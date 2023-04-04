В подконтрольном ВСУ Краматорске произошёл прорыв дамбы, заявлено об эвакуации населения

В подконтрольном киевскому режиму Краматорске произошло частичное разрушение дамбы, преграждавшей стоки из одного из водохранилищ. В результате началось затопление близлежащей местности – окраин города и ряда посёлков с проживающими в них людьми, в связи с чем заявляется об эвакуации гражданского населения.Как отметил так называемый мэр города А.Гончаренко, прорыв дамбы был вызван прошедшими в марте обильными снегопадами. Однако широко известно, что ВСУ постоянно занимаются разрушением инфраструктуры в случае, если необходимо сдержать продвижение российских войск. Так, в ходе наступления бойцов ЧВК «Вагнер» в Артёмовске украинские боевики уже осуществляли подрыв дамбы, стремясь замедлить атаку.Неоднократно ВСУ уничтожали мосты и путепроводы на различных участках фронта. Вполне возможно, что и за прорывом дамбы в Краматорске стоит преднамеренная акция. Несмотря на все заверения киевского режима о том, что ситуация в Артёмовске остаётся под контролем, отряды ЧВК «Вагнер» продолжают штурм города, постепенно выдавливая противника с насиженных позиций. После полного освобождения данного населённого пункта российские войска получат выход к Краматорску. Поэтому вполне возможно, что ВСУ предпринимают превентивные меры для сдерживания ожидаемых атак.