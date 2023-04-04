На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются всё реже

На украинских позициях терминалы спутниковой связи Starlink встречаются все реже. Данную технику предоставила ВСУ компания SpaceX, принадлежащая известному американскому предпринимателю Илону Маску.
Об этом сообщает ТГ-канал «Изнанка военки», ссылаясь на наблюдения российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации.
Исходя из данной информации, авторы канала приходят к выводу, что сокращение количества терминалов в распоряжении украинских военных может быть связано с ограничением поставок этой техники ВСУ, введенным американским поставщиком. Также свою роль мог сыграть отказ SpaceX, поставившей аппаратуру украинским силовикам, предоставлять им также и бесплатный доступ к спутниковой связи.
Возможно, есть и еще одна причина, о которой «Изнанка военки» не упомянула. Дело в том, что российский ОПК уже создал технику, позволяющую противодействовать Starlink. С ее помощью российские военные могут обнаруживать и уничтожать спутниковые терминалы противника, лишая его связи.
Речь идет о комплексе «Борщевик», выпускаемом Сестрорецким оружейным заводом. Он способен обнаруживать работающие терминалы Starlink в радиусе десяти километров, затрачивая на это не более 15 минут.
Помимо этого, массированные удары ВС России по энергетической инфраструктуре Украины, возможно, оставляют спутниковые терминалы ВСУ без электропитания. В таком случае эффективность управления украинскими подразделениями существенно снижается.