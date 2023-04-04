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Пресса со ссылкой на правоохранителей: Фигурантка по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга получила коробку со статуэткой удалённо

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Пресса со ссылкой на правоохранителей: Фигурантка по делу о взрыве в кафе Санкт-Петербурга получила коробку со статуэткой удалённо

Продолжают появляться подробности, касающиеся террористического акта, в результате которого в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин) и более 40 человек получили ранения и телесные повреждения. Напомним, что основным фигурантом на данный момент по возбужденному уголовное делу является Дарья Трепова, которая принесла статуэтку с заложенным в неё взрывным устройством в кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского.


В сети со ссылкой на правоохранительные органы появились сообщения о том, что коробку с бюстом Трепова получила от третьих лиц «удалённо». При этом члены цепочки, по которой коробка передавалась, включая водителя такси, как утверждается, тоже не были в курсе того, какое реальное содержимое скрыто в бюсте.

Сама Трепова, как она продолжает утверждать, тоже не знала, что в бюсте бомба. Её куратор, который и наводил на теракт, заявлял ей (с её слов), что там якобы подслушивающее устройство.

Трепова до рокового для Владлена Татарского вечера (2 апреля) ранее контактировала с военным блогером по заданию украинских спецслужб. Того человека, который с ней непосредственно связывался, она называет «журналистом». По её словам, он «попросил втереться в доверие к Татарскому, чтобы тот стал считать её своей». Судя по развитию событий, так и произошло. А потом, как утверждает Трепова, через «подслушивающее устройство должны были собирать информацию о Владлене Татарском» якобы с целью получения компромата и дальнейшего использования для вербовки военкора «на украинскую сторону».

Напомним, что сама Трепова после вручения коробки (с которой её, кстати, сначала не пропустили в зал, потребовав оставить при входе) хотела покинуть кафе, но Владлен Татарский, обращаясь к ней по имени Настя, которым та представлялась, попросил её остаться и сесть рядом. Злоумышленница сначала сказала, что «стесняется», затем согласилась и села в первом ряду примерно в 2-3 метрах от Владлена. Взрыв прогремел через несколько минут. Причём взрыв не нанёс ей сколько-нибудь серьёзных телесных повреждений.

Следователи считают, что СВУ было приведено в действие дистанционно – через звонок на SIM-карту, которая находилась внутри статуэтки и питалась от батареи.

При этом пока открыт вопрос, где же именно бомба была заложена в статуэтку, и какими конкретно путями шла к Треповой.
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32 комментария
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  1. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:59
    -1
    что там якобы подслушивающее устройство.
     Если видео посмотреть, бюстик ,несла осторожно,словно знала,что там взрывное устройство.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 13:12
      +7
      Цитата: kor1vet1974
      Если видео посмотреть, бюстик ,несла осторожно,словно знала,что там взрывное устройство.

      Ну и как она должна была нести? Как грузчики в аэропорту? Ей скорей всего сказали, что "вещь хрупкая" и с ней надо быть аккуратнее...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:14
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      что там якобы подслушивающее устройство.
       Если видео посмотреть, бюстик ,несла осторожно,словно знала,что там взрывное устройство.

      А по видео с допроса складывается устойчивое мнение, что всё она прекрасно знала. Ведёт себя уверенно и без тени сомнения. На лице не видно страха или подобие скорби в отношении погибшего и четырёх десятков покалечённых.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 13:22
        +1
        А по видео с допроса складывается устойчивое мнение, что всё она прекрасно знала.


        Ну конечно, это же азы терроризма. Исполнитель должен быть полностью информирован чтобы при задержании всё поведать спецслужбам. Сарказм, если непонятно.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 13:35
          0
          Цитата: vovochkarzhevsky
          А по видео с допроса складывается устойчивое мнение, что всё она прекрасно знала.


          Ну конечно, это же азы терроризма. Исполнитель должен быть полностью информирован чтобы при задержании всё поведать спецслужбам. Сарказм, если непонятно.

          А без сарказма Вы можете рассказать что такого она поведала спецслужбам чтобы её можно было понять и простить?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:01
    +12
    При этом пока открыт вопрос, где же именно бомба была заложена в статуэтку, и какими конкретно путями шла к Треповой.
    Больше всего умиляет, что информация о расследовании так легко "утекает" в СМИ и то, что этим делом не занимается ФСБ, раз это признанно "терактом", а СК...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:06
      +1
      Эту чудачку на букву "м"этапировали в Москву.Там и будут заниматься.Вообще,это говорит о многом.Владлена посмертно наградили Орденом Мужества..
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:10
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Владлена посмертно наградили Орденом Мужества..

        Знаю, как и то, что ЧВК пенсию его семье назначила...и зачислила в списки.
        Цитата: dmi.pris1
        Эту чудачку на букву "м"
        Меня сейчас больше интересует, сколько их таких еще у нас сейчас готовы послушно выполнять приказы своих украинских Хозяев...
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:31
          +1
          Цитата: svp67
          Меня сейчас больше интересует, сколько их таких еще у нас сейчас готовы послушно выполнять приказы своих украинских Хозяев...

          Да хрен их пересчитаешь. Вспомните сколько беженцев, практически свободно въехало в Россию с началом военных действий на Донбассе и сколько гастеров до этого работало - миллионы. Если даже какая то мизерная доля из них упоротые бандерлоги, то это очень много.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 13:18
      -1
      Что до этой "Насти", то чушь которую она несёт - обыкновенный проработанный раздел "легенды" на случай "попадоса"... если она числится за ФСБ, то вполне по закону при документировании террористической деятельности - санкция Председателя на применение спецсредств (полиграф с гипнозом или со спецхимией для "расслабления" нервной деятельности и т.п.), на мой взгляд - в данной ситуации церемонии или гендерные отсылки совершенно неуместны, не тот случай...
    3. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 13:23
      -4
      Больше всего умиляет, что информация о расследовании так легко "утекает" в СМИ и то, что этим делом не занимается ФСБ, раз это признанно "терактом", а СК...

      Именно! Очень похоже что за этой барышней пытаются спрятать истинного заказчика.
    4. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 13:26
      +6
      Цитата: svp67
      Больше всего умиляет, что информация о расследовании так легко "утекает" в СМИ и то, что этим делом не занимается ФСБ, раз это признанно "терактом", а СК...

      recourse Мне почему-то думается что информация изложенная в статье не является пресс-релизом о ходе расследования теракта предоставленного пресс-службой СКР.
      СМИ (тг-каналы и иные коммуникаторы-блогеры) пытаются поймать волну для рейтинга, подавая информацию по схеме: что не знаю, то придумаю.
      Кстати нормы в уголовном праве действующие:
      Статья 161 УПК РФ. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
      Статья 310 УК РФ. Разглашение данных предварительного расследования.
  3. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:02
    0
    появились сообщения о том, что коробку с бюстом Трепова получила от третьих лиц «удалённо».
    И что это меняет? Допускаю, что ее тоже предполагали уничтожить на этом теракте - это было бы оптимально для них. Но, на всякий случай, а скорее, чтобы снять с себя ее подозрения, дали ей план побега из России (и, возможно, много плюшек пообещали). Но не сложилось... Значит, в условиях СВО получит по полной.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:03
    +2
    Duru включает по полной, а что, есть какие-то варианты?
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:03
    +10
    Фигня какая-то, все известно прессе ,любые шаги следствия. Странно все это.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:12
      -2
      Цитата: alexandr 66
      все известно прессе ,любые шаги следствия.

      А те и рады стараться, трезвонят на весь мир !
      1. alexmach
        alexmach Сегодня, 13:54
        0
        А те и рады стараться, трезвонят на весь мир !

        Ну так работа у них такая вообще-то.
        Фигня какая-то, все известно прессе ,любые шаги следствия. Странно все это.

        А вот откуда вы знаете, все прессе известно или не все?
        В первые часы я сам попался дважды на дезе.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:18
      0
      Цитата: alexandr 66
      Фигня какая-то, все известно прессе ,любые шаги следствия. Странно все это.

      В прессе это всё домыслы, гадания, предположения всевозможных "экспертов". Или вы думаете, что сотрудник СК или ФСБ стоит на крыльце своей конторы и оглашает на всю улицу ход следствия?
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:04
    +2
    А фамилию прессы где можно узнать.Точно знаю ,что в ФСБ попало,то пропало.Совсем. lol Гершкович не даст соврать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:54
      +1
      Цитата: tralflot1832
      .Точно знаю ,что в ФСБ попало,то пропало.Совсем.

      Все слухи и домыслы. Только после суда все станет на свои места, а сейчас трепология СМИ.
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:13
    +6
    С одной стороны села неподалеку довольно спокойно, что странно, с другой - вела себя очень разумно и взвешенно после взрыва, шутила с кем то в лифте на временной кв., плюс, зачем скрываться в узбекистане, если это всего лишь прослушка?
  8. km-21
    km-21 Сегодня, 13:16
    0
    Судя по видеоматериалам, взрыв произошел в такой момент, когда Владлен своим телом полностью закрыл Трепову от взрывной волны (именно поэтому Трепова абсолютно не пострадала, хотя находилась не очень далеко от места взрыва). Этот момент надежнее всего может быть определен только самим исполнителем. Только Трепова могла выбрать самый удобный момент, чтобы убить Владлена и не пострадать самой. Следовательно, кнопку взрывателя скорее всего нажимала именно она.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    0
    Сегодня после задержания она много чего будет говорить пытаясь снять с себя обвинения в теракте. Поэтому услышим еще не одну сказку про "бедную девушку"- простушку поверившую чубатому "принцу". Тоже удивляет с какой легкостью сливается информация о ходе следствия в СМИ. "Краник" надо бы перекрыть.
  10. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 13:19
    0
    Самое главное, исполнительница теракта осталась жива... А вот границы не грех бы перекрыть на пару суток, исходя из опыта покушения на Дугину.
  11. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:20
    -1
    Смотрел вчера полное видео с места, скажу честно не однозначно что она знала про ВВ в статуэтке, посудите сами вела себя крайне спокойно, даже присела рядом и до взрыва не выходила, беспокойства не проявляла, на смертницу вроде не похожа, психически была накачена до теракта ? да кто ее знает. Следствию предстоит ответить на много вопросов, при всем моем отторжении Навального сейчас самая легкая версия причастности его партии для меня не убедительна, больше похожая на сведение счетов, все как-то не однозначно.
    1. Александр Секлицкий
      Александр Секлицкий Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: Silver99
      Смотрел вчера полное видео с места, скажу честно не однозначно что она знала про ВВ в статуэтке

      Да это вообщем то и не важно.Не знание не освобождает от ответственности. Наоборот должна быть наказана показательно ,по всей строгости.Чтобы другие боялись иметь какие либо отношения с врагом.Все те кто был замечен в связях должны быть взяты на карандаш,а лучше отправлены в места не столь отдаленные.
  12. Parvis Rasulov
    Parvis Rasulov Сегодня, 13:21
    0
    Судя по видео где снят сам момент взрыва, на нем видно как за несколько секунд до взрыва Максим упаковывает статуэтку в коробку, это все свидетельствует что тот кто привел взрывное устройство был внутри помещения, или у данного лица было доступ к камерам наблюдения внутри помещения. Если человек этот был внутри помещения то он скорее всего сидел в задних рядах от сцены ближе к выходу.
  13. Diger
    Diger Сегодня, 13:25
    +4
    Дарья Трепова
    26 лет от роду hi , она родилась 16 февраля 1997 года
    закончила художественную школу и лицей №408
    в 2015 году получила диплом третьей степени за работу на тему "Карательная психиатрия". После школы девушка поступила в СПбГУ, где изучала медицину.
    В декабре 2018 года с оценками 3 и 5 сдала экзамен по допуску к осуществлению медицинской деятельности recourse
    После этого прошло почти 5 лет.
    девушка долго работала в магазине винтажной одежды в Петербурге, но около месяца назад уволилась и переехала в столицу ( и такая лохушка обитала в 2х столицах?)
    1. или инфантнтелизм?
    2.Закладчики всегда говорят, что не знали о характере груза
    3. Подрыв явно происходил по радиоканалу и для ГУР было бы проще, что бы исполнитель исчез вместе с целью теракта.
    Здесь явно берегли: выход из кафе сигнал внешнему наблюдателю, что посылка на точке инициализации.
    4. Что бы такая фифа инстаграмная отказалась побыть в ареоле известности

    ( шо макияж творит)
    И скромно попёрлась в сторонку, при неоднократных попытках озвездить её?
    Ага
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: Diger
      И скромно попёрлась в сторонку, при неоднократных попытках озвездить её?

      Все она знала когда одела "пояс шахида", других вариантов нет. У любого человека есть инстинкт самосохранения, а у этой девицы его не было, она знала на что шла. А почему молчат ее родители ?
  14. Sergey_Brud
    Sergey_Brud Сегодня, 13:36
    +1
    Следователи считают, что СВУ было приведено в действие дистанционно – через звонок на SIM-карту, которая находилась внутри статуэтки и питалась от батареи.

    Вариант очень простой но и столь же опасный. Исполнительное устройство подключается в вибромотору трубки (ток там по меркам телефона большой), он включается только когда идёт звонок на вибро... Лет 15 назад да, а сейчас на номер может позвонить десяток мошенников или рекламных услуг в день. И что, сработает раньше времени или вообще в руках у того, кто собирает СВУ? А если от момента сборки до момента применения пройдёт 3-5 дней? Есть гарантия что никто не позвонит? Я думаю был именно подрыв по команде, например когда бюст доставали из коробки, сработал концевик, и потом когда обратно поставили сработал второй раз, вот и всё. Радиодетонатор тоже опасная вещь, мало ли какая китайская радио няня или радиоуправляемая машинка на той же частоте работает поблизости. Понимаете?... Таймер тоже не подходит. Угадать со временем сложно, а мощность заряда маленькая. Погиб один и один сильно ранен, как раз ведущий, который стоял совсем рядом. Ну а пока подождём выходов следствия.
    1. cpls22
      cpls22 Сегодня, 15:00
      +1
      Учитывая все эти доводы можно предположить, что кустарных вариантов в этой бомбе не было. И подрыв был по команде присутствующего. Цель была опять же медийная - убить человека при максимальном числе зрителей.
  15. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:47
    0
    Того человека, который с ней непосредственно связывался, она называет «журналистом».

    Общалась с "каким то журналистом" и сразу ему поверила и доверилась, даже не спросив как зовут этого "журналиста" и где он работает. Это "деза" прикрытия разработанная ГУР. Расколется девчушка, у каждого человека есть слабые места.