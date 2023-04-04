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Западная пресса сообщила, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО

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Западная пресса сообщила, что Украину в ближайшее время не примут в НАТО

В настоящее время НАТО не собирается принимать в свой состав Украину. Об этом пишет издание The Financial Times, ссылаясь на слова неназванного дипломата одной из стран Североатлантического альянса.


Несмотря на наличие соответствующей заявки от Киева, в НАТО пока не готовы к вступлению в блок украинского режима. Понятно, что Киев на вступление в альянс очень рассчитывает.

Письмо с заявкой лежит на столе, но мы просто игнорируем его. Хорошо, членство может быть не вариантом прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия помимо этого или в поддержку этого, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе

- подчеркнул дипломат в беседе с изданием.

В то же время, руководство Североатлантического альянса изучает возможные ходы для смягчения недовольства киевского режима. Среди них едва ли не первое место занимает вопрос увеличения финансирования киевского режима. Например, сегодня на встрече министров иностранных дел стран НАТО будет поднят вопрос об увеличении в два раза обязательств по финансированию Украины.

Сейчас в специальном фонде предусмотрено выделение 250 млн евро в год, но допускается увеличение этой суммы до 500 млн евро в год. Фактически европейские страны уже начали откупаться от киевского режима деньгами, только бы пока не принимать Украину в Североатлантический альянс.

Как будет Европа в целом и НАТО в частности выходить из сложившейся ситуации, пока не очень понятно. В идеале – смена европейских элит с изменением вектора внешней политики, но это уже из области фантастики, учитывая, что украинский конфликт все крепче повязывает европейских участников альянса как с США, так и с режимом Владимира Зеленского.
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Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:43
    +3
    Обком походу оброком обложил страны ЕС в пользу окраины, не одним же им тащить этот чемодан без ручки.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:47
    +1
    Членство МОЖЕТ быть.Ключевое слово-"может".Но может и не быть.Тьфу,я сам запутался laughing Ну,повесьте им еще морковки пожирнее.О чем речь,когда идет война?
  3. ian
    ian Сегодня, 10:51
    +2
    Команда будет- примут. Финнов вон втащили как будто завтра солнце уже не взойдет. И турков уговорили и венгров...
    Другой вопрос зачем этой козе этот баян? Украина интересна исключительно как театр БД. Как член альянса она в сегодняшнем виде вряд ли интересна. Особенно после завершения "странной военной операции".
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: ian
      Команда будет- примут. Финнов вон втащили как будто завтра солнце уже не взойдет. И турков уговорили и венгров...

      Не примут. Они конечно тупые по Задорнову, но не на столько, что бы принимать в свой состав воюющую страну и тем самым автоматически подписывать себя на прямое участие в войне с Россией, поскольку п.5 устава НАТО предусматривает коллективную защиту. Финляндия же в отличие от украины не воюет, поэтому её и подгребли безбоязненно.
      1. solar
        solar Сегодня, 12:00
        0
        п.5 устава НАТО предусматривает коллективную защиту

        п.5 не подразумевает, что все сразу должны объявить кому-то войну. По п.5 каждая страна самостоятельно принимает решение о конкретных формах оказания защиты. Фактически НАТО уже сейчас действует, как и в случае если Украина была бы уже в НАТО.
  4. lubesky
    lubesky Сегодня, 10:53
    +1
    Предлагаю туркам по сговору с Вашингтоном выставить ЕС ежегодную ренту за лежащую десятилетиями заявку Турции на вступление в ЕС. Бабки с Штатами пополам
  5. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:54
    +1
    Западная пресса сообщила...

    Вот горе, то, для бравых поляков... Теперь придется решать, как самим без НАТО нападать на Украину...
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +1
    В настоящее время НАТО не собирается принимать в свой состав Украину.
    Нам от этого не легче, т.к. НАТО уже по горло в конфликте и продолжает вооружать Киев.
    будет поднят вопрос об увеличении в два раза обязательств по финансированию Украины.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    0
    Перечитал слова дипломата нато и по буквам и в строчку и по диагонали. Ни чего не понял." Гарбочевщина " какая-то. Он сам понял что сказал?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:27
      0
      В НАТО не возьмут, но поддерживать будут. Что мы сейчас и наблюдаем.
  8. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:40
    -1
    Украину в свой клуб не берут. Зато Финляндия сегодня станет 31-м членом Североатлантического альянса, или +1300 км границы с НАТО. Гроссмейстер всех переиграл!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:38
      0
      Финляндия не угрожает, она и так была в НАТО то этого
  9. solar
    solar Сегодня, 11:57
    0
    Хорошо, членство может быть не вариантом прямо сейчас.

    С самого начала речь не шла о приеме Украины в НАТО до окончания боевых действий. Фактически же НАТО все равно действует так, как если Украины была бы членом НАТО.