Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем

Запускают с самолетов Су-35 и Су-34, которые не входят в зону поражения нашей ПВО, и это является для нас угрозой, на которую надо оперативно реагировать. Но пока реагировать на такую смену тактики нечем

Российские вооруженные силы изменили тактику нанесения ударов по позициям и объектам на территории Украины и активно применяют управляемые (планирующие) авиабомбы. Об этом сообщил официальный представитель Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат.Как отметил высокопоставленный офицер ВСУ, в течение суток российская армия применяет до 20 управляемых авиабомб. Они используются по всей линии соприкосновения сторон.- подчеркнул полковник Игнат.Представитель ВСУ отметил, что украинские вооруженные формирования не обладают такими видами вооружений, которые позволили бы обезопасить объекты и позиции от ударов планирующих авиабомб. Игнат заявил, что Киев нуждается в дальнобойных системах противовоздушной обороны по типу американского ЗРК Patriot, и в современных многоцелевых истребителях.Но Запад, судя по всему, не горит желанием передавать Украине современные самолеты и большое количество систем противовоздушной обороны. Те же Patriot очень дороги и даже ключевые страны НАТО располагают относительно ограниченным количеством таких или подобных комплексов противовоздушной обороны. Такая же ситуация и с самолетами, причем она усугубляется отсутствием у Киева собственных кадров, способных эксплуатировать и обслуживать истребители западного производства.Примечательно, что ранее в оперативном командовании «Юг» ВСУ заявляли об изменении тактики применения беспилотных летательных аппаратов российской армией. То есть, спецоперация становится более технологичной, и это пугает украинское военно-политическое руководство, которое озадачено вопросом ответа на такие действия российской стороны.