США рядом с нами и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем двухпартийную поддержку со стороны Белого дома

Почему США должны тратить свои ресурсы [на поддержку Украины]? Мы должны усвоить единственную вещь: когда плохие парни начинают маршировать, они не перестают маршировать

Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором запечатлена его встреча с экс-госсекретарём США Майком Помпео, который посетил незалежную, пытаясь поднять свой политический рейтинг.- отметил Зеленский на указанной встрече.При этом американские обозреватели более прозаично оценивают визит Помпео на Украину. Бывший госсекретарь недавно вступил в президентскую гонку и пытается продвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома от республиканской партии. Основными соперниками в уже развернувшейся предвыборной кампании являются Дональд Трамп и Рон Десантис. Трамп постоянно заявляет о необходимости мирного разрешения конфликта, а Десантис и вовсе отметился ярко выраженной антивоенной риторикой, хотя позже под напором критики вынужден был скорректировать свою публичную позицию.В связи с этим маловероятно, что оба прибудут на Украину (Трамп на данный момент не может сделать это и физически из-за ареста). Видимо, этим и решил воспользоваться Помпео, посетив незалежную, разыгрывая «украинскую карту» в своей избирательной кампании.- заявил Помпео в понедельник в преддверии визита, имея в виду необходимость поддержки ВСУ в борьбе против российских войск.О том, как плохие парни маршировали во Вьетнаме, Югославии, Ираке, Сирии, г-н Помпео напоминать почему-то не стал...