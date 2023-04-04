Ведущий Fox News: Теперь серьёзнее нависает угроза для дальнейшего существования доллара как мировой резервной валюты

Неуклюжая и лицемерная политика президента США уже негативно отражается и на американской экономике. Страны «Большой семёрки» только на этой неделе уступили странам-членам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю, а также Саудовской Аравии и Египту. Что происходит с Америкой? Если раньше мы выступали лидером на мировой арене и все хотели стать нашими союзниками, то теперь всё изменилось: Китай начинает заменять Штаты на мировой сцене

Ведущий американского телеканала Fox News Стив Хилтон выразил сожаление в связи с тем, что США продолжают утрачивать свой престиж и влияние из-за недальновидной политики администрации действующего президента Байдена. По его словам, создаётся впечатление, что американский лидер сам же и оттолкнул от себя всех на международной арене, продолжая непоколебимо верить в «успех» проводимой им внешней политики.Также указал политический обозреватель и на масштабный прогресс, которого сумел добиться Китай, укрепив свои связи с Саудовской Аравией, присоединившейся к возглавляемому Пекином блоку в сфере безопасности путём подписания сторонами многомиллиардной энергетической сделки. Он обратил внимание на то, что произошло это сразу же после того, как при активном посредничестве этой страны Эр-Рияд и Тегеран смогли восстановить свои дипломатические отношения.В то же время, как считает телеведущий, сильно ослабло и влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку он уже фактически потерял своих ключевых союзников в этом регионе. Более того, продолжает он, теперь куда серьёзнее нависает угроза над дальнейшим существованием доллара как мировой резервной валюты, особенно после заключения соглашения между Китаем и Бразилией о переходе от американского доллара на юань во взаимных расчётах.– резюмировал Хилтон.