Появилась информация о переходе под контроль российских сил железнодорожного вокзала Бахмут-1

Российские подразделения продолжают квартал за кварталом освобождать территорию Артёмовска (Бахмут). На днях куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после водружения флагов России и частной военной компании на том, что осталось от здания местной администрации, заявил, что де-юре город взят. С этим категорически не соглашаются в генеральном штабе противника, при этом не давая никаких доказательств того, что ВСУ в центральной части Бахмута остаются.
Сегодня с раннего утра поступали сообщения о том, что бойцы «Вагнера» приблизились к железнодорожной станции Бахмут-1. Она располагается к северу от центральных кварталов города – в районе перекрёстка улиц Привокзальная и Независимости.
Теперь появляется информация о том, что Бахмут-1 взят под контроль ЧВК «Вагнер». Бахмут-1 – это центральный железнодорожный вокзал Артёмовска.
Взятие под контроль этой территории сложно переоценить, ведь именно в районе вокзала боевики киевского режима ранее сформировали крупное хранилище боеприпасов, в том числе и снарядов для танковых орудий и средств артиллерии. Для пополнения БК украинские военные в первую очередь использовали именно склады у вокзала.
Таким образом, восточная, северная, южная и центральные части города перешли под российский контроль. Украинские подразделения пытаются удерживать позиции в западной части Артёмовска, понимая, что если полностью потерять контроль над ведущей из города дорогой на Часов Яр, то в лучшем случае можно будет рассчитывать на массовую сдачу в плен. Именно дорога на Часов Яр остаётся последней, которая физически ВСУ контролируется, но при этом она превратилась в настоящую мишень для российской артиллерии. Только за последнюю неделю при попытке ротации в районе Артёмовского (Хромово) нашими артиллеристами было ликвидировано до двух рот боевиков киевского режима и не менее 12 единиц различной техники.
Последнее, что остаётся противнику в Бахмуте, держаться за многоэтажки, перемещаясь от улице к улице в западных кварталах города, а также скрываться в подвалах малыми группами там, где сопротивление ВСУ в целом сломлено.