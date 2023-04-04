Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость

В настоящее время Пекин готов к обсуждению вопросов урегулирования вооруженного конфликта на Украине со странами Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.Как отметила чиновник китайского дипломатического ведомства, в настоящее время КНР не выступает в качестве участника вооруженного конфликта и всегда придерживалась мирных способов его урегулирования. Заявление о готовности к диалогу с европейскими странами это лишь подчеркивает.- заявила Мао Нин.Что интересно, ранее комиссар ЕС по внешнеполитическим вопросам и безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Китай не может стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако, как отметил чиновник Еврокомиссии, Пекин может повлиять на решения российской стороны относительно урегулирования конфликта.Между тем, призыв Пекина к Евросоюзу проявлять самостоятельность и политическую мудрость не случаен. Евросоюз в последние годы, и спецоперация это наглядно продемонстрировала, превратился в откровенного сателлита США и слепо повинуется всем директивам из Белого дома, в том числе и идущим вразрез с экономическими и политическими интересами самой Европы. Если бы ЕС изначально проявлял бы мудрость и самостоятельность, вооруженный конфликт на Украине просто бы не произошел, но проамериканская политика европейского руководства дала свои результаты.