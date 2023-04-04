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ШКАС: Легендарный советский скорострельный авиационный пулемет

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ШКАС: Легендарный советский скорострельный авиационный пулемет

Легендарный советский авиационный пулемет ШКАС, который внес огромную лепту в Победу в Великой Отечественной войне, был разработан в 1930 году конструкторами Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким. Собственного говоря, отсюда и название данного пулемета: Шпитального – Комарицкого авиационный скорострельный.


Производилось это, на тот момент, уникальное оружие с 1932 по 1945 годы вплоть до того, как прекратился выпуск авиационных пулеметов под винтовочный патрон 7,62-мм, коим и являлся ШКАС.

Нередко данный пулемет называют оружием Победы. Ведь он устанавливался на все советские самолеты, выпускавшиеся с середины 30-х до начала 40-х годов. Между тем ШКАС сыграл свою роль не только в Великой Отечественной войне, но и в других конфликтах, где принимала участие РККА.

Встречаются сведения и о применении данного пулемета в китайской и корейской гражданских войнах.

Так в чем заключалась уникальность этого оружия?

Начать стоит с того, что ШКАС в принципе стал первым полноценным авиационным пулеметом в СССР. До этого на самолеты устанавливались ПВ-1, ДА и ДА-2, по сути, переделанные наземные ПД и «Максим». Новое вооружение было не только легче и короче предшественников, но и значительно превосходило их в скорострельности.

К слову, о последней. Скорострельность ШКАС составляла 1800 выс. в минуту для турельного и крыльевого, а также 1650 – для синхронного. К данному показателю в те времена смог приблизиться разве что 7,92-мм немецкий MG.81 1938 года со скорострельностью 1600 выстрелов в минуту.

В целом, помимо вышеупомянутых преимуществ, ШКАС отличался крайне высокой надежностью, за что и заслужил звание лучшего авиационного пулемета в РККА.

Впрочем, в 1940-х годах был странный случай с частыми осечками. Однако после тщательного разбирательства оказалось, что сбой дают патроны, покрытые черным отечественным лаком в месте крепления капсюля. В то же время, патроны, в которых использовался красный зарубежный лак, осечек не давали. Причиной стала недоработка советских специалистов-химиков, так как, разработанный ими лак повреждал фольгу в месте крепления капсюля.

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Использованы фотографии:
архивное фото
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6 комментариев
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  1. james
    james Сегодня, 17:35
    0
    Статья ни о чем. Одни фразы из передовиц. Ни истории создания, ни конструктивные особенности, ни упоминания о его младшем брате ультраШКАС, ни о его создателях, т.е. ни о чем.
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 17:41
      0
      Такие статьи бывают .
      Иногда из комментариев можно узнать больше чем из самой статьи .
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:38
    +1
    Ходила байка, что Гитлер хранил в, шкафу в своём кабинете ШКАС, и при случае тыкал им в нос своим конструкторам
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: роман66
      хранил в, шкафу в своём кабинете ШКАС, и при случае тыкал им в нос своим конструкторам

      стволом.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:42
    0
    Сегодня была отличная статья о эсминцах-"7". Что бы поддержать средний "серый" уровень сегодняшнего ВО обязательно нужны такие вот "опусы".
    «Лучше меньше, да лучше»
    (В. И. Ленин)
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:55
    0
    Интересная могла быть статья... Но ее нет, а ролики - сами смотрите