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Западное издание: Китайские подлодки с ядерными ракетами держат в напряжении Соединенные Штаты и их союзников

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Западное издание: Китайские подлодки с ядерными ракетами держат в напряжении Соединенные Штаты и их союзников

Стремление Соединенных Штатов сохранять свою мировую гегемонию все больше сталкивается с растущим экономическим и военным могуществом Китая.


Как пишет агентство Reuters, дополнительное давление на Вашингтон и его союзников оказывают китайские подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. Согласно отчету Пентагона, Китай впервые постоянно держит в море по крайней мере одну подводную лодку с ядерными баллистическими ракетами. А согласно информации китайских военных, флот Китая из шести подводных лодок с баллистическими ракетами класса Jin осуществлял «почти непрерывное» патрулирование от острова Хайнань до Южно-Китайского моря, пишет Reuters.

По мнению аналитиков, оснащенные новой баллистической ракетой большей дальности, они могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов.

Агентство отмечает, что даже несмотря на то, что в результате сделки AUKUS Австралия в течение следующих двух десятилетий разместит свои первые атомные подводные лодки, постоянное патрулирование китайскими подлодками с баллистическими ракетами в море создает нагрузку на ресурсы Соединенных Штатов и их союзников.

Новые данные показывают, что Китай начинает эксплуатировать свои подводные лодки с баллистическими ракетами почти так же, как это десятилетиями делали США, Россия, Великобритания и Франция, пишет Reuters, ссылаясь на военных атташе, бывших подводников и аналитиков по вопросам безопасности.

Их подводные «патрули сдерживания» позволяют им угрожать ядерным контрударом, даже если ракеты и системы наземного базирования будут уничтожены. Согласно классической ядерной доктрине, это удерживает противника от нанесения первоначального удара.

По словам американского генерала Энтони Коттона, китайские подводные лодки в настоящее время оснащаются ракетой третьего поколения JL-3. По оценкам, дальность полета JL-3 составляет более 10 000 километров, и она несет несколько боеголовок, что впервые позволяет Китаю достичь континентальной части США из китайских прибрежных вод, отмечается в докладе Пентагона.
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Использованы фотографии:
Википедия/United States Naval Institute News Blog
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:36
    +2
    Идиоты хотят чтобы РПКСН НОАК таскали за собой на поверхности буй ,который передавал в эфир : Гринго,я здесь!?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 13:42
      +1
      Цитата: tralflot1832
      РПКСН НОАК таскали за собой на поверхности буй ,который передавал в эфир : Гринго,я здесь!?

      Напоминает вопль мачехи из фильма "Золушка" - "Разговаривал с королем? Почему же ты мне сразу не доложила?" )))
  2. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:54
    +2
    Западное издание: Китайские подлодки с ядерными ракетами держат в напряжении Соединенные Штаты и их союзников
    Статья несколько "сыровата" в плане подачи материала для читателя интересующегося этой темой. Наверное в начале статьи надо было хотя бы справочно дать информацию по составу флотов. Вот, что удалось найти в открытом доступе:
    Россия
    В составе российского флота 62 подводные лодки всех классов, в том числе 10 атомных подлодок с баллистическими ракетами, 9 атомных субмарин с крылатыми ракетами, а также 14 атомных и 22 обычные ударные подлодки.
    При этом многие из них произведены в 1980–1990-х годах. По словам экспертов, эксплуатация подлодок старше 35 лет неэффективна и небезопасна.

    Китай
    В составе числятся 7 подводных лодок с баллистическими ракетами, 12 атомных подводных лодок и 60 дизельных подводных лодок. За последние 15 лет китайцы построили 12 атомных субмарин: две – проекта 093, четыре – проекта 093А (итого шесть многоцелевых) и шесть стратегических – проекта 094 (с 12 пусковыми установками ракет JL-12 на борту).

    Основная причина для беспокойства у США, это их внутренние проблемы с постройкой и обновлением собственного флота.
    США
    У США сейчас 69 подводных лодок (все атомные). В 2010 было 74, но американцы списывают старые лодки быстрее чем строят новые. Новых в США строится в данный момент всего 4 подлодки.
    К 2023 году у Америки останется 58 подлодок, а к 2029 их число упадет до 55 (41 ударная и 14 старых-старых РПКСН проекта Огайо).

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