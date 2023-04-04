В северо-западной части Израиля разбился вертолет

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В районе города Нетания на северо-западе Израиля разбился вертолет. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.
По утверждению издания, в момент падения воздушной машины на борту находился только пилот. Медицинские работники и полиция прибыли на место падения вертолета оперативно. Они извлекли мужчину из-под обломков и пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но пилот скончался на месте происшествия от полученных травм.
Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели вертолет, который разбился на открытой сельскохозяйственной территории. Мы извлекли из него мужчину лет пятидесяти, который был без сознания и получил очень тяжелые травмы. Он не подавал признаков жизни и нам пришлось констатировать его смерть
- рассказали The Jerusalem Post медицинские работники Ярден Дахари и Владислав Сокол.
Пока не сообщается о причинах падения воздушной машины. Но на месте аварии работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Отметим, что вертолет был гражданским, поэтому данное происшествие никак не связано с боевой или повседневной деятельностью Армии обороны Израиля. О том, какие задачи выполнял вертолет, израильские средства массовой информации пока не сообщают.
Вероятно, оперативные службы будут рассматривать две основные версии произошедшего – техническую неисправность воздушной машины и ошибочные действия пилота. Что стало причиной аварии, покажет следствие.