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Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию

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Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию. Иностранный контингент может быть введен в эту страну только по запросу ее властей. Если же такой просьбы от Хельсинки не поступит, то на территории Финляндии чужих войск не будет.


Днем ранее Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндию примут в альянс. В связи с этим, сегодня в его штаб-квартире в Брюсселе был торжественно поднят финский государственный флаг.

Главным преимуществом для Хельсинки от получения нового статуса станет юридическое оформление отношений с Брюсселем, то есть силыа льянса теперь обязаны его защищать. По факту же Финляндия давно сотрудничает со структурами НАТО и постепенно интегрируется в них.

Как ранее неоднократно упоминали различные официальные лица России, для нашей страны военный потенциал Финляндии вряд ли несет какую-либо серьезную угрозу. Хуже то, что сухопутная российско-финляндская граница имеет большую протяженность – более тысячи километров. Именно настолько стала теперь больше сухопутная граница между Россией и НАТО, то есть она увеличилась примерно в два раза. И если на финской территории появятся войска Соединенных Штатов и других государств альянса, для Москвы это станет серьезным поводом для беспокойства.


А если в НАТО вступит еще и Швеция, то Балтийское море фактически превратится во внутреннее море альянса. Не стоит также исключать возможного размещения на территории этих стран ядерного оружия, хотя вероятность такого развития событий крайне мала.
Использованы фотографии:
НАТО
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24 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:16
    +3
    Наш сосед теперь в новом , более «дружелюбном» статусе
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:28
      +9
      Вангую, что Финляндия уже в этом году попросит разместить на её территории континенты НАТО. К гадалке не ходи.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 15:30
        0
        Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию
        нет правил,в боях без правил.
  2. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 14:18
    +5
    Столтенберг назвал условие

    Вот уж секрет полишинеля... Это условия всем давно известно: как-только дадут команду наглосаксы, так сразу НАТО промарширует в Финляндию.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:21
    +2
    Niemand in Finnland sollte ernsthaft daran zweifeln, dass die
    Menschen dort durch höchst fahrlässige und verantwortungslose
    US-hörige Politiker in den Status eines Ziels für einen direkten
    und unabwendbare harten Atomschlags gekommen sind...!!
    Welcher Mensch, oder welche Nation würde sich schon freiwillig
    und ohne jeden historischen Anlass, von einer friedliebenden
    Nation in ein tödliches Wespennest verwandeln lassen...?!?
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:24
    +4
    Ага,делаем ставки, через сколько дней они появятся.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 14:34
    0
    Очень хочется этого Столтенберга повесить. Как и некоторых других.
    Уж слишком развыеживались как мухи на аэродроме.
  6. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 14:34
    -1
    Перекрыть Финляндии Сайменский канал, запретить любой транзит любых товаров из Финляндии и в Финляндию через территорию РФ и любые поставки природных ресурсов, особенно леса!
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:38
      +1
      Мощный будет ответ! Державный такой! Можно ещё помидоры или молоко или вино не покупать у них
    2. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 14:59
      +2
      Надо было раньше это делать. Давить нужно экономически, как возможно. Пусть становится балластом для НАТО и ЕС. Любая другая подрывная деятельность. Но не при Путине это все, конечно. Его внешняя политика за гранью понимания.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 14:38
    +4
    В Финляндии и "мявкнуть" не успеют,как окажется, что на них уже собирается напасть российская армия...кто будет спрашивать каких то финнов какого то мнения.....вот финны вляпались...пока не поняли во что......а хорошо янки придумали--ставить молодых дурочек с русофобскими мозгами во главе государств,да, хоть в той же Финляндии или Молдавии...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:49
      +2
      Цитата: HAM
      ставить молодых дурочек с русофобскими мозгами во главе государств,

      А эти дурoчки и рады стараться !
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 14:53
        0
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: HAM
        ставить молодых дурочек с русофобскими мозгами во главе государств,

        А эти дурoчки и рады стараться !

        У нас что ли дураков мало. Нам бы со своими дураками и саботажниками разобраться.
        1. HAM
          HAM Сегодня, 14:58
          0
          Вот с дорогами разберёмся и тогда.... hi
        2. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 15:14
          0
          Цитата: Ulan.1812
          У нас что ли дураков мало. Нам бы со своими дураками и саботажниками разобраться.

  8. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:46
    +6
    С вступлением Финляндии и Швеции в НАТО положение на северо-западном фланге для нас резко ухудшается. Особенно велики проблемы будут для Северного флота и Гаджиево.
    Нужно теперь как-то закрывать огромную границу, а основные силы РПКСН переводить в Вилючинск.
    В целом пожинаем плоды политики стремления договориться с "украинскими партнерами" и неудач на Украине.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:29
      0
      Особенно велики проблемы будут для Северного флота и Гаджиево.

      Эти базы находятся в нескольких десятках километрах от члена НАТО с 1949 года Норвегии. Тат что от Финляндии им далеко-о-о.
  9. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 15:01
    0
    Внешняя политика Путина - как отдельный вид искусства. Что он сделал, чтобы Финляндия не стала членом НАТО? Нихуха!
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:04
    +1
    wassat Что значит "может"? Принимали-то для чего, не физдипили, стручок маринованый, без наземных станций слежения, нужнных только матрасам и нихрена не финикам. а потому управляемых матрасами "приют убогого чухонца" никому не нужен.
    Прочел Пушкина по диагонали, дочитал до "Там будет город заложен" - и понеслась... О, я-я, город залошить - это дер гроссе идэян, трахен зи попен! - и пошел лошить направо-налево
  11. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:08
    -3
    Отодвинули НАТО называется, увеличив границу с ними два раза, шикарная работа МИД и Руководства страны, вторая столица страны в зоне досягаемости химарсов, оттуда фактически уже сейчас можно начать переносить стратегические предприятия, в первую очередь оборонную промышленность. Доигрались с СВО.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 15:15
      0
      Бред не пишите, никто не будет ничего переносить
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 15:24
    0
    Иностранный контингент может быть введен в эту страну только по запросу ее властей.

    Ну значит "как только, так сразу" и запросят, что бы ввели. Они ее для того и приняли, что бы на границе РФ создать еще один очаг напряженности и сократить подлетное время.
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:26
    0
    Если же такой просьбы от Хельсинки не поступит, то на территории Финляндии чужих войск не будет.

    Значит к осени, последует просьба финнов ввести войска НАТО на свою территорию.
  14. cadaver
    cadaver Сегодня, 15:26
    0
    Столтенберг назвал условие для ввода войск НАТО в Финляндию

    Под таким заголовком, автор скрыл новость о том, что сегодня Финляндия официально стала членом альянса.
    В результате протяженность границ России с НАТО увеличилась сразу на 1340 км, более чем в два раза. И в воздушном пространстве Финляндии уже летают натовские разведчики.
    Наш гроссмейстер - опять всех переиграл.