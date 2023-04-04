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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись вплотную к железнодорожной станции «Бахмут-1» в Артемовске

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Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись вплотную к железнодорожной станции «Бахмут-1» в Артемовске

В Артемовске (Бахмуте) силы ЧВК «Вагнер» продолжают уверенно продвигаться к западной части города, оттесняя украинские формирования и расширяя зону контроля. Об этом сообщает Telegram-канал «Оркестр Вагнера».


В северной части Артемовска штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продвинулись вплотную к железнодорожной станции «Бахмут-1». Кроме того, фиксируется продвижение «вагнеровцев» в юго-западной части города. Например, была зачищена от украинских боевиков территория средней школы №24 по улице Леваневского. Также «музыканты» ломают оборону противника в квартале между улицами Чайковского и Корсунского.

В южной части города ЧВК «Вагнер» сражается с украинскими формированиями в районе стадиона «Авангард». Постепенно и здесь зона контроля российских сил становится все шире, а украинские формирования отступают, не выдерживая натиска, или просто уничтожаются.


Центральный район Артемовска в настоящее время практически полностью контролируется «музыкантами». В настоящее время освобождены находящиеся неподалеку от администрации города (примерно в трех кварталах) жилые дома по улице Горбатова.

Напомним, что ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о том, что «юридически» Артемовск взят, так как бойцы водрузили знамя на здание городской администрации. Основные силы противника сейчас сосредоточены в западной части города, поэтому главная задача – выбить украинские формирования с запада Артемовска, параллельно завершая зачистку уже контролируемых районов.
Использованы фотографии:
ТГ-канал ЧВК "Вагнер"
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:21
    +3
    Хорошие новости,дойдут ли они до запада.На поле боя они его победить не могут, побеждают только виртуально. Постят новость от ВСУ.Присядьте,кофе не пить!Англицкая пресса заявляет по словам ВСУ.Путин решил убрать Вагнеровцев с фронта ,заменив их государственными ЧВК.Такой идиотизм надо поддерживать.Без лоха - жизнь плоха.НАТО с ужасом смотрит за продвижением музыкантов,ведь придётся говорить правду.НЕОЖИДАННО.Почему постоянно упоминаю западную прессу ,это для тех ,у которых :Весь мир с ними.Судя по минусам мне ,таких на сайте много.Так читайте не только украинскую пропаганду ,но западную.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:27
      0
      Карта Бахмута.Актуальная на вчерашний день.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 11:45
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Карта Бахмута.Актуальная на вчерашний день
        Малюсенький голубой треугольничек в верхнем левом углу и крохотный аппендицит в нижнем левом – это, судя по легенде, территория украинского контрнаступления (Claimed Ukrainian Counteroffensives). А вот места украинской партизанской войны (Reported Ukrainian Partisan Warfare) найти не удалось...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 11:49
          0
          Вот посмотрите ещё карта Бахмута есть.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:47
        -1
        Вчерашняя карта от добрых людей с Украины, с той стороны.
        1. серафимамурский
          серафимамурский Сегодня, 12:40
          0
          tralflot1832 (Андрей с) сколько долларов (евро) тебе подкинули эти "добрые люди с украины" вместе с картой?
    2. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 12:10
      +2
      Тупые английские репортёры. Все вокруг понимают что все ЧВК очень даже не частные конторки, а "Вагнер " тем более. И что такое государственная ЧВК? Есть Гос. Военная компания- то есть армия РФ.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: tralflot1832
      Путин решил убрать Вагнеровцев с фронта ,заменив их государственными ЧВК.

      Это все выдумки и хотелки британской разведки. Выход здесь только один - полный запрет на цитирование иностранной прессы, где они ссылаются на некие "анонимные источники", дают свою аналитику и т.д.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:21
    +4
    Удачи "оркестрантам"!Мстите за Владлена-Максима
  3. polinet
    polinet Сегодня, 11:21
    +4
    Работайте братья. Удачи вам.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:26
      +3
      Подсказка: если вставить цитату из статьи, не придется переживать о длине комментария.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 11:23
    +1
    Молодцы музыканты! В очередной раз восхищаюсь работой чвк Вагнер! hi
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:33
    +2
    главная задача – выбить украинские формирования с запада Артемовска, параллельно завершая зачистку уже контролируемых районов.
    И с этой задачей ребята без сомнения справятся. Удачи и минимальных потерь!
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:40
    +1
    В Артемовске (Бахмуте) силы ЧВК «Вагнер» продолжают уверенно продвигаться к западной части города
    ну если исходить из карты (ОПЯТЬ НИ КАКОЙ) то до западной части еще не дошли, только-только до центра
    Например, была зачищена от украинских боевиков территория средней школы №24 по улице Леваневского. Также «музыканты» ломают оборону противника в квартале между улицами Чайковского и Корсунского.

    редакция сайта в принципе по хамски относится к своим читателям?!!!
    вот где по ВАШЕЙ карте я должен найти эту школу, улицу и другие точки?!!!!
    то есть что бы понять и осмыслить я должен сам открыть яндекс все это найти и пометить что бы хоть как-то в это вникнуть?!!!!
    а зачем ВЫ?
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:44
    -2
    Неужели Герасимов не может выделить Пригожину хотя бы одну батарею ТОС с достаточным к-вом боеприпасов? Тогда вопрос с Артёмовском решился бы за сутки при минимальных потерях музыкантов. Видел видео. У них и Шмелей с Мухами нет.(((
    Это ВОВ или СВО?
  8. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 12:13
    0
    ТОС это охрененный аргумент!!! Недавно была новость , что решили штатно оснащать ими ВДВ
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:24
      +1
      Насколько я помню, ТОС стоят на вооружении частей РЗБЗ (или подразделений, если речь идёт о ВДВ...). А в составе ЧВК Вагнер, таких формирований нет...

      Передавать же регулярные армейские подразделения под оперативное руководство ЧВК, пусть и российской, вряд ли кто станет. Или, даже, временно "придавать" для боевого обеспечения, с задачей действовать по "планам ЧВК". Части и подразделения регулярной "армии" (ВС) действуют только по планам командования ВС.

      И, в принципе, это правильно...