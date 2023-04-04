Глава ЧВК «Вагнер» посетил кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский

2 апреля в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого был убит военный журналист Владлен Татарский (Максим Фомин) и ранены более 40 человек. Инцидент случился в кафе на улице Университетская, где донецкий военкор проводил авторский вечер.Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку со взрывчаткой, была задержана силовиками на следующий день. Сообщается, что ей уже предъявили обвинение.Сегодня место происшествия посетил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кафе на Университетской ранее принадлежало ему. Однако бизнесмен передал его патриотическому движению «Кибер Фронт Z», основной целью которого является содействие в консолидации российского общества перед внешней угрозой.В ходе встречи с активистами вышеупомянутой организации Пригожин почтил память Владлена Татарского и сообщил, что военкора посмертно зачислили в ряды Группы Вагнера. Более того, со слов главы ЧВК, семья Фомина, у которого остались мать, жена и трое детей, получат все гарантии и выплаты, положенные погибшим бойцам «оркестра».Напоследок Пригожин отметил, что после случившегося патриотическая организация «Кибер Фронт Z» должна продолжить свою деятельность, получив новый импульс.По одной из версий СК РФ, за терактом в Санкт-Петербурге могут стоять представители ГУР Украины.