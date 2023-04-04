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Прибыл за политическим рейтингом: Майк Помпео встретился с Зеленским

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Прибыл за политическим рейтингом: Майк Помпео встретился с Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлена его встреча с экс-госсекретарём США Майком Помпео, который посетил незалежную, пытаясь поднять свой политический рейтинг.


США рядом с нами и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем двухпартийную поддержку со стороны Белого дома

- отметил Зеленский на указанной встрече.

При этом американские обозреватели более прозаично оценивают визит Помпео на Украину. Бывший госсекретарь недавно вступил в президентскую гонку и пытается продвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома от республиканской партии. Основными соперниками в уже развернувшейся предвыборной кампании являются Дональд Трамп и Рон Десантис. Трамп постоянно заявляет о необходимости мирного разрешения конфликта, а Десантис и вовсе отметился ярко выраженной антивоенной риторикой, хотя позже под напором критики вынужден был скорректировать свою публичную позицию.

В связи с этим маловероятно, что оба прибудут на Украину (Трамп на данный момент не может сделать это и физически из-за ареста). Видимо, этим и решил воспользоваться Помпео, посетив незалежную, разыгрывая «украинскую карту» в своей избирательной кампании.

Почему США должны тратить свои ресурсы [на поддержку Украины]? Мы должны усвоить единственную вещь: когда плохие парни начинают маршировать, они не перестают маршировать

- заявил Помпео в понедельник в преддверии визита, имея в виду необходимость поддержки ВСУ в борьбе против российских войск.

О том, как плохие парни маршировали во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Сирии, г-н Помпео напоминать почему-то не стал...
Автор:
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4 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 12:38
    -1
    Проходной двор, который охраняет сам Кремль.
    Приём по высшему разряду!
    Специально для этого... гостя в Кыйиви тревогу включили...
    Ну, шоб ему было шо вспомнить потом.
    А может его и наградят... (с)
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    0
    Поднять у помпеи что-либо не в состоянии даже знакомя актриса Трампушки......Ну да ладно, съездил в "Мекку", отметился....
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:42
    +1
    США рядом с нами и вместе с нами...
    Вот только подыхать вам придется в одиночку и без помпезных речей. Ну и конечно Помпео:
    когда плохие парни начинают маршировать, они не перестают маршировать
    Это он про факельные шествия в Киеве?
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:44
    0
    О том, как плохие парни маршировали во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Сирии, г-н Помпео напоминать почему-то не стал...
     Правильно, там плохие парни, маршировали,против "хороших" американских парней, с его точки зрения. laughing