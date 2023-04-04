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Глава МИД Эстонии: Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону в связи с «российской угрозой»

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Глава МИД Эстонии: Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону в связи с «российской угрозой»

Страны Балтии продолжают раздувать истерию, связанную с «российской угрозой». В Вильнюсе, Риге и Таллине регулярно обращаются к руководству НАТО с просьбой защитить их от Москвы, которая якобы после Украины может «взяться» за Прибалтику.


В частности, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что члены альянса должны увеличить свои расходы на оборону до 2,5% от ВВП, так как, дословно, действия России на Украине вызывают опасения относительно ее будущих намерений, пишет Bloomberg.

При этом авторы материала напоминают, что правительство Эстонии уже согласовало минимальный порог финансирования обороны в 3% от ВВП. В то же время, большинству стран-участниц Североатлантического альянса до сих пор не удалось достичь минимальной отметки в 2%, которая была установлена еще в 2006 году.

Понятно, что страны по-разному воспринимают угрозу. Вероятно, это больше философская проблема для государств, которые наблюдают за этим (конфликт на Украине) издалека и не являются прифронтовыми странами

- цитирует Bloomberg слова Рейнсалу.

Кроме того, в статье говорится, что помимо предложения увеличить расходы на оборону, глава МИД Эстонии призвал НАТО разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией от 1997 года, а также разработать план по принятию Украины в НАТО после окончания конфликта. Со слов дипломата, данную позицию поддерживают и польские власти.

Вильнюсский саммит должен дать четкий сигнал в виде формулировки, которая будет весомее абстрактных заявлений о политике открытых дверей НАТО

- заявил глава МИД Эстонии.

Рейнсалу добавил, что некоторые политические лидеры до сих пор сомневаются по поводу членства Украины в альянсе из-за требований Москвы о нейтральности Киева, которая, как они считают, может стать основой для будущих мирных переговоров.

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля текущего года.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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1 комментарий
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:47
    0
    Со слов дипломата, данную позицию поддерживают и польские власти.
    Да кто б сомневался... Польша вполне успешно возрождает Речь Посполитую...