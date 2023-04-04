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Предназначены для сдерживания Китая: Пентагон заказал крупные партии ракет типа «воздух-поверхность»

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Предназначены для сдерживания Китая: Пентагон заказал крупные партии ракет типа «воздух-поверхность»

Пентагон собирается основательно нарастить арсенал средств поражения для своей боевой авиации.


Как заявили в корпорации Lockheed Martin, военное ведомство страны заказало поставку крупных партий ракет типа «воздух-поверхность» JAGM и HELLFIRE, общая стоимость которых может составить до $4,5 млрд, включая последующие возможные опционы.

На данный момент на закупку обозначенных боеприпасов выделено $439 млн, отгрузку первоначальной партии предполагается закрыть в текущем году.

Это первый за многие годы заказ на высокоточные боеприпасы, направленный на наращивание запасов для сдерживания Китая

- отмечается в издании Wion, объясняя на что пойдут закупленные средства поражения.

Как ожидается, крупное приобретение высокоточных ракет JAGM продемонстрирует их высокую эффективность и приведёт к значительному росту их продаж на мировом рынке. Lockheed Martin позиционирует JAGM как универсальное средство поражения наземных целей, включая бронетехнику и укреплённые позиции, в частности бункеры. Данная ракета может запускаться с различных воздушных платформ, включая ударные БПЛА.

Кроме того, оборонная корпорация надеется получить от Пентагона заявку на ракеты PAC-3, предназначенные для ЗРК дальнего действия Patriot и управляемые снаряды для РСЗО GMLRS.

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1 комментарий
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:30
    0
    У американской оборонки начинаются отличные времена. Деньги текут рекой.