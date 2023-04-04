Военное обозрение
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В рамках дела о хищениях в армии ГБР Украины обнаружило уже второй подпольный склад с продуктами

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В рамках дела о хищениях в армии ГБР Украины обнаружило уже второй подпольный склад с продуктами

На Украине набирает обороты скандал, связанный с хищениями в Минобороны. Вскрываются все новые факты продажи продуктов питания, предназначенных для украинских военных.


Так, в рамках досудебного расследования по делу о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением ГБР Украины обнаружило уже второй подпольный склад с продуктами.



Стоит отметить, что объект также был обнаружен в Днепропетровской области. На этот раз силовики нашли крупы, тушенку, сгущенку, консервированные овощи, макароны, соки и пр.



Подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины выдвинуто главному бухгалтеру, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру. Прочие лица, которые могут быть причастны к хищению, будут установлены в ходе расследования.

Напомним, что буквально в начале года в Днепропетровской области был обнаружен другой склад, где нашли более 30 тысяч банок с тушенкой и 4 млн. гривен. Последние, вероятно, были выручены злоумышленниками от продажи продуктов, предназначенных для военных.

Стоит добавить, что это уже не первый скандал, связанный с украинским Минобороны. Ранее неоднократно сообщалось о фактах обнаружения в третьих странах оружия, которое Киеву передает Запад.

Более того, в крайне неприятную ситуацию в начале года попал и сам министр обороны Резников, когда выяснилось, что закупочная цена на продукты для ВСУ в разы превышает рыночную.

Между тем, глава украинского военного ведомства нашел происходящему простое объяснение, заявив о «технической ошибке». Вероятно, и подпольным складам с продуктами в Днепропетровской области также найдется вполне «логическое» объяснение.
Автор:
Использованы фотографии:
ГБР Украины
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:04
    0
    Какое-то странное меню у ВСУ ,всё соки да соки и не рулона туалетной бумаги.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:08
      +2
      А вот где у нас результаты обнаружения подпольных складов с комплектами "Ратника"? Вражеским языком говоря - "Тыша навкругы..."
  2. ian
    ian Сегодня, 12:07
    +4
    Судя по фото и ассортименту это гараж "прапорщика Шматко". "Нажитое непосильным трудом" одной газелью увезешь. Как то мелковато для главного менеджера, главного бухгалтера и кучи экспедиторов. Им тут как раз на неделю харчей....Может на рыбалку собирались?
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 12:09
    +2
    Не злоумышленники, а борцы с режимом. laughing
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:10
    0
    wassat
    Не смешите мой лысый череп, Навоз только со срезаных под Мариком проводов больше на рыло наваривал, чем пара десятков честно стыреных коробок с копеечным хавчиком.
    Размах нихрена не тот, даже примерно
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:32
    0
    Обычный рейдерский захват оптовой продуктовой базы (склада). Отжали вместе с товаром. Зато какой пафос!!!
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 12:38
    0
    Подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины выдвинуто главному бухгалтеру, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру.
    Ну теперь, всё... Хищения в ВСУ прекратятся... Главных "хищников" накрыли )))
    Да на Украине в селе в любом гараже такой склад, заходи и новое уголовное дело открывай... Куркули же