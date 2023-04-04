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Ведущий Fox News: Теперь серьёзнее нависает угроза для дальнейшего существования доллара как мировой резервной валюты

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Ведущий Fox News: Теперь серьёзнее нависает угроза для дальнейшего существования доллара как мировой резервной валюты

Ведущий американского телеканала Fox News Стив Хилтон выразил сожаление в связи с тем, что США продолжают утрачивать свой престиж и влияние из-за недальновидной политики администрации действующего президента Байдена. По его словам, создаётся впечатление, что американский лидер сам же и оттолкнул от себя всех на международной арене, продолжая непоколебимо верить в «успех» проводимой им внешней политики.


Также указал политический обозреватель и на масштабный прогресс, которого сумел добиться Китай, укрепив свои связи с Саудовской Аравией, присоединившейся к возглавляемому Пекином блоку в сфере безопасности путём подписания сторонами многомиллиардной энергетической сделки. Он обратил внимание на то, что произошло это сразу же после того, как при активном посредничестве этой страны Эр-Рияд и Тегеран смогли восстановить свои дипломатические отношения.

В то же время, как считает телеведущий, сильно ослабло и влияние Вашингтона на Ближнем Востоке, поскольку он уже фактически потерял своих ключевых союзников в этом регионе. Более того, продолжает он, теперь куда серьёзнее нависает угроза над дальнейшим существованием доллара как мировой резервной валюты, особенно после заключения соглашения между Китаем и Бразилией о переходе от американского доллара на юань во взаимных расчётах.

Неуклюжая и лицемерная политика президента США уже негативно отражается и на американской экономике. Страны «Большой семёрки» только на этой неделе уступили странам-членам БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китаю, а также Саудовской Аравии и Египту. Что происходит с Америкой? Если раньше мы выступали лидером на мировой арене и все хотели стать нашими союзниками, то теперь всё изменилось: Китай начинает заменять Штаты на мировой сцене

– резюмировал Хилтон.
Автор:
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:42
    -1
    Да не переживай американец будете между собой фантиками менятся, как в моём далёком детстве.1 фантик фунта ,два фантика доллара, фантики доллара три фантика евро. wassat
    1. Diger
      Diger Сегодня, 17:53
      0
      Сомневаюсь однако.
      1. Они сделают внутренний и внешний $ .
      Внешние станут, как керенки
      2. Сразу спишут 90% госдолга
      3. Потом запрут транзакции $ из недружественных стран, и накопленные ЗВР стран -превратятся в электроны в памяти ЭВМ
      4.Затем казначейские обязательства ФРС, закупленные «не теми странами» сделают бессрочно замороженными ( помните как вклады в сберегательный банк ссср, или валюта привнесённая на счета в банках РФ после 08.03.23?)
    2. frruc
      frruc Сегодня, 17:59
      0
      .....создаётся впечатление, что американский лидер сам же и оттолкнул от себя всех на международной арене

      Зато в глазах европейских партнеров он милый и добродушный дедушка и гарант демократии, они аж писают от умиления.
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 17:47
    +2
    Ну а как думали - если вы налево-направо будете арестовывать по своему хотению любые долларовые активы, даже такой страны как Россия - остальные так и будут по прежнему в вас вкладываться? Щаз! Все тут же примерили ситуацию на себя и чётко осознали - пора валить, пока не поздно..
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:51
    +1
    Ведущий американского телеканала Fox News Стив Хилтон
    Им наверное есть много чего обсудить с Михаилом Леонтьевым, желаю им еще очень долгих лет жизни, что бы воочию увидеть как сбудутся предсказания) А так это все внутреннего американского избирателя...
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 17:56
    0
    Цитата: tralflot1832
    Да не переживай американец будете между собой фантиками менятся, как в моём далёком детстве.1 фантик фунта ,два фантика доллара, фантики доллара три фантика евро. wassat

    До керенок не дойдет.