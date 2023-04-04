Сегодня в суде обвиняемый в уголовных преступлениях Трамп должен быть закован в наручники

Бывший президент США Дональд Трамп на личном самолете вчера прилетел из Флориды в Нью-Йорк, где он должен сегодня предстать перед судом по обвинению в уголовных преступлениях по 34 пунктам. Трамп стал первым политиком в истории Соединенных Штатов, возглавлявшим страну, который может быть осужден по уголовным статьям. Всего в отношении экс-президента выдвинуто четыре обвинения, в том числе по фактам якобы имевшего место уклонения от уплаты налогов и мошенничества в ходе предыдущей предвыборной президентской кампании.
Самым резонансным стало дело о связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которой ради сокрытия факта их отношений, по версии окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, он выплатил незадолго до президентских выборов в 2016 году 130 тысяч долларов за молчание. Причем использованы были деньги из предвыборного фонда, считает Брэгг. Сам бывший глава Белого дома все обвинения отрицает и неоднократно заявлял, что они сфабрикованы с целью помешать ему по результатам текущей предвыборной гонки вернуться в Овальный кабинет.
Онлайн-издание Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщает, что накануне окружной прокурор переквалифицировал все обвинения против Трампа в категорию «Е», представляющую низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк. По данному классу преступлений обвиняемому грозит до четырех лет тюрьмы. Однако подобный вариант развития событий маловероятен, пишет издание.
Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз
— сообщил информатор в офисе окружного прокурора Манхэттена.
Адвокат Трампа Джо Такопина назвал все обвинения против экс-президента сфабрикованными его политическими оппонентами дабы помешать Трампу вернуться в Белый дом. По его словам, результат получится обратным. Уголовное преследование лишь укрепит рейтинг бывшего главы государства и поможет ему выиграть на выборах в следующем году. Последние соцопросы лишь подтверждают этот тренд.
В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее
— заявил Такопина накануне явки его подзащитного в окружной суд Манхэттена.
По мнению юриста, дело в отношении политика никогда не было бы возбуждено, если бы Трамп не объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Эксперты считают, что даже если суд признает Трампа виновным, его защита будет обжаловать эти решения в вышестоящих инстанциях до тех пор, пока не дойдет до Верховного суда. С учетом бюрократических проволочек, этот процесс может растянуться на несколько лет и никоим образом не помешает бывшему главе Белого дома побороться за президентское кресло. Сам факт уголовного преследования, согласно Конституции США, не служит препятствием для участия в президентской гонке.
Ожидается, что Трамп явится в Верховный суд штата Нью-Йорк на Манхэттене в 14:15 по местному времени (21:15 мск). По закону обвиняемый должен быть закован в наручники хотя бы на непродолжительный срок, но Трамп, вероятно, избежит этого в силу мер безопасности, применяемых к бывшему главе государства. Отказ признать себя виновным означает, что бывший американский президент не пойдет на сделку со следствием, дабы смягчить наказание. После предъявления обвинений Трамп будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придется вносить залог.