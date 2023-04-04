Новые объекты укрепят взаимодействие вооруженных сил США и Филиппин и позволят нам более эффективно реагировать вместе для решения ряда общих проблем в Индо-Тихоокеанском регионе

Соединенные Штаты объявили о планах расширения новых военных объектов на Филиппинах в соответствии с Соглашением об усиленном оборонном сотрудничестве между двумя странами, которое вступило в силу 1 февраля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, четырьмя новыми объектами являются военно-морская база «Камило Осиас» в Санта-Ане, штат Кагаян; лагерь «Мельчор Дела Крус» в Гаму, штат Изабелла; база на острове Балабак в Палаване; и аэропорт «Лал-ло» в Кагаяне. Эти военные объекты станут дополнением к уже существующим на Филиппинах пяти крупным базам США.Эти объекты будут использоваться для совместных тренировок и учений американских и филиппинских военных. Министерство обороны США «будет работать в тесном контакте» с Министерством национальной обороны и Вооруженными силами Филиппин, чтобы быстро реализовать проекты модернизации в этих местах, отметила заместитель пресс-секретаря Пентагона.- сказала Сингх.Что мешало Пентагону «эффективно реагировать» при наличии пяти баз на Филиппинах, г-жа Сингх не пояснила...Представитель пресс-службы Пентагона также добавила, что США и Филиппины уже более 70 лет сотрудничают, стремясь к тому, чтобы этот регион был «более мирным, безопасным и процветающим».Видимо, именно поэтому несколько лет назад Филиппины погрузились в пучину терроризма, когда на островах вдруг одна за другой стали появляться местные ячейки ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). И что-то помогать в борьбе с ИГИЛ* филиппинским силам правопорядка американские военные, дислоцированные на Филиппинах, не спешили...