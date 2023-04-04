ШКАС: Легендарный советский скорострельный авиационный пулемет

Легендарный советский авиационный пулемет ШКАС, который внес огромную лепту в Победу в Великой Отечественной войне, был разработан в 1930 году конструкторами Б.Г. Шпитальным и И.А. Комарицким. Собственного говоря, отсюда и название данного пулемета: Шпитального – Комарицкого авиационный скорострельный.
Производилось это, на тот момент, уникальное оружие с 1932 по 1945 годы вплоть до того, как прекратился выпуск авиационных пулеметов под винтовочный патрон 7,62-мм, коим и являлся ШКАС.
Нередко данный пулемет называют оружием Победы. Ведь он устанавливался на все советские самолеты, выпускавшиеся с середины 30-х до начала 40-х годов. Между тем ШКАС сыграл свою роль не только в Великой Отечественной войне, но и в других конфликтах, где принимала участие РККА.
Встречаются сведения и о применении данного пулемета в китайской и корейской гражданских войнах.
Так в чем заключалась уникальность этого оружия?
Начать стоит с того, что ШКАС в принципе стал первым полноценным авиационным пулеметом в СССР. До этого на самолеты устанавливались ПВ-1, ДА и ДА-2, по сути, переделанные наземные ПД и «Максим». Новое вооружение было не только легче и короче предшественников, но и значительно превосходило их в скорострельности.
К слову, о последней. Скорострельность ШКАС составляла 1800 выс. в минуту для турельного и крыльевого, а также 1650 – для синхронного. К данному показателю в те времена смог приблизиться разве что 7,92-мм немецкий MG.81 1938 года со скорострельностью 1600 выстрелов в минуту.
В целом, помимо вышеупомянутых преимуществ, ШКАС отличался крайне высокой надежностью, за что и заслужил звание лучшего авиационного пулемета в РККА.
Впрочем, в 1940-х годах был странный случай с частыми осечками. Однако после тщательного разбирательства оказалось, что сбой дают патроны, покрытые черным отечественным лаком в месте крепления капсюля. В то же время, патроны, в которых использовался красный зарубежный лак, осечек не давали. Причиной стала недоработка советских специалистов-химиков, так как, разработанный ими лак повреждал фольгу в месте крепления капсюля.