Сегодня в суде обвиняемый в уголовных преступлениях Трамп должен быть закован в наручники

Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз

В случае с большинством людей, когда те подвергаются уголовному преследованию или обвинениям, их кампания заканчивается. Они исчезают. Их карьеры закончены, однако Дональд Трамп каким-то образом становится сильнее