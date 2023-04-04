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Западная пресса: Две немецких компании приняли решение о возобновлении страхования «Северного потока-1»

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Западная пресса: Две немецких компании приняли решение о возобновлении страхования «Северного потока-1»

Две немецких компании – Allianz и Munich Re приняли решение о возобновлении страхования повреждённого в результате подрыва газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.


По словам одного из собеседников, несмотря на разрыв энергетических связей между Берлином и Москвой, правительство ФРГ приветствовало данную инициативу. По данным, имеющимся в распоряжении агентства, на сегодняшний день некоторые немецкие акционеры магистрального газопровода Nord Stream по-прежнему высказываются за его сохранение, выражая, тем самым, надежду на улучшение отношений между странами, рассказали два источника, пожелавших остаться неизвестными.

Также в беседе с Reuters один из собеседников сообщил о покрытии ущерба, причинённого трубопроводу за счёт страховки, добавив, при этом, что с её помощью удастся решить вопрос и с проведением любых ремонтных работ с тем, чтобы поставки газа по дну Балтийского моря в Европу были возобновлены.

Кстати говоря, по словам источников Reuters, до начала военных действий на Украине «Северный поток-1» был застрахован несколькими европейскими компаниями, включая Lloyd’s of London. Однако некоторые страховщики британской компании заявили об отказе продления соответствующих договоров ещё в конце минувшего года, что было обусловлено отчасти санкциями со стороны Великобритании. Тем не менее, уверены они, один из них всё же намерен продолжить страхование газопровода.
Автор:
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27 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:00
    +4
    Что за размен задумали капиталисты, но не правительство Германии.Для меня очень странная инициатива немцев.Газ то наш и Газпром по этому вопросу инициативу не проявляет.Только сказал,может будем восстанавливать, но только под гарантии долговременных контактов.Утром деньги ,вечером стулья.И деньги на много лет вперёд.Непонятно.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 16:07
      +6
      Фигово немецким капиталистам без руского дешевого газа - вот и весь сказ.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 17:32
        0
        Очень "интересная" позиция по российскому газу со стороны самого Берлина. Так например.

        Большой немецкий господин в интервью газетам группы Funke раздал ценные указания оператору газопровода "Северный поток – 1", который взорвали западные "партнёры" Берлина. А именно.

        Премьер Саксонии и зампред Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кречмер в стиле коменданта на оккупированных территориях по-военному чётко приказал России: ОТРЕМОНТИРОВАТЬ повреждённый участок газопровода и БЫТЬ В ГОТОВНОСТИ возобновить поставки в Германию ДЕШЁВОГО русского газа! А там немцы сами будут давить на Россию - покупать им газ или нет и по какой МИНИМАЛЬНОЙ цене!
        Вопрос о российском газе не стоит, пока идет война,
        Оператор ДОЛЖЕН обеспечить, чтобы трубопровод можно было отремонтировать. Время идёт. Если не устранить ущерб, то "Северный поток" станет непригоден на долгое время.
        Мы должны иметь вариант, при котором смогли бы после окончания войны использовать не только дорогой сжиженный газ. Нужно будет оценить, в какой стране можно покупать более дешёвые АЛЬТЕРНАТИВЫ, это отвечает нашим национальным интересам,
        - заявил Кречмер.

        Всё это было сказано после того как сам Берлин демонстративно тормозил строительство "Северного потока – 2", чтобы понравиться своим "партнёрам" вроде США и Польши, которые совсем не желают добра Германии!

        Т.е. Россия опять вложится в ремонт газрпровода, а Берлин нам опять - дулю под нос! Причём это ещё и по окончании военных действий на Украине на условиях Киева !

        Так и хочется сказать Берлину: "А не пойти ли Вам, немцы, трясинным лесом?!"

        См. подробно - https://dzen.ru/a/Y8bld30GdBmZ7mMf
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 16:13
      +4
      тут арифметика - внутренняя цена газа в штатах - В результате оптовая цена газа на бирже Henry Hub упала до минимума с сентября 2020 года — $ 70 за тысячу кубометров. Хотя еще в прошлом году котировки достигали и $ 330. https://eadaily.com/ru/news/2023/03/31/cena-gaza-v-ssha-ne-reagiruet-na-rekordnyy-eksport-spg
      цены в европах - Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в плюсе – у отметки 576,4 доллара (+2,7%) за тысячу кубометров. https://1prime.ru/gas/20230404/840278283.html
      тут 70, там за 500... у немцев почти нет долгосрочных контрактов, а цена спота...
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:19
        +4
        Тем не менее, уверены они, один из них всё же намерен продолжить страхование газопровода.

        Санкционная фантазия немцев начинает заканчиваться.
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 17:15
          0
          Цитата: Теренин
          Санкционная фантазия немцев начинает заканчиваться.

          Тут немного другое . Уверенность немцев , что государство Украина останется и будет частью ЕС укрепилась . Поэтому СП-2 дешевле , чем транзит через Украину . Вот тут то они и просчитались . hi
        2. Кузнец 55
          Кузнец 55 Сегодня, 17:33
          +1
          В нормальных случаях оплачивать ремонт должен виновник . А не страховки .
          Поэтому страховые компании должны быть заинтересованным в поиске доказательств вины сша .
          Иначе им это вылетит в кругленькую сумму .
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:23
        +4
        Вы как всегда вовремя с биржевыми новостями.В ЕС тоска там 70 а уних 7,5 раз дороже.Дорого европе обходится дружба США .Но это их проблемы. hi
      3. Простой
        Простой Сегодня, 16:27
        +1
        Цитата: BrTurin
        у немцев почти нет долгосрочных контрактов, а цена спота...


        Ну почему же: через американские - же фирмы. Не совсем сказать что долгосрочные контракты - нои не спотовые.
        Немцы походили по рынку да и еще со своими условиями - врезультате только деньги выкинули и ничего толковее чем у русских не нашли.

        Это ещё и звоночек, что как США начнет лихорадить, ФРГ хочет отделаться как можно меньшими экономическими потерями.
    3. Юра
      Юра Сегодня, 16:48
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Что за размен задумали капиталисты, но не правительство Германии

      А всё, они почувствовали что развязка не за горами и в чью пользу, а "кто первый встал того и тапки".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:10
    +2
    Надеются к концу 2024 г. починить, а там и войне конец...., походу, что-то про выборы узнали чего-то, вот только про наши или у полосатых...
    1. Простой
      Простой Сегодня, 16:16
      +1
      Им "чемодан без ручки" без дешевого газа тяжело тащить.

      Оно так было хорошо последние двадцать лет. А тут на тебе - неконкурентные условия - получите и распишитесь.
      В общем немецкий бизнес говорит что чудес не бывает и между строк посылают всех "зеленых " лесом.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:22
        +3
        Цитата: Простой
        В общем немецкий бизнес говорит что чудес не бывает и между строк посылают всех "зеленых " лесом.

        Всё просто, с зелёными маячат убытки, а с российским газом - прибыль
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:26
      +1
      Вот только где взять 500 млн зелени на ремонт и это по минимуму.Не думаю что Россия займётся благотворительностью .Лавров это чётко объяснил.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:31
        0
        Не думаю что Россия займётся благотворительностью
        Это как с зерновой сделкой? Или выкупом уходящего бизнеса?
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 16:35
          -3
          Цитата: Trapp1st
          Не думаю что Россия займётся благотворительностью
          Это как с зерновой сделкой? Или выкупом уходящего бизнеса?

          Фигею с местных троллей.
          - от зерновой сделки уже воют фермеры у младоевропейцев (Польша, Венгрия, и далее по списку)
          - выкуп уходящего - вы ценами поинтересуйтесь... вместе посмеемся yes
          1. Trapp1st
            Trapp1st Сегодня, 16:43
            -1
            воют фермеры у младоевропейцев (Польша, Венгрия, и далее по списку)
            Они всегда воют
            Поинтересуйтесь сколько обязательств перед Россией было выполнено.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 16:50
              -2
              Цитата: Trapp1st
              Они всегда воют

              Но не всегда от зерновой сделки.

              Цитата: Trapp1st
              Поинтересуйтесь сколько обязательств перед Россией было выполнено

              Пойдите туда, не знаю куда, принесите то, что не знаю, где лежит.

              Каких - обязательств? Кем - выполнено? Чем интересоватсо-то? what

              И причем тут "выкуп уходящего" - поясните. Уж будьте любезны yes
              1. Trapp1st
                Trapp1st Сегодня, 17:00
                0
                Каких - обязательств? Кем - выполнено? Чем интересоватсо-то?
                Вас что всех в гугл забанили? Яндекс есть...
                https://iz.ru/1426994/mariia-shaipova/koloss-voprosa-chto-nuzhno-znat-o-zernovoi-sdelke
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 16:59
          0
          Мы выбрали уже экспортную квоту по зерну от правительства на 60 % и без всяких ООН.Зато у нас появились союзники ,которые начали посылать США даже на их конгрессе демократии.А выкупаем мы вообще неплохо у вражин за рубли и зачисление их на особый счёт.Проэкты Сахалин 1и 2 ,это была тренировка, отлаживание процесса- честный объём бизнеса.Шелл нам ещё должна будет.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 16:12
    0
    Платить настоящую цену как то не хочется за газ, может опять хотят у русских недоумков за полцены покупать. А мы поведёмся и ещё за свой счёт восстановим трубопроводы. soldier
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: Солдатов В.
      Платить настоящую цену как то не хочется за газ, может опять хотят у русских недоумков за полцены покупать. А мы поведёмся и ещё за свой счёт восстановим трубопроводы. soldier

      Полагаю, закончились времена западного диктата. Да и наши стали выходить из под их гипноза. Спасибо СВО.
  4. Sanvl
    Sanvl Сегодня, 16:30
    0
    Компенсацию забрать, денег не давать, газ не поставлять! Пусть вся промышленность европы пердит, для добычи этого газа.
  5. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:36
    +1
    Ну и зачем им газ поставлять? Чтобы они производство боеприпасов и вооружений наращивали? Весь газ только после отмены поддержки украинских нацистов! Хочется добавить - и отмены санкций в отношении России, но наши торгаши про это даже не спросят. А я бы спросил.
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:36
    0
    любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда..........
  7. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:37
    0
    Две немецких компании – Allianz и Munich Re приняли решение о возобновлении страхования повреждённого в результате подрыва газопровода «Северный поток-1».

    Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую, мутную бутыль с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал:
    – Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили ? Гигиенишвили все понимает!
    И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.
    – Они нас сожгут, эти негодяи! Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться! Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.
    На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.
    – Это выходит, значит, государство навстречу идет? – сказал он мрачно, – оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!
    И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
    Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
    © Ильф и Петров
  8. esl462
    esl462 Сегодня, 17:36
    0
    Не, не, не...Умерла, так умерла....