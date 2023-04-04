Министр обороны России назвал количество уничтоженной за три месяца в зоне СВО западной военной техники

В течение последних трех месяцев Вооруженными силами Российской Федерации было уничтожено большое количество военной техники и вооружений западного (американского и европейского) производства. Об этом заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.
По утверждению руководителя российского военного ведомства, в течение трех месяцев российской армией были уничтожены 59 артиллерийских систем М777 американского производства. Также были уничтожены 13 самоходных артиллерийских установок Paladin и 14 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.
Кроме того, с начала 2023 года ВС РФ уничтожили 30 самоходных артиллерийских установок, поставленных Украине из Франции, Германии, Польши и Чехии.
Шойгу подчеркнул, что российские военные уничтожают западное вооружение и технику как на линии боевого соприкосновения и в тылу на позициях, так и на этапе перевозки по территории Украины. Таким образом, уничтожение западной техники и вооружений стало одной из важных задач российских войск в процессе специальной военной операции.
Напомним, что, когда только начинались поставки западного оружия на Украину, Министерство иностранных дел РФ, выступив с осуждением поставок, отметило, что любое вооружение западного производства, попадающее на Украину, превращается в законные цели для ударов российских вооруженных сил. Тем не менее, Запад продолжает «утилизировать» собственное вооружение, отправляя все новые и новые пакеты военной помощи Украине.