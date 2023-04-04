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В Пентагоне заявили об увеличении числа американских военных баз на Филиппинах

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В Пентагоне заявили об увеличении числа американских военных баз на Филиппинах

Соединенные Штаты объявили о планах расширения новых военных объектов на Филиппинах в соответствии с Соглашением об усиленном оборонном сотрудничестве между двумя странами, которое вступило в силу 1 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.


По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, четырьмя новыми объектами являются военно-морская база «Камило Осиас» в Санта-Ане, штат Кагаян; лагерь «Мельчор Дела Крус» в Гаму, штат Изабелла; база на острове Балабак в Палаване; и аэропорт «Лал-ло» в Кагаяне. Эти военные объекты станут дополнением к уже существующим на Филиппинах пяти крупным базам США.

Эти объекты будут использоваться для совместных тренировок и учений американских и филиппинских военных. Министерство обороны США «будет работать в тесном контакте» с Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Филиппин, чтобы быстро реализовать проекты модернизации в этих местах, отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Новые объекты укрепят взаимодействие вооруженных сил США и Филиппин и позволят нам более эффективно реагировать вместе для решения ряда общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе

- сказала Сингх.

Что мешало Пентагону «эффективно реагировать» при наличии пяти баз на Филиппинах, г-жа Сингх не пояснила...

Представитель пресс-службы Пентагона также добавила, что США и Филиппины уже более 70 лет сотрудничают, стремясь к тому, чтобы этот регион был «более мирным, безопасным и процветающим».

Видимо, именно поэтому несколько лет назад Филиппины погрузились в пучину терроризма, когда на островах вдруг одна за другой стали появляться местные ячейки ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). И что-то помогать в борьбе с ИГИЛ* филиппинским силам правопорядка американские военные, дислоцированные на Филиппинах, не спешили...
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Использованы фотографии:
Википедия/Service Depicted: Navy Camera Operator: PHC LARRY FOSTER
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:59
    +1
    Сынка четы Маркос США крепко держат за фаберже.А как же Субик - Бей ,бывшая база ВМС США?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:04
      +3
      сегодня Финляндия стала 31 членом НАТО граница соприкосновения с этой враждебной России организацией увеличилась в два раза. Балтика становится внутренней лужей НАТО. Отсюда вывод Украину отдавать нельзя Западу, тогда и про Черное море можно будет забыть.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:12
        +2
        Объясните, как Балтика становится лужей НАТО если она давно ей была совместно с нами.Или надо попаниковать?
  2. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 16:01
    +2
    Очередная американская колония
    —————————————————
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:14
      +1
      Цитата: RED_ICE
      Очередная американская колония

      м это нравится, он давно мечтали об этом, как во времена ВМВ стали на побегушках у Гитлера. Все повторяется.
    2. Normann
      Normann Сегодня, 16:22
      +2
      Очередная американская колония

      так они последние 15 десятков(лень год искать)) лет ей и являлись.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:13
    0
    Ждем появления прокси повстанцев в индонезии.