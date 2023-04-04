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На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются всё реже

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На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются всё реже

На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются все реже. Данную технику предоставила ВСУ компания SpaceX, принадлежащая известному американскому предпринимателю Илону Маску.


Об этом сообщает ТГ-канал «Изнанка военки», ссылаясь на наблюдения российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации.

Исходя из данной информации, авторы канала приходят к выводу, что сокращение количества терминалов в распоряжении украинских военных может быть связано с ограничением поставок этой техники ВСУ, введенным американским поставщиком. Также свою роль мог сыграть отказ SpaceX, поставившей аппаратуру украинским силовикам, предоставлять им также и бесплатный доступ к спутниковой связи.

Возможно, есть и еще одна причина, о которой «Изнанка военки» не упомянула. Дело в том, что российский ОПК уже создал технику, позволяющую противодействовать Starlink. С ее помощью российские военные могут обнаруживать и уничтожать спутниковые терминалы противника, лишая его связи.

Речь идет о комплексе «Борщевик», выпускаемом Сестрорецким оружейным заводом. Он способен обнаруживать работающие терминалы Starlink в радиусе десяти километров, затрачивая на это не более 15 минут.



Помимо этого, массированные удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины, возможно, оставляют спутниковые терминалы ВСУ без электропитания. В таком случае эффективность управления украинскими подразделениями существенно снижается.
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Использованы фотографии:
Starlink, https://mkpborshchevik.ru/
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8 комментариев
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  1. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 12:17
    0
    Вот это Правильно, борщевиком их!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:19
    +2
    Просто терминалы находятся в глубине обороны ,и выполняют свою работу в режиме он лайн.А сколько на него навешивается я уже постил.Всё у ВСУ есть.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: tralflot1832
      Просто терминалы находятся в глубине обороны ,и выполняют свою работу в режиме он лайн.

      Терминалы находились на Азовстали в Мариуполе, на позициях ВСУ в Северодонецке, когда наши освобождали эти города. Сложно, очень сложно, назвать это "в глубине обороны"
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      Просто терминалы находятся в глубине обороны ,и выполняют свою работу в режиме он лайн

      Вероятнее всего, так и есть. Грамотных сисадминов в ВСУ хватает. Нет пока у российского МО способа подавления этой сети. Для этого нужны специализированные БПЛА, высотные и ударные, нацеленные именно на такие терминалы. Засек и тут же уничтожил.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:20
    +1
    И с ограничениями поставок и с наклонностями продать цацку в европу подороже.
  4. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 12:26
    +2
    Зато цифровые системы связи и управления войсками (Родом из туманного Альбиона) всё чаще. Они уже заменяют старлинки заранее купировав проблему. Не обольщайтесь, враг хитёр и коварен.
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:29
    0
    Блин..Нарушение электроснабжения.. belay Они от авторомных источников запитываются.И верно,их количество не уменьшилось,а вынесли это все в тылы.Дальше радейки работают.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    +1
    На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются все реже.
    Наверное на это влияет весь комплекс проблем обозначенных автором в статье: от сокращения поставок и отключения до нашего противодействия. Чем меньше возможностей у ВСУ в доступе к спутниковой связи, тем легче нашим на передовой. Жалко, что невозможно полностью лишить нациков этой привилегии.