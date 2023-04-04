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Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем

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Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем

Российские вооруженные силы изменили тактику нанесения ударов по позициям и объектам на территории Украины и активно применяют управляемые (планирующие) авиабомбы. Об этом сообщил официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.


Как отметил высокопоставленный офицер ВСУ, в течение суток российская армия применяет до 20 управляемых авиабомб. Они используются по всей линии соприкосновения сторон.

Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать. Но пока реагировать на такую смену тактики нечем

- подчеркнул полковник Игнат.

Представитель ВСУ отметил, что украинские вооруженные формирования не обладают такими видами вооружений, которые позволили бы обезопасить объекты и позиции от ударов планирующих авиабомб. Игнат заявил, что Киев нуждается в дальнобойных системах противовоздушной обороны по типу американского ЗРК Patriot, и в современных многоцелевых истребителях.

Но Запад, судя по всему, не горит желанием передавать Украине современные самолеты и большое количество систем противовоздушной обороны. Те же Patriot очень дороги и даже ключевые страны НАТО располагают относительно ограниченным количеством таких или подобных комплексов противовоздушной обороны. Такая же ситуация и с самолетами, причем она усугубляется отсутствием у Киева собственных кадров, способных эксплуатировать и обслуживать истребители западного производства.

Примечательно, что ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ заявляли об изменении тактики применения беспилотных летательных аппаратов российской армией. То есть, спецоперация становится более технологичной, и это пугает украинское военно-политическое руководство, которое озадачено вопросом ответа на такие действия российской стороны.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:20
    +5
    Сегодня видосик из Угледара подоспел,четыре бомбочки в одну маленькую кучку ,одна вроде была бетонобойная судя по взрыву.В этом районе бандера больше не живёт.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:48
      +1
      Долбануть бы еще по будке откуда вещает г-н Игнат, чтобы на своей шкуре ощутил всю прелесть планирующих боеприпасов.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:21
    +4
    И это хорошо.Быстро и без проблем к Бандере..
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 16:51
      +2
      Авиация наша раньше не работала. По Авдеевскому укрепрайону уже месяц по 5-9 ударов в день планирующими бомбами на основе М-62. Сейчас плотность ударов стала нарастать, хинзиры визжат. С пар перешли на звенья. В апреле будет на порядок больше, вместо 20-30 чугунных бомб с УМПК пойдут сотни. По слухам. Пока нужно учить экипажи. Возможен до августа подъем на крыло всех изделий 9-хх для метания бомб с УМПК.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:22
    +3
    Так огурцы надо сажать... И солить... Ими очень хорошо сбиваются
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 16:51
      0
      Хрен им надо сажать и солить а не огурцы. lol
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:23
    +5
    Всё, у меня не понятки......, только вчерась тот же игнат бахвалился, что они имеют 5 бригад истребительной авиации, а сегодня упс.....приплыли. Это что же в голове творится, когда вчера говоришь одно, а сегодня другое.... Ладно у меня не понятки, но пардон, как сей пассаж спонсоры оценят?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:25
      0
      А что может противопоставить та,истребительная авиация?На самолетах ,с вооружением и авионикой уровня начала 80-х?
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 16:51
      0
      Цитата: Uprun
      Всё, у меня не понятки......, только вчерась тот же игнат бахвалился, что они имеют 5 бригад истребительной авиации, а сегодня упс.....приплыли.

      Так то вчера. И Наши ожидали сегодня контрнаступа. А тут так безрассудно на мопедах
      атаковали Школьный и вероломно посыпали ЛБС КАБ ами
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:58
      0
      Цитата: Uprun
      Всё, у меня не понятки......, только вчерась тот же игнат бахвалился, что они имеют 5 бригад истребительной авиации, а сегодня упс.....приплыли. Это что же в голове творится, когда вчера говоришь одно, а сегодня другое.... Ладно у меня не понятки, но пардон, как сей пассаж спонсоры оценят?


      5 бригад истребительной авиации ВВС ВСУ старых Су-27 и Миг-29 радары которых в 4 раза хуже радаров Су-35 со слов самих украинских лётчиков,а значит с такими радарами и старыми ракетами воздух-воздух они не могут противодействовать применению планирующих бомб с бортов Су-35 и Су-34.Так что да авиация у ВСУ есть,но её функционал весьма ограничен для снятия угрозы применения планирующих бомб.Так что одно другому не противоречит.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:23
    +3
    Те же Patriot очень дороги и даже ключевые страны НАТО располагают относительно ограниченным количеством таких или подобных комплексов противовоздушной обороны.

    Если США скажет, то остальные ключевые участники НАТО последние кружевные трусы украинцам отдадут, а не то что какие-то Патриоты.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:31
      +3
      Цитата: Старый_геолог
      не то что какие-то Патриоты.

      А смысл? Если они устаревшие ракеты Хуситов сбить не могут, трижды сгоревший Арамко какбе подтверждает, то Калибру они что сделать могут, или тем же Гераням?
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:25
    +5
    "Истребители ВКС РФ уже ежедневно наносят до 20 ударов «умными бомбами», не входя в зону действия ПВО Украины," - спикер ВВСУ Игнат. Дело в том , что на складах ВС РФ УПАБ-1500Б и подобных бомб достаточно, что очень радует.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:04
      +1
      Там даже КАБ-1500 летают на 30 км от точки пуска до цели,причём некоторые из них с телевизионными ГСН.Просто УМПК,УПАБ дальше летят до цели.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 16:29
    +1
    Ну так не честно. А как же превозмогать вражескую ПВО и скидывать чугуний по старинке на глаз?! Неужели генералитет наш доволен этой овской забавой с управляемым чугунием?
  8. Бледар
    Бледар Сегодня, 16:33
    +1
    Так это... банкой огурцов их сбивайте
  9. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 16:38
    +1
    Цитата: Bingo
    А смысл? Если они устаревшие ракеты Хуситов сбить не могут, трижды сгоревший Арамко какбе подтверждает, то Калибру они что сделать могут, или тем же Гераням?

    Так и спихнут украинцам неликвид, а сами этих партнеров новое у них купить заставят. Матрасники они такие, пофигу им на проблемы партнеров.
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 16:39
    0
    .Но пока реагировать на такую смену тактики нечем

    И тут же ручку протянул... в этом весь посыл- дайте!