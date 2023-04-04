Военное обозрение
Войти Регистрация

В подконтрольном ВСУ Краматорске произошёл прорыв дамбы, заявлено об эвакуации населения

4
В подконтрольном ВСУ Краматорске произошёл прорыв дамбы, заявлено об эвакуации населения

В подконтрольном киевскому режиму Краматорске произошло частичное разрушение дамбы, преграждавшей стоки из одного из водохранилищ. В результате началось затопление близлежащей местности – окраин города и ряда посёлков с проживающими в них людьми, в связи с чем заявляется об эвакуации гражданского населения.


Как отметил так называемый мэр города А.Гончаренко, прорыв дамбы был вызван прошедшими в марте обильными снегопадами. Однако широко известно, что ВСУ постоянно занимаются разрушением инфраструктуры в случае, если необходимо сдержать продвижение российских войск. Так, в ходе наступления бойцов ЧВК «Вагнер» в Артёмовске украинские боевики уже осуществляли подрыв дамбы, стремясь замедлить атаку.

Неоднократно ВСУ уничтожали мосты и путепроводы на различных участках фронта. Вполне возможно, что и за прорывом дамбы в Краматорске стоит преднамеренная акция. Несмотря на все заверения киевского режима о том, что ситуация в Артёмовске остаётся под контролем, отряды ЧВК «Вагнер» продолжают штурм города, постепенно выдавливая противника с насиженных позиций. После полного освобождения данного населённого пункта российские войска получат выход к Краматорску. Поэтому вполне возможно, что ВСУ предпринимают превентивные меры для сдерживания ожидаемых атак.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. svp67
    svp67 Сегодня, 13:04
    +2
    Смысла уничтожать дамбу у ВСУ сейчас НЕ БЫЛО, так как этим они только ухудшили СВОЁ положение.
    Так, что ту ДВА варианта...
    - дамба могла уже быть подготовлена к разрушению и действительно сейчас не выдержала напора воды.
    - ей помогли разрушаться, что бы затруднить снабжение и маршруты передвижения подразделений ВСУ в этом районе...
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 13:50
      +2
      Скорее всего, дамба не выдержала всего позора от укро-бандеровцев и разрушилась в знак протеста.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +3
    Украинцы из Краматорска пишут ,просто не выдержал затвор сброса.Ничего страшного.Пока до Краматорска дойдём она уже высохнет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:33
    +1
    вполне возможно, что ВСУ предпринимают превентивные меры для сдерживания ожидаемых атак.
    Коли так, то не рановато спустили воду? Если этот прорыв ни как не повлиял на боеспособность наших войск, то пусть себе течет.