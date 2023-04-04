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Президент посетил крупное промпредприятие в Туле: «Если бы мы не оказались вынуждены переходить к импортозамещению, сами бы мы никогда этого и не сделали»

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Президент посетил крупное промпредприятие в Туле: «Если бы мы не оказались вынуждены переходить к импортозамещению, сами бы мы никогда этого и не сделали»

Сегодня, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин посетил Тулу с рабочим визитом. Ранее сообщалось, что российский лидер также проведет заседание Госсовета по видеосвязи, главной темой которого станет развитие промышленности в условиях санкционного давления.


В самом начале своего визита Владимир Путин посетил предприятие «Тулажелдормаш», говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Глава государства ознакомился с некоторыми моментами и перспективами производства, посетил цех заготовок, сварочных узлов, сборочный цех и пообщался с представителями завода.

Сейчас мы с вашими руководителями осматривали некоторые производства. Это впечатляет, честно говоря

- заявил президент.



Стоит отметить, что «Тулажелдормаш» является крупнейшей системообразующей промышленной организацией страны, деятельность которой связана с производством техники и оборудования для строительства и последующего содержания железнодорожных путей. При этом техника, произведенная на данном предприятии, используется не только на территории России, но и приобретается странами СНГ.

Напомним, что в конце марта Владимир Путин заявлял о позитивной динамике российской экономики на фоне санкций. Между тем президент отметил, что в долгосрочной перспективе западные ограничения таки могут негативно сказаться на развитии нашей страны. Следовательно, уже сейчас нужно оказать максимальную поддержку развивающимся отраслям и обеспечить России экономический суверенитет.

В данном случае особое внимание привлекает к себе постановление правительства №845, принятое на прошлой неделе. Последнее снимает важное ограничение, запрещавшее ранее направлять средства из ФНБ на нацпроекты, если объем накопленных в фонде средств ниже 10% от ВВП страны.

Позднее стало известно о намерении выделить 2,2 трлн рублей из ФНБ на развитие ряда важных для экономики РФ проектов, включая развитие железнодорожной и транспортной инфраструктуры.

Владимир Путин:

На предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу. Он сказал: «Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там, где мы раньше об этом и не думали». Эта фраза является ключевой – мы вынуждены. Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали. А так – делают коллеги, и получается.
Автор:
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44 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 13:41
    +10
    Ну, всё правильно и честно, не собирались до самого последнего... да и сейчас "импортозаместить" означает более, чем в половине случаев не разработать и произвести самим, а "достать где то в другом месте"... как обычно "продадим сырьё и купим что надо..."
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:42
      +1
      ...Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали...

      Это самое печальное, что произнёс в Туле ВВП.
      Случись приход к власти в стране чего-то подобного в виде горбатого или вечно пьяного персонажа и страну снова опустят на дно под ободряющие возгласы - "Это нам самим делать не надо. Мы всё что надо купим себе за границей".
      1. Qas
        Qas Сегодня, 13:53
        +21
        Да, лучше бы он этого не говорил...
        Еще очень прям цепануло когда главный китаец приезжал и наш ему так лизнул: "Ваша страна добилась выдающихся успехов за эти 30 лет, и мы вам завидуем"-не дословно, но близко к тексту. Что тебе Вова мешало сделать тоже самое?
        Какая стартовая площадка у Китая было 30 лет назад и какая у нас?
        1. Лт. запаса ВВС
          Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:08
          +6
          Цитата: Qas
          Да, лучше бы он этого не говорил...
          Еще очень прям цепануло когда главный китаец приезжал и наш ему так лизнул: "Ваша страна добилась выдающихся успехов за эти 30 лет, и мы вам завидуем"-не дословно, но близко к тексту. Что тебе Вова мешало сделать тоже самое?
          Какая стартовая площадка у Китая было 30 лет назад и какая у нас?

          Китаю дал огромный толчок в экономическом развитии перенос западного производства туда. После этого пошло развитие Китая, они получили доступ к технологиям производства, что позволило уже самим производить бытовую технику, электронику итд.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 14:12
            +3
            Цитата: Лт. запаса ВВС
            Китаю дал огромный толчок в экономическом развитии перенос западного производства туда. После этого пошло развитие Китая.

            А они (все виды производства) у нас уже были, и переносить не нужно...
            1. Лт. запаса ВВС
              Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:21
              +5
              Цитата: Doccor18
              А они (все виды производства) у нас уже были, и переносить не нужно...

              У меня брат на заводе работает, ему мужик рассказывал как он ездил на завод в Японию в конце 80-х, по его словам там цех был похож на космический корабль, роботизированные манипуляторы станки итд. Не нужно говорить что наши заводы были далеки от этого.
              О чём вообще можно говорить когда в японском автомобиле тойота краун был сенсорный экран ещё в начале 90-х. Это просто для сравнения уровня электроники.
              Тойота краун 1991 года S140
              https://youtu.be/z8sL1RDyRgc?t=657
          2. Qas
            Qas Сегодня, 14:13
            +3
            А нам американцы после ВОВ ставили заводы, и? Что мешало сделать такой же уровень благоприятия для бизнеса, какой был у Китая? Что мешало ВВП сохранить и приумножить?
            1. akropin
              akropin Сегодня, 14:28
              +2
              Справедливости ради Сталинградский тракторный был разобран в США и к нас привезен еще до войны.
              1. мордвин 3
                мордвин 3 Сегодня, 14:39
                -1
                Цитата: akropin
                Справедливости ради Сталинградский тракторный был разобран в США и к нас привезен еще до войны.

                Ну и справедливости ради, Первый Китайский Автозавод, который построили под руководством советских инженеров, и изначально выпускающий копии ЗиС 150, вовсю пашет. Государственный.
            2. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 14:34
              -1
              Цитата: Qas
              А нам американцы после ВОВ ставили заводы, и? Что мешало сделать такой же уровень благоприятия для бизнеса, какой был у Китая?

              Это вопрос к ИВС? К Хрущеву? Или к Лёне?

              Цитата: Qas
              Что мешало ВВП сохранить и приумножить?

              То, что он (уровень) не был создан. См. выше.

              ВВП в 2000-м досталась РФ (не СССР), с разгромленной промышленностью (сам работал, знаю), с семью банкирами (тот еще подарочек) и никаких тебе особых плюшек. Сохранять уже нечего было, практиццски request
              1. cadaver
                cadaver Сегодня, 14:56
                0
                ВВП в 2000-м досталась РФ (не СССР), с разгромленной промышленностью

                Тем не менее, необходимо учитывать огромные доходы от нефтегазового сектора, которые были в распоряжении правительства в течение более двух десятилетий. Вопрос заключается в том, как эти доходы были использованы. Существуют ли перспективы для молодежи и обеспечена ли старость для пенсионеров? Кто не дал правительству эффективно использовать эти деньги и создать благоприятную среду для развития медицины, образования, производства, космоса, армии и флота?
          3. Aken
            Aken Сегодня, 14:17
            +2
            Когда народ восторгается успехами Китая, про это как-то забывают.
            1. мордвин 3
              мордвин 3 Сегодня, 14:44
              0
              Цитата: Aken
              Когда народ восторгается успехами Китая, про это как-то забывают.

              Никогда не забывал. Китайцы сделали все, что бы производства переносили именно к ним. Строили площадки, подводили коммуникации, милости просим, размещайтесь. А у нас чтобы трубу с газом подвести бабок немеряно надо вбухать.
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 14:20
          +1
          Какая стартовая площадка у Китая было 30 лет назад и какая у нас?

          Китайцы постоянно это упоминают. В конце 80-х мы были близки к прорыву в экономическом плане, но алкоголик, бандеровец и националист собрались в Беловежской пуще...А вот остальная мировая экономика была близка к кризису, но открывшийся рынок сбыта государств бывшего Союза позволил избежать его. И нынешние санкции помогут назревающему кризису развитых стран двадцатки ... сами себе в ногу выстрелили.
        3. Sanvl
          Sanvl Сегодня, 14:24
          +2
          Не в бровь, а в глаз!(с) Была бы возможность, неистово плюсанул бы.
        4. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 14:29
          +5
          Какая стартовая площадка у Китая было 30 лет назад и какая у нас?
          Цели разные, Россия создавалась как сырьевой придаток, вечно развивающаяся страна 3 мира, где есть небольшой класс фантастически богатых господ и вечно перебивающееся население. Поэтому он честно говорит, ни чего бы не изменилось, потому что не зачем что то менять.
        5. stelltok
          stelltok Сегодня, 15:29
          0
          Какая стартовая площадка у Китая было 30 лет назад и какая у нас?

          У Китая >1 млрд коренного населения. А у РФ?
    2. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 14:31
      +3
      Это собственно всё, что Вы хотели знать о Путине и его роли в истории России.
    3. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 15:27
      0
      Цитата: ААК
      Ну, всё правильно и честно, не собирались до самого последнего... да и сейчас "импортозаместить" означает более, чем в половине случаев не разработать и произвести самим, а "достать где то в другом месте"... как обычно "продадим сырьё и купим что надо..."

      Руководство России живёт в своём, отдельном от простых граждан, мире. В их мире всё по-прежнему прекрасно и светло, разве что некоторым чиновникам теперь домой в Ниццу летать стало крайне сложно...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:41
    -4
    Владимир Владирович мог бы и в Туле посетить оборонное предприятие ,но выбрал гражданское.Заход из далека- он хороший " полицейский".На роль "плохого "полицейского назначен другой. laughing
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Владимир Владирович мог бы и в Туле посетить оборонное предприятие

      Ранее все его визиты в Тулу посвящались исключительно оборонке, сколько можно то? request
  3. Gofman
    Gofman Сегодня, 13:55
    +12
    По ТВ показали речь президента на заседании президиума Госсовета, вещающего о том, что нас вынудили перейти к импортозамещению, и о достигнутых успехах в замещении западной продукции "аналогами российского или из дружественных стран производства". Надпись на микрофоне, куда он вещает, просто светится огромными буквами «BOSH». А вот у товарища Си, вероятно, техника отечественная, произведённая его страной.
    1. Qas
      Qas Сегодня, 14:15
      +8
      И часы наручные у него не "Слава"... так у нас Президент любит Родину...
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 14:45
        +2
        Цитата: Qas
        И часы наручные у него не "Слава"...

        А слесарю с КБП сие пофиг!
        Цитата: myslo.ru
        Туляк Виктор Загаевский оставил Путина без часов

    2. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:36
      +2
      Цитата: Gofman
      Надпись на микрофоне, куда он вещает, просто светится огромными буквами «BOSH».

      Непонятно чему тут стыдиться, микрофон ведь не краденый, за него деньги уплачены.
      Вот Вам обратный пример с микрофонами тульского завода "Октава":


      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:56
        -1
        Красиво умыли всепропальщиков))))))
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 15:02
          +3
          Цитата: Bingo
          Красиво умыли всепропальщиков))))))

          Вот когда Меркель с Шольцем будут в бундестаге в микрофон Октава вещать, тогда соглашусь.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:55
    +3
    Да там еще конь не валялся, я уже давно говорил, что у нас очень любят заниматься популизмом. Понимаете ли, импортозаместить например ые электроскутеры - это "вау, технологично, экологично, понтово"... Хотя в болт они никору не впились совершенно, и нужны узкому кругу долбоящеров, которые давно достали... А я вот возьму пример простой - если я сейчас зайду в конторе на склад и перетряхну например крепеж для кабеля, который только в одном филиале нашей конторы в ЦАО города Москва уходит каждый день дикими объемами - я там мало что российского найду. Ну гофру начали хоть выпускать - уже плюс. А что сложного сделать например скотчлоки? Конструктивно - маленькая пластиковая таблетка а-ля мазь "звездочка" с куском жести и заполненая чем угодно, что воду не пускает, хоть тем же вазелином?! ПКФ - куски натуральной жести сантиметр на 5 размером, даже гнуть их не обязательно, хотя желательно слегка штампануть канавки - у нас сделать не могут?! Гвоздь сделать с приделаным к нему пластиковым ухом - невозможно? Стяжки, ну типа тех пластиковых наручников? И так далее. А почему никто не делает?
    А я скажу - стартануть производство такой дешевки - дорого относительно, поначалу продукция будет дороже, китайцам проиграет. В долгосрочном - выиграет в цене, но чтоб раскрутилось - необходима господдержка, например - появился СВОЙ аналог - поднять пошлины на такой же товар импортный. А это плановая экономика только может, иначе никак.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:19
      +3
      Цитата: Bingo
      стартануть производство такой дешевки - дорого относительно, поначалу продукция будет дороже, китайцам проиграет.

      Цитата: Bingo
      но чтоб раскрутилось - необходима господдержка...

      На этом можно и закончить...
  5. Булат
    Булат Сегодня, 13:56
    +7
    Если бы раньше занимались этим и не разрушали ,то не тратили бы теперь на это время и средства
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:11
      +5
      А целенаправленно выкупались и банкротились рабочие, конкурентоспособные предприятия - чтоб не конкурировать с Западом. Вы сами думайте, если эпоксидка, выпускаемая заводом в НиНо стоит 250 рублей за пол-литра, а эпоксидка Хенкель в упаковке шприц на 25 мл стоит 800+ рублей, Хенкель тупо никто никогда не купит, он может на рынок пробраться, только купив и закрыв завод конкурента. Кстати, тот завод в НиНо - один из немногих оставшихся, но Хенкель его просто выжил из магазинов - и эту эпоксидку из НиНо не берут на реализацию в разные строительные Оби-Леруа Мерлен и теде, вот вам пример
  6. Million
    Million Сегодня, 14:03
    -1
    «Если бы мы не оказались вынуждены переходить к импортозамещению, сами бы мы никогда этого и не сделали»

    Так и сейчас не особо делаете.Галоши -и те делать разучились,не говоря уж о чем то серьезном.
    Только оружие и умеем производить,да и то....
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 14:06
    +11
    Получается Путин открыто признался в том что его задачей было превращение России окончательно в бензоколонку без никакой промышленности? Лучше бы он молчал....
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:13
      +6
      Цитата: Shamil88
      Получается Путин открыто признался в том что его задачей было превращение России окончательно в бензоколонку без никакой промышленности? Лучше бы он молчал....

      Если посмотреть то в том же Китае и на западе миллиардеры вкладываются в высокотехнологичный бизнес, те же автомобили, нейросети и итд. То есть развитие идёт за счёт частного капитала, а у нас миллиардеры только качают ресурсы из приватизированных предприятий. Вот Прохоров пытался Ё-мобиль создать, но ничего не получилось.
    2. kombin23
      kombin23 Сегодня, 14:46
      +1
      В энергетической сверхдержаве главный показатель эффективности длина трубопроводов, которые при любой заварушке как оказалось очень легко обнулить. При этом даже ума не хватило строить СПГ заводы.
      Р. S.Товарищ Сталин в гробу бы перевернулся от такого понятия сверхдержавы.
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:12
    +13
    Не понимаю. почему Путина отделяют от Ельцина и Горбачева? Так называемое импортозамещение его жизнь заставила. А так продолжал оптимизировать (разрушать) заводы. больницы, исповедуя гайдаровское "всё купим".
    Он как руководитель должен был предвидеть и готовиться к подобному. Почему другие правители старались за десятилетие пробежать, там где отстали на сто. А это все работает на партнеров, не на Россию
    1. akropin
      akropin Сегодня, 14:34
      +1
      Президент - это всего лишь этикетка на бутылке, торговая марка. Благодаря этикетке вино продается. Важно что внутри.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:27
    +8
    Зашибись, другими словами-пока мы не получили нашим салом по мусалом мы и несобирались вообще промкой и страной заниматся. Занавес.
  10. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 14:30
    +4
    Это и понятно - сидеть на трубе свесив ножки так удобно.
  11. Million
    Million Сегодня, 14:32
    +3
    Все правильно сказал..
    Зачем пацанам каким то производством заниматься,если можно сидеть на газовых и нефтяных трубах ?
    Они же по другому не умеют..
  12. canurodes
    canurodes Сегодня, 14:43
    +3
    Картофельный президент, вот вам и хитрый план в действии...
  13. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 14:57
    +4
    Интересный контраст.
    ВВП улыбается шутит, двигается...
    Народ сидит с мрачными лицами, наклонились от него и молча мрачно смотрят: это что?
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 15:00
      +1
      Цитата: Макс1995
      это что?

      Заводская "импровизация" wassat
      Народ согнали, не спросив согласия - получили обратный эффект.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 15:18
      0
      Народ сидит с мрачными лицами, наклонились от него и молча мрачно смотрят: это что?
      У Вас бы какое лицо было бы, если бы Вас каждую неделю за срыв заказа обещали засадить.