Пресса со ссылкой на правоохранителей: Фигурантка по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга получила коробку со статуэткой удалённо

Продолжают появляться подробности, касающиеся террористического акта, в результате которого в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и более 40 человек получили ранения и телесные повреждения. Напомним, что основным фигурантом на данный момент по возбужденному уголовное делу является Дарья Трепова, которая принесла статуэтку с заложенным в неё взрывным устройством в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского.В сети со ссылкой на правоохранительные органы появились сообщения о том, что коробку с бюстом Трепова получила от третьих лиц «удалённо». При этом члены цепочки, по которой коробка передавалась, включая водителя такси, как утверждается, тоже не были в курсе того, какое реальное содержимое скрыто в бюсте.Сама Трепова, как она продолжает утверждать, тоже не знала, что в бюсте бомба. Её куратор, который и наводил на теракт, заявлял ей (с её слов), что там якобы подслушивающее устройство.Трепова до рокового для Владлена Татарского вечера (2 апреля) ранее контактировала с военным блогером по заданию украинских спецслужб. Того человека, который с ней непосредственно связывался, она называет «журналистом». По её словам, он «попросил втереться в доверие к Татарскому, чтобы тот стал считать её своей». Судя по развитию событий, так и произошло. А потом, как утверждает Трепова, через «подслушивающее устройство должны были собирать информацию о Владлене Татарском» якобы с целью получения компромата и дальнейшего использования для вербовки военкора «на украинскую сторону».Напомним, что сама Трепова после вручения коробки (с которой её, кстати, сначала не пропустили в зал, потребовав оставить при входе) хотела покинуть кафе, но Владлен Татарский, обращаясь к ней по имени Настя, которым та представлялась, попросил её остаться и сесть рядом. Злоумышленница сначала сказала, что «стесняется», затем согласилась и села в первом ряду примерно в 2-3 метрах от Владлена. Взрыв прогремел через несколько минут. Причём взрыв не нанёс ей сколько-нибудь серьёзных телесных повреждений.Следователи считают, что СВУ было приведено в действие дистанционно – через звонок на SIM-карту, которая находилась внутри статуэтки и питалась от батареи.При этом пока открыт вопрос, где же именно бомба была заложена в статуэтку, и какими конкретно путями шла к Треповой.