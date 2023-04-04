Западная пресса сообщила, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО

Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его. Хорошо, членство может быть не вариантом прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе

В настоящее время НАТО не собирается принимать в свой состав Украину. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на слова неназванного дипломата одной из стран Североатлантического альянса.Несмотря на наличие соответствующей заявки от Киева, в НАТО пока не готовы к вступлению в блок украинского режима. Понятно, что Киев на вступление в альянс очень рассчитывает.- подчеркнул дипломат в беседе с изданием.В то же время, руководство Североатлантического альянса изучает возможные ходы для смягчения недовольства киевского режима. Среди них едва ли не первое место занимает вопрос увеличения финансирования киевского режима. Например, сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО будет поднят вопрос об увеличении в два раза обязательств по финансированию Украины.Сейчас в специальном фонде предусмотрено выделение 250 млн евро в год, но допускается увеличение этой суммы до 500 млн евро в год. Фактически европейские страны уже начали откупаться от киевского режима деньгами, только бы пока не принимать Украину в Североатлантический альянс.Как будет Европа в целом и НАТО в частности выходить из сложившейся ситуации, пока не очень понятно. В идеале – смена европейских элит с изменением вектора внешней политики, но это уже из области фантастики, учитывая, что украинский конфликт все крепче повязывает европейских участников альянса как с США, так и с режимом Владимира Зеленского.