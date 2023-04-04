Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию. Иностранный контингент может быть введен в эту страну только по запросу ее властей. Если же такой просьбы от Хельсинки не поступит, то на территории Финляндии чужих войск не будет.
Днем ранее Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндию примут в альянс. В связи с этим, сегодня в его штаб-квартире в Брюсселе был торжественно поднят финский государственный флаг.
Главным преимуществом для Хельсинки от получения нового статуса станет юридическое оформление отношений с Брюсселем, то есть силыа льянса теперь обязаны его защищать. По факту же Финляндия давно сотрудничает со структурами НАТО и постепенно интегрируется в них.
Как ранее неоднократно упоминали различные официальные лица России, для нашей страны военный потенциал Финляндии вряд ли несет какую-либо серьезную угрозу. Хуже то, что сухопутная российско-финляндская граница имеет большую протяженность – более тысячи километров. Именно настолько стала теперь больше сухопутная граница между Россией и НАТО, то есть она увеличилась примерно в два раза. И если на финской территории появятся войска Соединенных Штатов и других государств альянса, для Москвы это станет серьезным поводом для беспокойства.
А если в НАТО вступит еще и Швеция, то Балтийское море фактически превратится во внутреннее море альянса. Не стоит также исключать возможного размещения на территории этих стран ядерного оружия, хотя вероятность такого развития событий крайне мала.