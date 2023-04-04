Президент Белоруссии поблагодарил главу СВР РФ за обмен разведданными

Это не разведка, не контрразведка, это просто наши враги. Они (оппоненты и враги за рубежом) находят в нашем лагере, как принято говорить, соответствующих людей, делают на них упор

Как я часто говорю, не было бы этого (СВО), так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные

В Минске состоялась встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и находящегося с рабочим визитом в белорусской столице директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина. Глава СВР РФ и белорусский лидер провели переговоры во Дворце Независимости. На переговорах присутствовал секретарь Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель.Президент Белоруссии особо отметил возросшую в последнее время активность в обмене разведданными между спецслужбами двух стран и отдельно поблагодарил Россию и лично директора СВР за помощь в области технической разведки. Лукашенко выразил удовлетворение уровнем доверия в сфере обмена разведданными между нашими странами. Стали известны и другие темы, которые были обсуждены в ходе встречи.Лукашенко отметил, что в России и Белоруссии не прекращаются попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, для чего западные и украинские спецслужбы используют в том числе террористические методы. Идет активный поиск недовольных существующей властью как за рубежом, так и внутри наших стран.— констатировал президент Белоруссии, напомнив о недавнем задержании КГБ диверсантов, действовавших в РБ по прямому указанию СБУ.Белорусский лидер отметил, что напряженная геополитическая ситуация в мире, в том числе и российская спецоперация, заставили более внимательно посмотреть на работу всех структур силового блока.— констатировал Лукашенко.В свою очередь, Нарышкин сообщил, что у возглавляемого им ведомства есть основания полагать, что Запад не прекращает попыток принудить руководство Грузии к открытию так называемого «второго фронта» против России. С этой целью Тбилиси подталкивают к военному вторжению в Абхазию и Южную Осетию дабы вернуть над ними контроль.Стороны выразили единую позицию по фактам гонений со стороны киевского режима при молчаливом попустительстве Запада в отношении Украинской православной церкви, целью которого является искоренение канонического православия на Украине. Происходящее приобретает черты религиозной борьбы, в которой отсутствуют красные линии как у Запада, так и у Киева.При обсуждении темы так называемой поддержки Киева со стороны Польши было указано, что Варшава напрямую заинтересована в крахе Украины, рассчитывая на захват некоторых западных территорий соседнего государства.В ходе встречи было отмечено, что Соединенным Штатам не удалось и не удастся в будущем использовать страны Африки и Латинской Америки для блокады России.