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Появилась информация о переходе под контроль российских сил железнодорожного вокзала Бахмут-1

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Появилась информация о переходе под контроль российских сил железнодорожного вокзала Бахмут-1

Российские подразделения продолжают квартал за кварталом освобождать территорию Артёмовска (Бахмут). На днях куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после водружения флагов России и частной военной компании на том, что осталось от здания местной администрации, заявил, что де-юре город взят. С этим категорически не соглашаются в генеральном штабе противника, при этом не давая никаких доказательств того, что ВСУ в центральной части Бахмута остаются.


Сегодня с раннего утра поступали сообщения о том, что бойцы «Вагнера» приблизились к железнодорожной станции Бахмут-1. Она располагается к северу от центральных кварталов города – в районе перекрёстка улиц Привокзальная и Независимости.



Теперь появляется информация о том, что Бахмут-1 взят под контроль ЧВК «Вагнер». Бахмут-1 – это центральный железнодорожный вокзал Артёмовска.

Взятие под контроль этой территории сложно переоценить, ведь именно в районе вокзала боевики киевского режима ранее сформировали крупное хранилище боеприпасов, в том числе и снарядов для танковых орудий и средств артиллерии. Для пополнения БК украинские военные в первую очередь использовали именно склады у вокзала.

Таким образом, восточная, северная, южная и центральные части города перешли под российский контроль. Украинские подразделения пытаются удерживать позиции в западной части Артёмовска, понимая, что если полностью потерять контроль над ведущей из города дорогой на Часов Яр, то в лучшем случае можно будет рассчитывать на массовую сдачу в плен. Именно дорога на Часов Яр остаётся последней, которая физически ВСУ контролируется, но при этом она превратилась в настоящую мишень для российской артиллерии. Только за последнюю неделю при попытке ротации в районе Артёмовского (Хромово) нашими артиллеристами было ликвидировано до двух рот боевиков киевского режима и не менее 12 единиц различной техники.

Последнее, что остаётся противнику в Бахмуте, держаться за многоэтажки, перемещаясь от улице к улице в западных кварталах города, а также скрываться в подвалах малыми группами там, где сопротивление ВСУ в целом сломлено.
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5 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:28
    +2
    Осталась только западная часть Бахмута за ВСУ.


    Офис зеленского воюет пехотой и экономит боеприпасы
    Фактически, отставной американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий американской армией в Европе озвучил литовскому телерадиоканалу LRT, что Офис Президента воюет пехотой и экономит боеприпасы/арту/технику в бахмутовской мясорубке.

    Ходжес заявил, что Украине нужна победа в приазовском наступлении, так как именно оно может изменить ход события (намек на обрушение рейтинга российской власти и качель). Другие наступления и победы не дадут такого эффекта.
    Он добавил, что украинские силы создают сейчас мощный бронетанковый кулак, при этом не задействуют его в Бахмуте, и это означает, что другие украинские части вынуждены платить высокую цену в Бахмуте, чтобы остановить там российские войска».

    https://donbasstoday.ru/04-04-2023-bitva-za-bahmut-artemovsk-segodnya-shtab-vsu-evakuirovan-iz-bahmuta-v-konstantinovku-novosti-obstanovka-na-4-aprelya/
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:41
    +3
    Если смотреть по этой карте
    то вагнеровцы занимают нейтральную зону ,и она отодвигается дальше .ВСУ осталось совсем немного до полей.У вражин смотрел применение против НАС УР 77 ,нашим повезло заряд сдуло в лесопосадку между нашими позициями. Везёт сильным.И бой штурмовых подразделений на расстоянии 20 - 30 метров, это запредельно для восприятия.Удачи ,берегите себя.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 16:54
    0
    и как всегда карта НИ О ЧЕМ, спасибо тем кто выложил ссылки и карты
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      и как всегда карта НИ О ЧЕМ, спасибо тем кто выложил ссылки и карты


  4. bk316
    bk316 Сегодня, 17:03
    +3
    Последнее, что остаётся противнику в Бахмуте, держаться за многоэтажки, перемещаясь от улице к улице в западных кварталах города,

    Да там за улицей Леваневского и многоэтажек уже почти нет, идет частная застройка.