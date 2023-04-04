Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись вплотную к железнодорожной станции «Бахмут-1» в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте) силы ЧВК «Вагнер» продолжают уверенно продвигаться к западной части города, оттесняя украинские формирования и расширяя зону контроля. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».В северной части Артемовска штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись вплотную к железнодорожной станции «Бахмут-1». Кроме того, фиксируется продвижение «вагнеровцев» в юго-западной части города. Например, была зачищена от украинских боевиков территория средней школы №24 по улице Леваневского. Также «музыканты» ломают оборону противника в квартале между улицами Чайковского и Корсунского.В южной части города ЧВК «Вагнер» сражается с украинскими формированиями в районе стадиона «Авангард». Постепенно и здесь зона контроля российских сил становится все шире, а украинские формирования отступают, не выдерживая натиска, или просто уничтожаются.Центральный район Артемовска в настоящее время практически полностью контролируется «музыкантами». В настоящее время освобождены находящиеся неподалеку от администрации города (примерно в трех кварталах) жилые дома по улице Горбатова.Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что «юридически» Артемовск взят, так как бойцы водрузили знамя на здание городской администрации. Основные силы противника сейчас сосредоточены в западной части города, поэтому главная задача – выбить украинские формирования с запада Артемовска, параллельно завершая зачистку уже контролируемых районов.