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Представитель МИД Китая: Мы готовы к диалогу с Евросоюзом по Украине

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Представитель МИД Китая: Мы готовы к диалогу с Евросоюзом по Украине

В настоящее время Пекин готов к обсуждению вопросов урегулирования вооруженного конфликта на Украине со странами Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.


Как отметила чиновник китайского дипломатического ведомства, в настоящее время КНР не выступает в качестве участника вооруженного конфликта и всегда придерживалась мирных способов его урегулирования. Заявление о готовности к диалогу с европейскими странами это лишь подчеркивает.

Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость

- заявила Мао Нин.

Что интересно, ранее комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Китай не может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако, как отметил чиновник Еврокомиссии, Пекин может повлиять на решения российской стороны относительно урегулирования конфликта.

Между тем, призыв Пекина к Евросоюзу проявлять самостоятельность и политическую мудрость не случаен. Евросоюз в последние годы, и спецоперация это наглядно продемонстрировала, превратился в откровенного сателлита США и слепо повинуется всем директивам из Белого дома, в том числе и идущим вразрез с экономическими и политическими интересами самой Европы. Если бы ЕС изначально проявлял бы мудрость и самостоятельность, вооруженный конфликт на Украине просто бы не произошел, но проамериканская политика европейского руководства дала свои результаты.
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:25
    +8
    "Стратегическая самостоятельрость и политическая мудрость"???!!!Окститесь,там такого и рядом не стояло!
    1. pyagomail.ru
      pyagomail.ru Сегодня, 11:35
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Стратегическая самостоятельрость и политическая мудрость

      Ну, во-первых, это тонкий троллинг, во-вторых, заявка на центровое участие в разруливание конфликта. Допускаю, что если "контрнаступ" у украины не задастся (очень надеюсь на это), европа с радостью умоет руки и передаст Китаю решение конфликта, типа "мы тут ни при чем".
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 11:51
        +2
        Европа(по совету из США) едет в Китай торговаться - откажись от России и мы продолжим экономическое сотрудничество(800млрд. долларов!!!), в противном случае, говорят Европейцы, сделаем себе обрезание ... торговли с Китаем..
        Вот в такое время живем...
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:39
      +1
      "Стратегическая самостоятельрость и политическая мудрость"???!!!Окститесь,там такого и рядом не стояло!
      Внимание! Китай и ЕС готовы обсуждать урегулирование конфликта, где здесь украина или Россия?
      1. Comandor777
        Comandor777 Сегодня, 12:09
        +1
        К сожалению, Россия как и Украина,утратили субъектность.
    3. Замира
      Замира Сегодня, 11:39
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      "Стратегическая самостоятельность и политическая мудрость"???!!!Окститесь,там такого и рядом не стояло!

      Ну, может, у кого то и "стояло"...рядом wink , но вот только толку с этого? Проявить эту самую "самостоятельность и мудрость" всё равно никому не дадут.
    4. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:50
      +3
      Россия тоже пыталась вести диалог с европейскими "независимыми" страна по минским договорённостям и, что из этого вышло, надеюсь Китаю известно.
    5. Alex DHG
      Alex DHG Сегодня, 12:02
      0
      "ЕС проявит стратегическую самостоятельность"? Похоже на такой толстый троллинг.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:28
    +1
    Китайский мирный план по Украине западу не приемлем.Он написан не по правилам ,а по международным законам.Западу придётся капитулировать и отказаться от роли гегемона.В Москве Путиным и СиЦзеньпином всё уже решено.Путин на западе токсичен,получите доброго китайца .Но это сути наших договорённостей не меняет.Счас Макорон по соплями получит ,через неделю боррель.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:36
      +6
      По большому счету,он неприемлем и для нас.Это отсрочка еще более кровавого конфликта в будущем,некий "Мюнхенский сговор 2.0"
      1. ААК
        ААК Сегодня, 11:48
        +1
        Абсолютно неприемлем, основа китайского плана - "соблюдение территориальной целостности и суверенитета государств-участников" - т.е. нам надо вернуть Крым, Донбасс, территории Запорожской и Херсонской областей, после чего только садиться за стол переговоров...
        1. Pavel73
          Pavel73 Сегодня, 12:24
          0
          Почему неприемлем? Ведь для того, чтобы говорить о территориальной целостности государств, надо сначала эту самую территорию - определить. На основании чего будем определять территорию Украины? Конституции? Украинцы ей давно подтерлись. Остаётся только спросить у народа. По каждой области - где они хотят быть: в Украине, в России, в Польше, в Венгрии, в Румынии. И только тогда, когда все территориальные вопросы будут решены самим населением этих территорий, вот тогда и можно будет говорить о территориальной целостности государств-участников. То есть порядок такой: мир - референдум - раздел территории - территориальная целостность того, что останется.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:15
        0
        План выполняется весь комплексно сразу ,а не по пунктам .Единственное что добиться надо.Минский цирк мы уже проходили,тут выполняем ,тут не выполняем а тут селёдку заворачиваем.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    0
    Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость
    Откуда в Европе сегодня самосознательность, а тем более политическая мудрость? Но язык дипломатии заставляет это произносить даже через силу. И это на фоне того, что ЕС, подпевая Сша, устами Урсулы начал угрожать Пекину в случае помощи России.С одной стороны понятна "миротворческая" инициатива Китая, а с другой на пользу ли это нашей стране?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: rotmistr60
      Откуда в Европе сегодня самосознательность, а тем более политическая мудрость?

      Мудрость и самосознательность у англосаксов, а остальной запад уже давно таких качеств не имеют. Вот взять Финляндию, кажись с руки СССР кормилась, но как только рука кормящего оскудела, нашли другую кормушку, которая "подсадила финнов на иглу", с нее не соскочишь. Элита Финляндии - это европипл финского происхождения и они всегда будут прилежно выполнять распоряжения Брюсселя и Вашингтона.
      Никто не будет спрашивать финнов, хотят ли они воевать с русскими. Украинцы, особенно живущие на Востоке, этого тоже не хотели, а вот поди ж, как оно вышло. Задача США и Британии - толкнуть Финляндию, а если получится, то и всю Скандинавию на Россию, причем дело тут совсем не в Украине - она только повод. Гораздо более серьезные планы у наших непартнёров - насчет Арктики. Борьба за Арктику оборачивается военным противостоянием. «Эта арктическая пустыня, стремительно становится центром нового конфликта. Нации соревнуются за военный и коммерческий контроль над этой территорией — соперничество, которое только обострилось после начала острой фазы российско-​украинского конфликта» - пишет газетаPolitico
  4. cadaver
    cadaver Сегодня, 11:30
    -2
    Вот она истинная независимость и право на самоопределение. Хозяева одной стороны решили, договариваться с хозяевами другой стороны. Предварительно перед этим сделав но-но-но Москве, за разговоры о передаче ядерного оружия Лукашенку. Интересно будут-ли какие-то возмущения от Кремля или Банковой?
    И да, знаю что правдивые комментарии на этом сайте оценивают минусами, поэтому, полетели)
  5. stels_07
    stels_07 Сегодня, 11:30
    +8
    Без Москвы уже решают?МИД, где озабоченность?
    1. ev23
      ev23 Сегодня, 11:40
      -1
      сарказм засчитан,но решает сейчас РФ на поле боя,а эти могут хоть обговориться
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:50
        +1
        решает сейчас РФ на поле боя
        Все решает позиция Китая и Китайский Ленд-лиз.
        1. ev23
          ev23 Сегодня, 11:59
          -1
          Китай ничего в РФ не ленд-лизил, чо за бред
  6. Yang Yangov
    Yang Yangov Сегодня, 11:33
    +3
    Пока Запад не получит по рукам, от России, или Китая.он их не будет воспринимать как равноправного!
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:39
    +1
    Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость

    Что-то непонятно, КНР то тут при чем? Может быть и нам начать договариваться с США по Тайваню? Как бы это прозвучало - "РФ готова к диалогу и контактам с США по политическому урегулированию тайваньского конфликта"? Здесь не "!политическое урегулирование" и тп виляние хвостом нужно, нужна антиколониальная коалиция и реальная угроза существования западу тогда и готовность той стороны сама собой появится, иначе продолжат макать лицом в грязь.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:52
      -1
      РФ готова к диалогу и контактам с США по политическому урегулированию тайваньского конфликта
      Может и готова, только в отличии от Китая с Россией ни кто говорить не будет.)
  8. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:43
    +2
    То, во что превратилась Европа после 1945, даже вслух нельзя произносить, чтобы не нарушить правила.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 11:50
      0
      Ну почему,у них есть лгбт,которое захватило всё.
  9. parabyd
    parabyd Сегодня, 11:50
    -1
    Китай перестает общаться со Штатами, даже Байден дозвониться не может, и общается в основном со странами Европы, эти прям зачастили. Видимо, будут пытаться отделить Европу от Америки, выстраивая связи с каждой страной отдельно, а не с ЕС.

    Новая внешняя политика России тоже об этом - Европа нам не враг, а вот США представляют угрозу. И появилась она после встречи с Си.

    Видимо, начинается работа по созданию единой Евразии. И Европе это было бы выгодно: рынки сбыта, ресурсы, безопасность. По сути, мешает этому всему только политическая зависимость от штатов. Посмотрим, что сильнее. Я ставлю на выгоду и разум. Вода камень точит.

    Об успехах можно будет судить по истерике в Штатах.
  10. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 11:54
    0
    Да пошли уже китайцы со своим мирным планом, если сейчас остановить войну, то через пару лет нас ожидает намного страшнее война, сейчас хоть какие то надежды есть победить, через пару лет Украину так вооружат, что один фиг мы справимся без ЯО, Китаю главное чтобы их торговле с Европой СВО не мешала, на Россию ей глубоко наплевать. Раз начали надо сейчас доводить до конца.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:59
      0
      сейчас хоть какие то надежды есть победить, через пару лет Украину так вооружат, что один фиг мы справимся без ЯО
      Ее и сейчас вооружат так вооружат, и ЯО не поможет.
    2. Замира
      Замира Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Shamil88
      ...если сейчас остановить войну, то через пару лет нас ожидает намного страшнее война, сейчас хоть какие то надежды есть победить,

      Вы абсолютно правы! На поле боя нужно безоговорочно побеждать - других вариантов для нас нет!!!
      Цитата: Shamil88
      Да пошли уже китайцы со своим мирным планом

      А вот тут у меня есть возражения... То, что сейчас делают китайцы, это и отвлекающий манёвр, и в то же время они так же, как и мы, воюют, просто на другом поле, и да! - эдак "по-китайски". Они шахматную партию разыгрывают, и я больше, чем уверена, что в этой партии Америке уготован просто сокрушИтельный мат!!!
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:57
    0
    "Пекин готов к обсуждению вопросов урегулирования вооруженного конфликта на Украине со странами Евросоюза."
    Стесняюсь спросить...
    А кто это?
    С кем он готов?
    Может у Пекина глюки?..
    А, если серьёзно...
    В этом заявлении сверено каждое слово.
    И произнесено это слово с ожидаемым результатом.
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 11:57
    0
    Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость


    1. Не помню, когда Запад мог вести "Диалог" , от них были только требования к оппоненту.
    2. ЕС даже если и договорится до чего то, какие у них рычаги?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: Zaurbek
      Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость

      Ну не может вассал, закабаленный англосаксами иметь самостоятельность, с "англосаксонской иглы" уже не соскочишь.
  13. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 12:01
    +1
    Мое скромное мнение, что если украина откажется от завоеванных Россией территорий и снимет санкции, кремлевское руководство возблагодарит богов и немедленно подпишет мир. Потом Владимир Соловьев, Маргарита Симоновна Симоньян и все остальные объясняли, что это великая победа и что мы все будем счастливы... До следующей войны. winked
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:15
      0
      Цитата: Decimalegio
      Мое скромное мнение, что если украина откажется от завоеванных Россией территорий и снимет санкции

      Так дело то не в только в территории (санкции Украины Россию вообще не волнуют), дело в демилитаризации и денацификации Украины. Если оставить это без изменений, то Россия будет иметь постоянно сверх враждебную Украину, которая залижет раны и опять начнется война и так будет до тех пор, пока существует в этом виде Украина ( как это мы видим на примере послевоенной Европы ). И руководство России, да и любой житель её это понимают. И выход здесь только один – развязать этот узел. А так, бесконечный процесс. И чем скорее, тем лучше для всех. и понятней.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:16
      0
      Санкции окраины для России что слону дробинка. Тоньше нужно..., тоньше. Там фашистский режим, а это уже совсем другое.....В марте 2022 это бы проканало, сегодня - нет.
    3. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:16
      -1
      кремлевское руководство возблагодарит богов и немедленно подпишет мир.
      Боюсь лимит везения у них уже закончился.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:02
    0
    На мой взгляд немного все проще, шмольц получил некие экономичесике "плюшки" от Си. Макороша: "А что, Так можно было?". Вот и рванул по той же тропке.... За окраину - так, к слову.... Урсулта там в виде смотрящего, шмольц без пригляду ездил, но после наставления бидона. А за этим петушком глаз да глаз нужен.