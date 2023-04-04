Глава МИД Эстонии: Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону в связи с «российской угрозой»

Понятно, что страны по-разному воспринимают угрозу. Вероятно, это больше философская проблема для государств, которые наблюдают за этим (конфликт на Украине) издалека и не являются прифронтовыми странами

Вильнюсский саммит должен дать четкий сигнал в виде формулировки, которая будет весомее абстрактных заявлений о политике открытых дверей НАТО

Страны Балтии продолжают раздувать истерию, связанную с «российской угрозой». В Вильнюсе, Риге и Таллине регулярно обращаются к руководству НАТО с просьбой защитить их от Москвы, которая якобы после Украины может «взяться» за Прибалтику.В частности, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что члены альянса должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% от ВВП, так как, дословно, действия России на Украине вызывают опасения относительно ее будущих намерений, пишет Bloomberg.При этом авторы материала напоминают, что правительство Эстонии уже согласовало минимальный порог финансирования обороны в 3% от ВВП. В то же время, большинству стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор не удалось достичь минимальной отметки в 2%, которая была установлена еще в 2006 году.- цитирует Bloomberg слова Рейнсалу.Кроме того, в статье говорится, что помимо предложения увеличить расходы на оборону, глава МИД Эстонии призвал НАТО разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией от 1997 года, а также разработать план по принятию Украины в НАТО после окончания конфликта. Со слов дипломата, данную позицию поддерживают и польские власти.- заявил глава МИД Эстонии.Рейнсалу добавил, что некоторые политические лидеры до сих пор сомневаются по поводу членства Украины в альянсе из-за требований Москвы о нейтральности Киева, которая, как они считают, может стать основой для будущих мирных переговоров.Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля текущего года.