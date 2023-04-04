В рамках дела о хищениях в армии ГБР Украины обнаружило уже второй подпольный склад с продуктами

На Украине набирает обороты скандал, связанный с хищениями в Минобороны. Вскрываются все новые факты продажи продуктов питания, предназначенных для украинских военных.
Так, в рамках досудебного расследования по делу о присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением ГБР Украины обнаружило уже второй подпольный склад с продуктами.
Стоит отметить, что объект также был обнаружен в Днепропетровской области. На этот раз силовики нашли крупы, тушенку, сгущенку, консервированные овощи, макароны, соки и пр.
Подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины выдвинуто главному бухгалтеру, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру. Прочие лица, которые могут быть причастны к хищению, будут установлены в ходе расследования.
Напомним, что буквально в начале года в Днепропетровской области был обнаружен другой склад, где нашли более 30 тысяч банок с тушенкой и 4 млн. гривен. Последние, вероятно, были выручены злоумышленниками от продажи продуктов, предназначенных для военных.
Стоит добавить, что это уже не первый скандал, связанный с украинским Минобороны. Ранее неоднократно сообщалось о фактах обнаружения в третьих странах оружия, которое Киеву передает Запад.
Более того, в крайне неприятную ситуацию в начале года попал и сам министр обороны Резников, когда выяснилось, что закупочная цена на продукты для ВСУ в разы превышает рыночную.
Между тем, глава украинского военного ведомства нашел происходящему простое объяснение, заявив о «технической ошибке». Вероятно, и подпольным складам с продуктами в Днепропетровской области также найдется вполне «логическое» объяснение.