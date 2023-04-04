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Жертвами израильского ракетного удара по Сирии стали два человека

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Жертвами израильского ракетного удара по Сирии стали два человека

Израиль произвел пуск ракет по сирийской территории. Жертвами израильского ракетного удара по Сирии стали два человека.


Об этом сообщает пресс-служба сирийского Министерства обороны.

Хотя силам противовоздушной обороны Сирии удалось перехватить большую часть боеприпасов, некоторые из них все же нанесли ущерб. Есть разрушения, в окрестностях Дамаска погибли двое гражданских лиц.

Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них

- говорится в сообщении.

Местное информационное агентство SANA предполагает, что целями атаки был столичный аэропорт и юго-восток Дамаска. В оборонном ведомстве заявляют, что ЦАХАЛ наносила удар по югу Сирии и окрестностям ее столицы. Пуск ракет производился с территории Голанских высот, принадлежащих Сирийской Арабской Республики и находящихся под израильской оккупацией.

Перед этим в Минобороны Сирии сообщали об отражении силами ПВО ракетного удара армии Израиля, целью которого был Дамаск. На минувшей неделе было зафиксировано три подобные израильские атаки на сирийскую территорию.

Собственно, удары ЦАХАЛ по Сирии не являются большой редкостью. Чаще всего они направлены против иранских объектов на территории страны, а также против действующих на сирийской земле проиранских группировок. В Тель-Авиве объясняют свои действия тем, что они якобы препятствуют снабжению оружием вооруженных формирований, поддерживаемых Тегераном.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:56
    +8
    Площадь этого государства метр на метр. Почему Иран ,и Сирия это терпят? заметьте это не Иран, или Сирия бомбят "бен гурион"..
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:59
      -2
      Потому что эту страну "крышует" США. Не станет "крыши" - сдуется Израиль.
      1. withoutreverse
        withoutreverse Сегодня, 11:01
        +5
        Крыша не прохудилась еще)
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:03
          -1
          Если крыша сдуется то им просто технику неоткуда будет получать. а с одними Узи и Галилами и Меркавами много они не навоюют. Они лишь модернизируют под себя стандартное американское вооружение. Но, надо отдать им должное, это у них получается весьма неплохо.

          зы В большинстве своем комментаторы правы - достает читать как Израиль наскакивает то на Иран, то на Сирию, то на Палестину. Хочется чтобы они "по башке" получили за свою агрессивность.
          1. А Нас Рать
            А Нас Рать Сегодня, 12:02
            +1
            Цитата: Nexcom
            Если крыша сдуется то им просто технику неоткуда будет получать.

            Истребители можно и у КНР купить, они не откажут тому, в кого вложили сотни миллиардов инвестициями.

            Цитата: Nexcom
            Они лишь модернизируют под себя стандартное американское вооружение.

            Откройте сайты компаний израильского ВПК, прочитайте перечень производимого и устыдитесь своего невежества в данном вопросе.

            Цитата: Nexcom
            достает читать как Израиль наскакивает то на Иран, то на Сирию, то на Палестину.

            Так не читайте предвзятую и однобокую подачу информации. Подобная статья - наглядный пример двойных стандартов и выворачивания фактов в целях создания нужного нарратива, прям как западные СМИ делают это против РФ.
            Пропаганда и мозгопромывательство.

            Цитата: Nexcom
            Хочется чтобы они "по башке" получили за свою агрессивность.

            Вы путаете причину со следствием, эта "агрессивность" и служит целям "не получить по башке" от врагов, которые как раз к этому и стремятся.
            Иран пытается создать в Сирии плацдарм для нападения на Израиль, и если Израиль прекратит удары, то в итоге получит это нападение. Диалог с Ираном тоже не возможен, Иран на него не готов в принципе, а остальные - его марионетки, и сами ничего не решают.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:24
      0
      Кто слышал эти пугачевы, галкины, макаревичи, слепаковы....... уже осудили варварство и выехали из Израиля ?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:25
        +1
        Да ну что Вы, нииииии.... Сидят там "и не жужжат" (с) Они же понимают, что чуть что - цацкаться с ними там не станут.

        зы Меня забавляет тот факт, что в России эти особи весьма истово крестились на камеру в Храмах православных, наверно в Израиле теперь так же истово мацу готовят и в синагогу ходят? Ну гражданство то Израиля они же получили не просто за красивые глазки. Значит получается в России они туфту гнали - обманывали всех что они православные?
        1. Alemax
          Alemax Сегодня, 12:02
          +1
          Дык, это такой тип людей/нелюдей. Они и там, наверняка туфту гонят, лишь бы не выкинули из тепла.
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 11:49
      0
      Цитата: Atlant-1164
      Площадь этого государства метр на метр.

      В современном мире это не мерило силы.

      Цитата: Atlant-1164
      Почему Иран ,и Сирия это терпят?

      Иран - потому что как раз эти удары и выбивают то, чем он мог бы ответить.
      Сирия - потому что не хочет становится разменной монетой в ирано-израильских разборках более чем уже вынуждена в них участвовать, ей это просто не выгодно.

      Цитата: Atlant-1164
      не Иран, или Сирия бомбят "бен гурион"..

      Иран как раз к этому и стремится, пытаясь создать плацдарм для подобных атак в Сирии, и именно эти попытки и купируют авиаудары.
      А у Сирии просто нет выбора, поскольку ничего против воли Тегерана она сделать не может.
      Если Асад взбрыкнет - иранцы его просто грохнут и посадят в президентское кресло новую марионетку.
  2. Комментарий был удален.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:13
    0
    Идеальный вариант.
    Путин в бартер на Шахиды поставляет в Иран и Сирию С-400 и договаривается в обмен на израильские БПЛА с Ираном, что тот оставит Израиль в покое.
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:07
      0
      Цитата: Румaтa
      договаривается в обмен на израильские БПЛА с Ираном, что тот оставит Израиль в покое.

      Иран не оставит Израиль в покое, пока там правят религиозные фанатики, и никто не сможет их на это уговорить.
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 11:19
    +3
    Мировое сообщество уже выразило свою озабоченность? Зеленский осудил этот подлый удар?
    НЕТ
    Вот и всё что надо знать, про западные ценности
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:23
    0
    целями атаки был столичный аэропорт и юго-восток Дамаска
    Интересно, как будет себя чувствовать Израиль если прилетит в аэропорт им. Бен-Гуриона? Сразу обратиться к "мировой общественности", которая конечно его поддержит?
    1. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 12:10
      0
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, как будет себя чувствовать Израиль если прилетит в аэропорт им. Бен-Гуриона?

      Как обычно, ничего нового. Ну пару чиновников и генералов по шапке получат.

      Цитата: rotmistr60
      Сразу обратиться к "мировой общественности"

      Нет, сразу обратится "кувалдой в глупую тыкву" тому, от кого прилетело.
      Причём десятикратно.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:27
    0
    Израиль пользуется ситуацией на Украине, понимая, что Россия не будет поднимать ставки в Сирии, пока не закончит на Украине. Ну ещё элемент шантажа: будете помогать Сирии и Ирану- начнем поставки оружия на Украину.