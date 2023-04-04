В северо-западной части Израиля разбился вертолет

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Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели вертолет, который разбился на открытой сельскохозяйственной территории. Мы извлекли из него мужчину лет пятидесяти, который был без сознания и получил очень тяжелые травмы. Он не подавал признаков жизни и нам пришлось констатировать его смерть

В районе города Нетания на северо-западе Израиля разбился вертолет. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.По утверждению издания, в момент падения воздушной машины на борту находился только пилот. Медицинские работники и полиция прибыли на место падения вертолета оперативно. Они извлекли мужчину из-под обломков и пытались оказать ему первую медицинскую помощь, но пилот скончался на месте происшествия от полученных травм.- рассказали The Jerusalem Post медицинские работники Ярден Дахари и Владислав Сокол.Пока не сообщается о причинах падения воздушной машины. Но на месте аварии работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.Отметим, что вертолет был гражданским, поэтому данное происшествие никак не связано с боевой или повседневной деятельностью Армии обороны Израиля. О том, какие задачи выполнял вертолет, израильские средства массовой информации пока не сообщают.Вероятно, оперативные службы будут рассматривать две основные версии произошедшего – техническую неисправность воздушной машины и ошибочные действия пилота. Что стало причиной аварии, покажет следствие.