люди знают чуть чуть!самую малость побольше чем местные диванные эксперты из секты"авианосец устарел"


            Так они и линкоров после ПМВ настроили, что с того?
          2. Bingo
            Bingo Сегодня, 12:07
            +1
            Не подскажете, кто линкоры НЕ строил перед ВМВ? Матрасы вон и Замвольты строить продолжают, ну может повторить за идиётами?
      2. S.Николаев
        S.Николаев Сегодня, 11:25
        +1
        Вы осторожнее с подобными заявлениями. Здесь хватает свидетелей секты АУГ

        "Вызываю огонь на себя" laughing
        Ну, щас прилетит..
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 11:39
          0
          Цитата: S.Николаев
          Ну, щас прилетит..

          Первый уже пошел) Второй вам достался laughing
      3. Комментарий был удален.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    0
    В мире осталось только две страны, которые знают, как строить и эксплуатировать атомные авианосцы
    И, как я понимаю это Франция и Сша? Бритов обидели, про Китай вообще забыли, как будто его и нет. И это при том, что у французов всего один авианосец, а у китайцев: один действующий, два на испытаниях, а три в стадии строительства. Все таки, мягко говоря, слишком высокомерно даже для французов с их понтами.
    1. Комментарий был удален.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:41
      0
      Ой, вы к ним зайдите, и напишите, что мол извини. что по-английски, французский мало кто в мире понимает...
      Вот тогда увидите, что они еще и в космосе лидируют - без ракет на орбиту могут выходить, у них же французский - главный европейский и вообще общемировой язык...
    3. solar
      solar Сегодня, 12:08
      0
      как строить и эксплуатировать атомные авианосцы

      которых у Китая нет, пока, во всяком случае
    4. Старший матрос
      Старший матрос Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: rotmistr60
      а у китайцев: один действующий, два на испытаниях

      У китайцев есть атомные авианосцы?
  6. fiv
    fiv Сегодня, 11:11
    +1
    А в Твердиземном море в уютном гроте около Тулона сидит Посейдон и ждет, когда францы пригонят новый авианосец.
    1. Комментарий был удален.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:42
      0
      Он занят. Ржет над королевой Лизкой и Зямами
  7. Oldi
    Oldi Сегодня, 11:38
    -1
    Нам главное не ввязываться в это безумие авианосостроения, стремительно теряющие актуальность, дорогущие, проблемные в эксплуатации монстры сегодня скорее фактор риска для их владельца, особенно в случае серьёзного урона от ракетного удара например. Пройдёт время и устанут утилизировать.
    «Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер…» — Уинстон Черчилль
    . Пусть строят laughing
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:59
    -1
    Есть сильные подозрения, что новые хранцузские авианосцы могут оказаться даже хуже "де Голля"))) хотя, куда уж хуже?)))
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:04
    0
    Пафосное заявление Министра вооруженных сил.
    Пусть расскажет про боевой путь авианосца Шарль де Голль?
    Он такой же горемыка, как и Наш Кузнецов!