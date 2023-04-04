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Министр обороны России назвал количество уничтоженной за три месяца в зоне СВО западной военной техники

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Министр обороны России назвал количество уничтоженной за три месяца в зоне СВО западной военной техники

В течение последних трех месяцев Вооруженными силами Российской Федерации было уничтожено большое количество военной техники и вооружений западного (американского и европейского) производства. Об этом заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.


По утверждению руководителя российского военного ведомства, в течение трех месяцев российской армией были уничтожены 59 артиллерийских систем М777 американского производства. Также были уничтожены 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и 14 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, с начала 2023 года ВС РФ уничтожили 30 самоходных артиллерийских установок, поставленных Украине из Франции, Германии, Польши и Чехии.

Шойгу подчеркнул, что российские военные уничтожают западное вооружение и технику как на линии боевого соприкосновения и в тылу на позициях, так и на этапе перевозки по территории Украины. Таким образом, уничтожение западной техники и вооружений стало одной из важных задач российских войск в процессе специальной военной операции.

Напомним, что, когда только начинались поставки западного оружия на Украину, Министерство иностранных дел РФ, выступив с осуждением поставок, отметило, что любое вооружение западного производства, попадающее на Украину, превращается в законные цели для ударов российских вооруженных сил. Тем не менее, Запад продолжает «утилизировать» собственное вооружение, отправляя все новые и новые пакеты военной помощи Украине.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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26 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:19
    0
    На селекторе за 1 полугодие, вангую, там будут и танки .....
  2. ian
    ian Сегодня, 13:19
    +6
    Министр обороны России назвал количество уничтоженной за три месяца на Украине западной военной техники- оно большое.
    Очень содержательная статья. Спасибо hi
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:24
      +1
      Ну,вообще то цифры названы.Или дальше слово "большое"не читается?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 13:30
        0
        Вообще-то, желательны видео-подтверждения. 21-й век, все-таки...
        1. Tusv
          Tusv Сегодня, 13:51
          +2
          Цитата: voyaka uh
          Вообще-то, желательны видео-подтверждения. 21-й век, все-таки...

          Так Буржуи на стиралки и холодильники ставят только чипы, про камеры как то не сподобились. Жадины. А то и камеры бы переставили для объективного контроля.
          А так видюх с Ланцетов полно
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 14:06
        -1
        Да цифр уже Конашенковым озвучено за глаза и за уши.
        «У нас в клубе принято джентльменам верить на слово!» И тут мне как стало везти! Везёт и везёт! Как не прикуплю, двадцать одно!
  3. ААК
    ААК Сегодня, 13:24
    +1
    Хотелось-бы гораздо больше... сухопутная техника - это проблема только в условиях ограничения деятельности нашей авиации... самое главное, что действительно было-бы важным на данном селекторе - это сколько средств ПВО уничтожено, особенно ЗРК... против воздуха у сухопутных средств даже с ПЗРК нет шансов... но пока бомбим лишь эпизодически...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:25
    -1
    Надеюсь с появлением КАБов у ВКС в промышленных масштабах ,потери возрастут кратно.Жду видосик полторашечки.Кстати наши опять прилови ли ВСУ на транспортном дроне ( тип не назван) но бздынь был класный.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 13:34
    0
    Trotzdem "entsorgt" der Westen weiterhin seine eigenen Waffen und schickt immer mehr Militärhilfepakete in die Ukraine.


    Solange Russland immer erst wartet, bis diese ganzen westlichen
    Waffen sich bereits über die Grenze zu Polen, oder über das Meer
    in Russland befinden, wird sich gar nichts ändern...!!

    Ich frage mich allen ernstes was eigentlich noch alles passieren muss,
    damit sich Russland endlich entschließen kann, diese Waffen und tödliche
    Munition zum alleinigen Töten von Russen endlich vor dem Eintreffen
    in Russland in den Ländern, oder bereits auf dem Transportweg mit
    umfassenden und massiven Schlägen auf deren Territorium zu
    vernichten..?!?
    Diese sogenannten "Erfolgsmeldungen" wirken jedenfalls - höflich
    ausgedrückt - vollkommen lächerlich, da Russland sich so oder so
    bereits im Krieg mit diesen Feind-Staaten befindet!!
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 13:47
      0
      Странно, я правильно понимаю, что вы недоумеваете, почему мы не уничтожаем западное оружие в местах складирования на территории сопредельных государств?
      Ответ прост - пока не время. В свое время отхватят по полной!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:06
        +2
        Цитата: Чеширский
        Ответ прост - пока не время.

        За это, пока не время, уже финны в НАТО пролезли.
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 14:01
      +1
      Вы что торопитесь? Сгореть в атомном пламени?
      Вы говорите, что Россия находится в состоянии войны с Западом. Однако ни Запад по территории России, ни Россия по странам Запада ударов не наносят. А вот как нанесут, считайте, что жить нам всем осталось - неделя максимум.
    3. Мирагор В
      Мирагор В Сегодня, 15:18
      0
      Гитлер капут!
      Дорогой друг ! Имей уважение: пиши на великом и могучем!
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:36
    -5
    Он хотя бы верит в то что сказал, 14 хаймерсов. Он лучше бы жён подчинённых из куршавеля отозвал ,гуляют с Меладзе. Нет ему веры.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:44
      0
      Вы там без солнечного света уже сами себе не верите.....
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:58
      +2
      Количество обстрелов, конкретно из хаймерсов снизилось почти на порядок, это один из признаков дефицита либо пусковых установок, либо ракет. У вас есть предложение что могло стать причиной? Жён меладзе не предлагать! winked
      1. alexandr 66
        alexandr 66 Сегодня, 14:42
        -1
        Почитайте ттх установок, время развёртывания и ухода с позиции. Очень неудобная цель ,очень. Ну а как вы думаете что чувствует солдат на передовой читая такую новость о женах своего начальства и с кем, тем паче от лютого врага? Это наши источники переписывают новости .
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 13:48
    -1
    Запад продолжает «утилизировать» собственное вооружение, отправляя все новые и новые пакеты военной помощи Украине.

    Да ладно?! А наше вооружение бессмертное что ли? У нас что вооружений больше становится? Есть такая поговорка:
    Пока толстый сохнет, худой cдoхнет!

    Россия своим промышленно-экономическим положением, по сравнению со всем западом, на толстого явно не тянет.
  8. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:49
    +2
    Министерство иностранных дел РФ, выступив с осуждением поставок, отметило, что любое вооружение западного производства, попадающее на Украину, превращается в законные цели для ударов российских вооруженных сил.

    А что могло быть как-то иначе?
  9. spirit
    spirit Сегодня, 13:54
    0
    Удивительный персонаж)Которого сейчас не уважают ни солдаты ни офицеры и даже высшие приближенные к телу считают его **ом(как стало известно из одного недавно слитого разговора))
    А пару лет назад был второй по рейтингу после Путина.Вот что значит человек все бабки вбухивал в свой пиар.Но настало время действий и реальную гниль не смог скрыть ни один лоск hi
  10. kalikin_vn
    kalikin_vn Сегодня, 14:00
    0
    Ни одного видео с уничтожением HIMARS не видел в сети. А если судить по тому, что их используют уже на за ранее обозначенные цели и после отстрела отводят, то пока наши пройдут все пункты согласования для ответного огня, след HIMARS давно стерся.
  11. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 14:06
    +2
    Отличные новости. Правда из уст человека, что заврался донельзя. Стоит только вспомнить 70% новой техники. За столь высокие заслуги по уничтожению врага, предлагаю присвоить звание генералиссимуса товарищу Хуженетовичу. Пропадет без него Россия. Как пить дать. А если серьезно, то этого ярчайшего представителя вертикали пора с внучками и жучками на покой. Не справляется же. А еще лучше в штрафбат, с зятем на пару.
  12. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 14:17
    -4
    Солдат перемололи, технику уничтожили, может пора в наступление. Предки вон за год с небольшим от Курска до Львова прошли.
  13. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:48
    0
    Задача была выйти на админ границы Донецкой области, статус - минус. А на совещании рассказывает об огромном количестве уничтоженной техники.
    По несколько десятков атак в сутки. Продвижения практически нет.
    Оппоненты - сразу же решите если перемалываем , то зачем тогда так активно атаковать?? Стояли бы и перемалывали как летом, пока перегруппировка не произошла
  14. Master2030
    Master2030 Сегодня, 14:53
    -2
    Конашенков приболел и так как кунжутовичу делать больше нечего за зп министро обороны, решил губами пошлёпать сам.
    Ceterum censeo Washington delendam esse
  15. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 15:25
    0
    Цитата: Чеширский
    Странно, я правильно понимаю, что вы недоумеваете, почему мы не уничтожаем западное оружие в местах складирования на территории сопредельных государств?
    Ответ прост - пока не время. В свое время отхватят по полной!

    сами то вы понимаете какую глупость написали?