Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс

Сегодня Финляндию приняли в состав НАТО. Страна стала 31-м по счету участником блока. Тем самым, внеблоковый и почти нейтральный статус Финляндии остался в прошлом.В Брюсселе, где находится штаб-квартира Североатлантического альянса, прошла церемония поднятия финского государственного флага. Участие в церемонии принимали президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Заявка на вступление в НАТО была подана Финляндией, как и Швецией, вскоре после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. Однако было бы наивно полагать, что лишь спецоперация стала толчком к такому повороту Хельсинки. В действительности Финляндия уже лет тридцать наращивает сотрудничество с НАТО в военной сфере и фактически давно встроена в общую систему Североатлантического альянса.Тем не менее, после Второй мировой войны Финляндия долгое время изображала из себя «нейтральную» страну. Это, кстати, в определенной степени тоже позволило ей полностью избежать осуждения и ответственности за военные преступления в годы войны. Но теперь «маски сброшены», и для России даже в чем-то это хорошо – открытый враг всегда лучше скрытого.Теперь протяженность границы России с НАТО официально увеличилась на примерно 1270 километров. Численность вооруженных сил Финляндии составляет 12 тысяч профессиональных военных, 22 тысячи регулярно обучаемых призывников, около 900 тысяч резервистов.Швецию в НАТО пока не приняли. Йенс Столтенберг ранее возлагал большие надежды на президентские выборы в Турции, поскольку Анкара до последнего времени блокировала вступление Стокгольма в альянс, ссылаясь на активные связи шведской политической верхушки с курдским национальным движением. Но можно не сомневаться, что и вступление Швеции – вопрос времени. Даже если президентское кресло в Турции займет вновь Реджеп Тайип Эрдоган, он тоже может пойти на ратификацию членства Швеции в альянсе – никаких преград к этому нет.