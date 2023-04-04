Израиль произвел пуск ракет по сирийской территории. Жертвами израильского ракетного удара по Сирии стали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба сирийского Министерства обороны.
Хотя силам противовоздушной обороны Сирии удалось перехватить большую часть боеприпасов, некоторые из них все же нанесли ущерб. Есть разрушения, в окрестностях Дамаска погибли двое гражданских лиц.
Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них
- говорится в сообщении.
Местное информационное агентство SANA предполагает, что целями атаки был столичный аэропорт и юго-восток Дамаска. В оборонном ведомстве заявляют, что ЦАХАЛ наносила удар по югу Сирии и окрестностям ее столицы. Пуск ракет производился с территории Голанских высот, принадлежащих Сирийской Арабской Республики и находящихся под израильской оккупацией.
Перед этим в Минобороны Сирии сообщали об отражении силами ПВО ракетного удара армии Израиля, целью которого был Дамаск. На минувшей неделе было зафиксировано три подобные израильские атаки на сирийскую территорию.
Собственно, удары ЦАХАЛ по Сирии не являются большой редкостью. Чаще всего они направлены против иранских объектов на территории страны, а также против действующих на сирийской земле проиранских группировок. В Тель-Авиве объясняют свои действия тем, что они якобы препятствуют снабжению оружием вооруженных формирований, поддерживаемых Тегераном.