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Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс

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Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс

Сегодня Финляндию приняли в состав НАТО. Страна стала 31-м по счету участником блока. Тем самым, внеблоковый и почти нейтральный статус Финляндии остался в прошлом.


В Брюсселе, где находится штаб-квартира Североатлантического альянса, прошла церемония поднятия финского государственного флага. Участие в церемонии принимали президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Заявка на вступление в НАТО была подана Финляндией, как и Швецией, вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Однако было бы наивно полагать, что лишь спецоперация стала толчком к такому повороту Хельсинки. В действительности Финляндия уже лет тридцать наращивает сотрудничество с НАТО в военной сфере и фактически давно встроена в общую систему Североатлантического альянса.

Тем не менее, после Второй мировой войны Финляндия долгое время изображала из себя «нейтральную» страну. Это, кстати, в определенной степени тоже позволило ей полностью избежать осуждения и ответственности за военные преступления в годы войны. Но теперь «маски сброшены», и для России даже в чем-то это хорошо – открытый враг всегда лучше скрытого.

Теперь протяженность границы России с НАТО официально увеличилась на примерно 1270 километров. Численность вооруженных сил Финляндии составляет 12 тысяч профессиональных военных, 22 тысячи регулярно обучаемых призывников, около 900 тысяч резервистов.

Швецию в НАТО пока не приняли. Йенс Столтенберг ранее возлагал большие надежды на президентские выборы в Турции, поскольку Анкара до последнего времени блокировала вступление Стокгольма в альянс, ссылаясь на активные связи шведской политической верхушки с курдским национальным движением. Но можно не сомневаться, что и вступление Швеции – вопрос времени. Даже если президентское кресло в Турции займет вновь Реджеп Тайип Эрдоган, он тоже может пойти на ратификацию членства Швеции в альянсе – никаких преград к этому нет.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Финляндии
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27 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:37
    +4
    для России даже в чем-то это хорошо – открытый враг всегда лучше скрытого.

    Выбирать не приходится. Если так, то... воюем дальше.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:45
      +11
      Хотелось бы ещё раз услышать российских политиков, которые в начале 2022 года заявляли об отсутствии угрозы от вступления Финляндии в НАТО.

      От ближайшеё границы России с Финляндией до Питера 152 км.
      Угрозы нет или она ими ещё до сих пор не просматривается? angry
      1. Илья22558
        Илья22558 Сегодня, 16:56
        0
        А почему все забывают, что от СПб до границы с Эстонией (член НАТО с 2004 года) всего 132 км.
  2. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 16:38
    +14
    Охохо...шахматера опять обманули.. Ну или переиграли, это уж кому как..Отодвинул границу НАТО))
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:01
      -5
      Цитата: Лоцман
      Охохо...шахматера опять обманули. Ну или переиграли, это уж кому как..

      Финны сразу же после развала СССР, начали якшаться с НАТО, все советское вооружение сразу же заменили на НАТОвское, все подвели под их стандарты, прекратили обучение в России офицерских кадров. Вся политика стала ориентирована на запад, "линия Паасикиви - Кекконена" ушла в небытие. Они поняли что, нужно искать другого "соседа", и президент Мауно Койвисто в 1991 году после распада СССР осуществил поворот во внешней политик, уже в сентябре 1991 года Финляндия вышла из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с СССР. В 1991 году высказался за вступление Финляндии в Европейский союз. Так что нечего грешить на Путина, все было предрешено развалом Союза. Ну есть и другие нюансы.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 16:40
    -1
    Безопасности это Финляндии не прибавило...скорее наоборот она станет законной целью в случае конфликта России с НАТО и теперь нейтралитет на нее не распространяется.
    В случае чего в ад уйдет скопом с США и НАТО.
    Не понимаю совершенной глупости финнов... request вообщем это их выбор.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 16:52
      +5
      Да населению Карелии с Ленинградской и Мурманской областями по фигу безопасность финнов.
      Зато своя безопасность теперь под большим вопросом.

      И честно говоря англосаксам, которые и являются главными выгодоприобретателями НАТО, будет совсем безразличны и русские и финны, когда будут затевать очередную заваруху, рассчитывая на солидный куш от очередной кровавой бойни между соседями.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 16:59
        -2
        Так что рвать волосы после этого на себе...какие есть другие варианты после этого?
        Как воюют финны мы знаем из истории войны с Финляндией 1939-45 года.
        Конечно опасный противник...если играть по его правилам.
        Но это не повод для капитуляции перед ним...бывало и хуже.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:53
      +6
      Станет законной целью… так же, как поставляемое западом вооружение на Украину. Толко один нюанс - это оружие убивает наших людей. Так что нам это точно ничего хорошего не прибавит. В целом мы (пока) наблюдаем как США полностью переиграло в геополитическом противостоянии Россию и снимает свой гешефт.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:16
      -2
      Цитата: Леха с Андроида.
      Не понимаю совершенной глупости финнов..

      Да все это имеет дореволюционные корни, да и две войны они тоже не забыли, это с тех пор и тянется. Хотя в советское время, когда Паасикиви начал проводить свою линию все устаканилось, но все это как тлеющий фитиль. Хотя простой народ к нам относился хорошо, я никогда не видел там русофобства.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:41
    0
    Вот так страны теряют суверенитет.....
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:19
      -2
      Цитата: Uprun
      Вот так страны теряют суверенитет.....

      Они привыкли, чтобы над ними сидели паны, у них это генно.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 16:42
    +11
    Хотели отодвинуть границу с НАТО а получилось как всегда.Самое "смешное" что теперь о сокращение подлета ракет о которых до СВО все уши прожужжал Цезарь, и которая была одной из главных причин СВО никто не говорит и говорить не будет, так как это вина всего военного руководства и лично Путина.Была бы операция проведена быстро и успешно ,то и никаких Финов в НАТО бы не было
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 17:04
      -2
      Цитата: spirit
      Хотели отодвинуть границу с НАТО а получилось как всегда.Самое "смешное" что теперь о сокращение подлета ракет о которых до СВО все уши прожужжал Цезарь, и которая была одной из главных причин СВО

      Вступление Финляндии в НАТО, в 100 раз меньшая угроза , чем вступление Украины в НАТО . Финляндию нужно наказать , прежде всего экономически . Это они понимают , а остальное слова . hi
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 17:36
        +1
        Может быть и меньше в 100 раз, но после всех наших "красных линий"....., ну не добавляет это авторитета государству Российскому.
        1. ЛМН
          ЛМН Сегодня, 17:53
          +1
          ну не добавляет это авторитета государству Российскому.


          Ага..а ЕС и США сейчас авторитет набирают))
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    +1
    Ну вступило и вступило ,Зато какие сатанинские пляски в НАТО.Что изменилось .Добавился у нас только Карельский корпус в нашей Карелии.Открываем карту Карелии ,там наступать не возможно ,всё озёра и озёра.А ракетами мы перестреляем финов по количеству и качеству.Можно Гераньками.Финляндия идиотка ,потеряла нейтральный статус.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:58
      0
      Почему тогда краину никак не перестреляем ракетами?
  7. aleks700
    aleks700 Сегодня, 16:49
    +7
    Ну очередной успех российской дипломатии. А если бы выдвинули территориальные претензии к ним, взяли бы Финляндию в НАТО? Вроде есть пока такая статья.
  8. Отшельница
    Отшельница Сегодня, 16:50
    +1
    Почему РФ не поднимает в ООН вопрос о Парижском договоре 1947 г где прописан нейтралитет Финляндии как страны воевавшей на стороне Германии? И Аландские острова в связи с миллитаризацией Финляндии должны вернуться в Россию.
    А финам надо популярно, доходчиво показать куда будут направлены российские ядерные ракеты, да ещё и приврать в два раза.
  9. vet
    vet Сегодня, 16:51
    +9
    Помнится, одной из причин начала СВО было объявлено стремление не допустить расширения НАТО на восток. Получилось, как с "денацификацией" и "демилитаризацией" Украины - точно наоборот. Войдет во все учебники, как яркий пример краха бездарной внешней политики руководителя государства, не имеющего ни малейшего представления о реальном положении дел.
  10. fiv
    fiv Сегодня, 17:00
    -1
    Был сосед, а стал еще один будущий ТВД. Неужто думают опять с деревьев отстреливаться получится?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:05
      -1
      Лучше нет солнцепёка в финском лесу.Кукушки будут от солнышка падать уже на землю хорошо прожаренными.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:25
    0
    Если бы ещё а марте - апреле 2022 года раздалбали бы морские порты, разбили бы ж/д переходы на западной границе Украины, разнесли бы в ноль Лемберг, без всяких там "жестов доброй воли" и "зерновых сделок"... финны бы 100 раз подумали, надо ли это им НАТО.
  12. MSN
    MSN Сегодня, 17:28
    +2
    Цитата: Отшельница
    А финам надо популярно, доходчиво показать куда будут направлены российские ядерные ракеты, да ещё и приврать в два раза.

    Для чего? Что бы они попросили разместить ядерное оружие у себя?
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:30
    +3
    Ну, вот! Опять обманули! Ай, как же так? А так некоторые тут надеялись на Эрдогана. Ну ведь говорили же- каждый грызет свою морковку. Неверили, ржали.
  14. Diger
    Diger Сегодня, 17:49
    0

    Зато:
    Тульский губернатор Дюмин обратился к Путину от имени конструкторов, инженеров и технологов с просьбой вернуть черчение в школы.