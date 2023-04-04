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Глава СВР Нарышкин: Польша ждет удачного момента для захвата Западной Украины

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Глава СВР Нарышкин: Польша ждет удачного момента для захвата Западной Украины

Польша рассчитывает захватить западную часть Украины, но в качестве определяющего условия для достижения этой цели видит распад украинской государственности в результате военного поражения Киева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.


Руководитель российской спецслужбы ранее уже говорил о подобных планах Варшавы. Сейчас он вновь повторил свой тезис. По утверждению Нарышкина, именно с такими планами польского руководства связано то, что Польша выступает против мирного урегулирования украинского конфликта.

Сейчас, отметил Нарышкин, Польша «ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями», подразумевая западную часть Украины. Напомним, что западные области вошли в состав Украинской ССР в 1939 году.

В конце ноября 2022 года Нарышкин заявлял, что президент Польши Анджей Дуда распорядился подготовить официальное обоснование претензий Варшавы на Западную Украину.

В Министерстве иностранных дел Польши подобные заявления критикуют, однако вряд ли кто-то будет в здравом уме отрицать наличие у Польши определенных видов на часть украинских территорий. Например, город Львов в Польше всегда считали исторически польским, и поэтому возврат его под власть Варшавы можно было бы продемонстрировать польскому населению как свидетельство нового подъема страны.

В случае краха центральной украинской власти в Киеве Польша, вне всяких сомнений, захочет установить контроль над западноукраинскими землями, в том числе и силовым путем.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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27 комментариев
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  1. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 14:35
    +2
    А мы чего ждём с возвращением обратно в Россию матери городов русских Киева и город-героя Одессы?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:38
      +5
      Развязки ждём.И не только Польша.Пойди Украина сейчас во банк ,в контрнаступление и после его провала Западную Украину раздербанят между собой Польша,Румыния,Венгрия.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 14:50
        +2
        Всё правильно, получит (не дай Всевышний) успех бандеровское контрнаступление - ввода войск в западные области не будет, произойдёт через некоторое время типа мирной новой унии, тут все укропы сразу же в кружевных трусах и в ЕС, а вот если бандерам надают по рогам и наши, наконец-то, начнут заниматься войной, а не "стоянием на Днепре", тогда вполне возможен ввод НАТОвских войск под предлогом типа миротворчества и защиты мирного населения, вот тогда галиция, волынь и что успеют по правому берегу Днепра - полякам, закарпатье - венграм (может чего ещё успеют себе урвать словаки), а черновцы - румынам (может ещё и до Одессы успеют долезть...), вот тогда и об аншлюсе молдовы уже может пойти речь... в общем ситуация напряжная...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:59
      +2
      Флибустьер, в " матери городов русских" 90 процентов отцов- бандеры. Они там расплодились с начала 90ых годов. Потерян город раз и на всегда. С таким же успехом можно требовпть штурма Аляски,ибо это Русская Америка. И потом, сколько и какая часть територии отойдет к России будет зависеть от успеха нашей армии. Политики мтгут трепать яжыками,сколь угодно. Но конечный результат СВО будет зависить от, русского солдата.
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:40
    +6
    Польша усиленно помогает Украине чтоб быстрее случился крах последней? Где логика ?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 14:45
      +2
      Западные Кресы - вот логика Польши, но мой комментарий слишком короткий и не несёт смысла
    2. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 14:46
      +1
      Цитата: kaufman
      Польша усиленно помогает Украине чтоб быстрее случился крах последней? Где логика ?

      Польша усиленно помогает ослаблять Россию, другими словами руками украинцев делают дела не только Шерхан (США ), но и Табаки... Украине конец в любом случае, она расходный материал..это понимают все.
      1. kaufman
        kaufman Сегодня, 14:52
        -2
        14 месяцев здесь пишут про конец Украины. Кажись она только сил набирает . Объективно это выглядит так. Да и наступление они остановили, и теперь готовятся контрнаступать.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:41
    +5
    А вот зачем Польше Львов например,что б было?Да украинцев ассимилировать,дубьём полицейских.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: tralflot1832
      А вот зачем Польше Львов например,что б было?

      Хотя бы для того, чтоб наводнивших Польшу укров туда вытолкать на подножный корм.
  4. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:43
    +2
    полякам надо сказать что проект "Украина" закончится 5ым разделом польши и там нет присоединения части украины к польше, там есть интеграция остатков польши в германию, чехию и словакию
  5. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 14:44
    +3
    Да пусть забирают свою Галицию! Доводилось мне общаться с западенцами в армии, нормальные хлопцы, но они уже давно чужие. Они и по внешности и по поведению больше на поляков похожи. У нас всё равно на Западной Украине ничего не получится, и не стоит даже пытаться. Только себе хуже сделаем. А вот поляки со всей бандеровщиной справятся на раз: скажут - или Бандера, или Европа! - и западенцы своими руками все памятники Бандере снесут. Думаю, та же история будет и с Закарпатьем, и с Буковиной. Все области отойдут туда, к кому они больше тяготеют.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 14:45
    +1
    Так же, как РФ заявляла о том, что любые военные грузы на территории украины являются законной целью, необходимо заявить и о любых воинских контингентах на той же территории.
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 15:13
      +1
      Цитата: fiv
      необходимо заявить и о любых воинских контингентах на той же территории.

      Все уже сделано до нас.
      Владимир Путин, президент РФ: «Теперь несколько очень важных слов до тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более, создать угрозы для нашей страны и народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты. Надеюсь, я буду услышан».
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:47
    +1
    Если Польша окупирует Львов в ЕС откроется ящик пандоры.Что самое близкое,грекам не завидую.
  8. Vik66
    Vik66 Сегодня, 14:51
    0
    Это говорит тот человек, который признался в невозможности работы из-за отсутствии агентуры на Украине, и лил в уши руководству, что нас в Киеве ждет 5-я колонна с цветами и георгиевскими ленточками ?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:55
      -1
      Цитата: Vik66
      Это говорит тот человек

      По ходу он и не знает что у него в карманах лежит ! fellow
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:54
    0
    для достижения этой цели видит распад украинской государственности в результате военного поражения Киева.
     Это намёк на то,что бы Польша,не захватила западные земли,необходимо договариваться с существующим украинским правительством?
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:54
    +2
    Лучше пусть Львов будет польским,чем бандеровским. А с бандеровцами и рагулями, поляки умеют общаться. Загонят обратно, на хутора и разрешат приезжать в города только,ночью.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:56
    0
    Не знаю Нарышкин ,может и не причём сын губернатора Усса ,в России.Хочу услышать визг с запада.А то бы могли руки выкручивать если бы поймали.Требовали бы Гершковича.А так всё по-прежнему осталось.США посланы на и в ,дипломатическим языком .по поводу американского " журналиста".Вот это действительно хорошая новость.
  12. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 14:59
    +2
    Этот удачный момент очевиден - наше успешное наступление как минимум на востоке Украины, а как максимум до Одессы и Киева. Польша будет довольна и Галичиной, но и Украиной до Днепра не подавится
  13. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 15:00
    +2
    Глава СВР Нарышкин: Польша ждет удачного момента для захвата Западной Украины

    Вполне логично. Польша ждёт контрнаступления ВСУ и его результатов. Как только Украина потерпит неудачу и начнёт сыпаться фронт, поляки, с большой вероятностью, войдут на территорию западных областей. Венгры и румыны будут наблюдать и если у Польши всё сложится, то тоже отхватят свою долю. И тогда все договоренности по итогам II-й Мировой полетят в мусорное ведро. А три балтийские "сестры" опять пойдут на размен, особенно Литва. Что ж, посмотрим, время покажет.
  14. Alien From
    Alien From Сегодня, 15:02
    0
    Поленья спят и видят часть Украине с проститутками и говночистами
  15. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:04
    +1
    Гиена и главный мародер Европы готовиться к маршу во Львов...
  16. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:04
    0
    Тут вот часто спрашивают - а что делать с западэнцами? Да очень просто - отдать их Польше. Уж кто-кто - а поляки их мигом научат любить Россию.. Уже лет через 15-20 они начнут скакать типа поляку на гиляку, паны - вообще большие мастера насчёт возбудить к себе лютую ненависть у всех окружающих..
  17. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:24
    0
    Почитаешь комментарии - оторопь берёт. Все всё знают про Польшу, Венгрию, Румынию...
    Вы про Россию говорите! Попросите Путина рассказать, чего он желает добиться (в сфере территориальных присоединений)...
    Что скажет Нарышкин о планах и перспективах?
    Какое решение думает принять Шойгу с ГШ?
    Россия второй год бьётся в одной области, обещая обрезать ноги тем, кто перейдёт «красные линии», ответить оружием на новых физических принципах...
    А люди в России ждут победы.
    Кто-то проникся тем, что сегодня страна обязана бороться за своё существование, за выживание в мире зла и русофобии.
    Внутри России наплодилась масса врагов российской государственности...А нас продолжает «волновать» Львов, Трамп и прочие не имеющие с нашей жизнью темы...
    Почему никого не волнует тенденция лишить Россию государственных атрибутов? Отчего никто не вышел перед американским посольством с плакатом, выражающим истинное название для этой кучки от гомосексуального общества? где эта задница в окно польскому послу? Почему ни один мужик не показал топор финским послам?
  18. Gromit
    Gromit Сегодня, 15:27
    0
    Если бы Нарышкин лучше выполнял свои обязанности то сейчас не пришлось бы завидовать Польше, которая получит западную Украину с ликующим населением и без единого выстрела.

    Глава разведки тоже будет плакаться, что его водили за нос?