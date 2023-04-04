Шойгу: Белорусские военные получили ОТРК «Искандер-М», который может использоваться и в ядерном исполнении

Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что белорусские военнослужащие уже получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», использующий ядерные ракеты.Вот что по этому поводу рассказал глава российского оборонного ведомства, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России:Также, в ходе совещания министр заявил о том, что со вчерашнего дня группы белорусских военнослужащих уже начали обучать отработке нанесения ударов «Искандерами» на одном из российских полигонов в целях обеспечения защиты Союзного государства. Развёртывание этого ОТРК Шойгу назвал ответной мерой на усиление странами-членами НАТО учебно-боевой и разведывательной деятельности вблизи границ РФ и Республики Беларусь.Помимо этого, глава военного ведомства РФ также добавил, что некоторые самолёты боевой авиации Беларуси теперь способны наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.«Искандер-М» – семейство российских ОТРК «Искандер», в главные задачи которых входит уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также других объектов, прикрываемых этими средствами с максимальной заявленной дальностью поражения цели в 500 км. В США ранее заявляли, что Россия «сознательно приуменьшает дальность полёта ракет этого ОТРК».