Глава СВР Нарышкин: Польша ждет удачного момента для захвата Западной Украины

Польша рассчитывает захватить западную часть Украины, но в качестве определяющего условия для достижения этой цели видит распад украинской государственности в результате военного поражения Киева. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.Руководитель российской спецслужбы ранее уже говорил о подобных планах Варшавы. Сейчас он вновь повторил свой тезис. По утверждению Нарышкина, именно с такими планами польского руководства связано то, что Польша выступает против мирного урегулирования украинского конфликта.Сейчас, отметил Нарышкин, Польша «ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями», подразумевая западную часть Украины. Напомним, что западные области вошли в состав Украинской ССР в 1939 году.В конце ноября 2022 года Нарышкин заявлял, что президент Польши Анджей Дуда распорядился подготовить официальное обоснование претензий Варшавы на Западную Украину.В Министерстве иностранных дел Польши подобные заявления критикуют, однако вряд ли кто-то будет в здравом уме отрицать наличие у Польши определенных видов на часть украинских территорий. Например, город Львов в Польше всегда считали исторически польским, и поэтому возврат его под власть Варшавы можно было бы продемонстрировать польскому населению как свидетельство нового подъема страны.В случае краха центральной украинской власти в Киеве Польша, вне всяких сомнений, захочет установить контроль над западноукраинскими землями, в том числе и силовым путем.