Президент посетил крупное промпредприятие в Туле: «Если бы мы не оказались вынуждены переходить к импортозамещению, сами бы мы никогда этого и не сделали»

Сейчас мы с вашими руководителями осматривали некоторые производства. Это впечатляет, честно говоря

На предприятии, где мы сегодня были, один из руководителей сказал замечательную фразу. Он сказал: «Мы были вынуждены переходить к импортозамещению там, где мы раньше об этом и не думали». Эта фраза является ключевой – мы вынуждены. Я думаю, что, если бы мы не были вынуждены, никогда бы этого и не сделали. А так – делают коллеги, и получается.

Сегодня, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин посетил Тулу с рабочим визитом. Ранее сообщалось, что российский лидер также проведет заседание Госсовета по видеосвязи, главной темой которого станет развитие промышленности в условиях санкционного давления.В самом начале своего визита Владимир Путин посетил предприятие «Тулажелдормаш», говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Глава государства ознакомился с некоторыми моментами и перспективами производства, посетил цех заготовок, сварочных узлов, сборочный цех и пообщался с представителями завода.- заявил президент.Стоит отметить, что «Тулажелдормаш» является крупнейшей системообразующей промышленной организацией страны, деятельность которой связана с производством техники и оборудования для строительства и последующего содержания железнодорожных путей. При этом техника, произведенная на данном предприятии, используется не только на территории России, но и приобретается странами СНГ.Напомним, что в конце марта Владимир Путин заявлял о позитивной динамике российской экономики на фоне санкций. Между тем президент отметил, что в долгосрочной перспективе западные ограничения таки могут негативно сказаться на развитии нашей страны. Следовательно, уже сейчас нужно оказать максимальную поддержку развивающимся отраслям и обеспечить России экономический суверенитет.В данном случае особое внимание привлекает к себе постановление правительства №845, принятое на прошлой неделе. Последнее снимает важное ограничение, запрещавшее ранее направлять средства из ФНБ на нацпроекты, если объем накопленных в фонде средств ниже 10% от ВВП страны.Позднее стало известно о намерении выделить 2,2 трлн рублей из ФНБ на развитие ряда важных для экономики РФ проектов, включая развитие железнодорожной и транспортной инфраструктуры.Владимир Путин: