Западная пресса: Две немецких компании приняли решение о возобновлении страхования «Северного потока-1»

Две немецких компании – Allianz и Munich Re приняли решение о возобновлении страхования повреждённого в результате подрыва газопровода «Северный поток-1». Об этом сообщило новостное агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из собеседников, несмотря на разрыв энергетических связей между Берлином и Москвой, правительство ФРГ приветствовало данную инициативу. По данным, имеющимся в распоряжении агентства, на сегодняшний день некоторые немецкие акционеры магистрального газопровода Nord Stream по-прежнему высказываются за его сохранение, выражая, тем самым, надежду на улучшение отношений между странами, рассказали два источника, пожелавших остаться неизвестными.
Также в беседе с Reuters один из собеседников сообщил о покрытии ущерба, причинённого трубопроводу за счёт страховки, добавив, при этом, что с её помощью удастся решить вопрос и с проведением любых ремонтных работ с тем, чтобы поставки газа по дну Балтийского моря в Европу были возобновлены.
Кстати говоря, по словам источников Reuters, до начала военных действий на Украине «Северный поток-1» был застрахован несколькими европейскими компаниями, включая Lloyd’s of London. Однако некоторые страховщики британской компании заявили об отказе продления соответствующих договоров ещё в конце минувшего года, что было обусловлено отчасти санкциями со стороны Великобритании. Тем не менее, уверены они, один из них всё же намерен продолжить страхование газопровода.