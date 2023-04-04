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Шойгу: Белорусские военные получили ОТРК «Искандер-М», который может использоваться и в ядерном исполнении

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Шойгу: Белорусские военные получили ОТРК «Искандер-М», который может использоваться и в ядерном исполнении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что белорусские военнослужащие уже получили оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», использующий ядерные ракеты.


Вот что по этому поводу рассказал глава российского оборонного ведомства, выступая на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России:

Вооружённым силам Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении

Также, в ходе совещания министр заявил о том, что со вчерашнего дня группы белорусских военнослужащих уже начали обучать отработке нанесения ударов «Искандерами» на одном из российских полигонов в целях обеспечения защиты Союзного государства. Развёртывание этого ОТРК Шойгу назвал ответной мерой на усиление странами-членами НАТО учебно-боевой и разведывательной деятельности вблизи границ РФ и Республики Беларусь.

Помимо этого, глава военного ведомства РФ также добавил, что некоторые самолёты боевой авиации Беларуси теперь способны наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении.

«Искандер-М» – семейство российских ОТРК «Искандер», в главные задачи которых входит уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также других объектов, прикрываемых этими средствами с максимальной заявленной дальностью поражения цели в 500 км. В США ранее заявляли, что Россия «сознательно приуменьшает дальность полёта ракет этого ОТРК».
Автор:
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:18
    -1
    Извиняюсь ,500 км против ветра? А по ветру сколько? bully
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:29
      +4
      Цитата: tralflot1832
      ,500 км против ветра?

      500 км с 480 килограммовой боеголовкой, термоядерная наверное раза в 2 легче, следовательно на 1000 может наверное улететь. Правда наверняка меньшую массу ядерной боеголовки компенсируют дополнительным весом средств преодоления ПРО, там ложные цели итд.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 14:40
        0
        Вес ракеты 3800кг, сильно сомневаюсь, что его даже его снижение на 250кг увеличит дальность в 2 раза. По Калибру считается, что рост дальности при применении спец БЧ составляет до 30%.
        1. Курильщик
          Курильщик Сегодня, 14:43
          0
          Похоже, время Ч приближается !!
          ------------------------------------------------------
          короткая заметка..
    2. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: tralflot1832
      Извиняюсь ,500 км против ветра? А по ветру сколько? bully

      Нет , ну если поставить паруса , да по ветру , то км 600 с ветерком домчит . lol
  2. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:46
    +2
    Цитата: blackGRAIL
    Вес ракеты 3800кг, сильно сомневаюсь, что его даже его снижение на 250кг увеличит дальность в 2 раза. По Калибру считается, что рост дальности при применении спец БЧ составляет до 30%.

    Для полного покрытия чаяний Польши достаточно, судя по всему.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 14:55
    -1
    Не совсем понятно, что имеет ввиду Шойгу. Комплекс Искандер-М использует широкий ассортимент ракет, в т.ч. со спец БЧ. Урезанного неядерного Искандера-М нет.

    Далее, российское ТЯО (и часть СЯО) хранится на базах хранения 12 ГУ МО, в войсках его просто нет (например наши стратеги летают без ЯО) и здесь ситуация с Белоруссией очень интересна.

    Системы доставки с ядерным потенциалом можно найти во всех видах Вооруженных сил России. Однако хранение ядерного оружия является централизованным, им занимается 12-е Главное управление Министерства обороны. Части этого управления получают ядерные боеприпасы со сборочного предприятия и несут ответственность за их хранение, техническое обслуживание и транспортировку в боевые части.

    Вне ведения этого управления находится только ЯО, которое предназначено для систем доставки, несущих боевое дежурство. Это межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ). Стратегические бомбардировщики не выполняют патрулирование с ЯО на борту, поэтому предназначенные для них боеголовки находятся в ведении 12-го ГУМО.

    Оружие, отнесенное к нестратегическим системам, консолидируется в хранилищах 12-го управления. Существование такого порядка неоднократно официально подтверждалось в России.

    Хранилища, находящиеся в ведении 12-го ГУМО, делятся на две категории.

    Первая – 12 центральных хранилищ (баз) национального уровня. Вторая категория – хранилища базового уровня. Их 34 на всю страну. Несколько таких хранилищ функционально «подчиняются» одной базе национального уровня. Например, центральное хранилище Вологда-20 имеет пять связанных с ним хранилищ базового уровня. Два из них – в дивизиях ракетных войск стратегического назначения с ракетами «Тополь», два объекта приписаны к авиабазам. Еще один – склад в Калининградской области, который, вероятно, отвечает за обслуживание всех подразделений, развернутых там (морская авиация, береговая оборона, баллистические ракеты малой дальности).

    Все базовые подразделения 12-го ГУ МО имеют складские помещения. Хотя они обычно намного меньше, чем хранилища национального уровня, но позволяют хранить ЯО в течение значительного периода времени, обеспечивая ему безопасность и техническое обслуживание.

    Оружие, предназначенное для стратегических бомбардировщиков, хранится на базовом объекте, связанном с соответствующей авиабазой. Ядерные боеголовки крылатых ракет воздушного базирования хранятся отдельно от ракет. Подразделение 12-го ГУ МО отвечает за пристыковку боеголовок к ракетам и их доставку к самолетам. Ядерные авиабомбы хранятся в собранном виде.



    ЯО, которое закреплено за оперативным (боевым) подразделением, хранится на базе национального уровня. В «угрожающий период» оно передается на объект базового уровня, где находится в ожидании дальнейших указаний.

    Вероятно, в случае быстро разворачивающегося кризиса ЯО может доставляться с национальной базы сразу в войска. Мобильные подразделения, связанные с хранилищами национального уровня, могут перевозить ядерное оружие на грузовиках, по железной дороге или по воздуху в пункт назначения, вооружать системы доставки прямо «в поле» и там же проводить техническое обслуживание.