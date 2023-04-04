Судя по сегодняшней сводке Минобороны, за минувшие сутки российская армия существенных наступательных действия не вела, продолжая перемалывать живую силу и технику противника артиллерийским огнем и ударами авиации.
Что примечательно, активность российской армии, похоже, сместилась с Донецкого на Красно-Лиманское направление. Здесь артиллеристы и летчики группировки «Центр» за сутки уничтожили до 225 украинских боевиков в районе сел Невское Луганской республики, а также Ямполовки и Григоровки, находящихся на временно оккупированной территории ДНР. Известно, что на этом участке фронта наши военные активно используют тяжелые огнеметные системы. В контрбатарейной борьбе накрыты САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Еще одна советская гаубица Д-30 выведена из строя на Донецком направлении, где противник потерял до 65 военнослужащих. На Южно-Донецком направлении артудары и налеты нашей авиации совершались по местам дислокации ВСУ в районе Угледара и Новоселки в ДНР. В Запорожской области бойцы «Южной» группировки ВС РФ отработали по позициям противника в районе города Орехов и села Щербаки, общие потери ВСУ достигли 70 убитыми и ранеными.
На остальных участках фронта потери украинских националистов не столь значительные: на Купянском направлении они составили до 30 человек личного состава и до 10 боевиков на Херсонском.
Зато на этот раз наши очень хорошо отработали по складам ВСУ. Три места хранения боеприпасов были обнаружены и накрыты ударами авиации и ракетной артиллерии в Харьковской и Запорожской областях, причем последний как раз располагался вблизи с городом Орехов. Третьего склада украинские формирования лишились в районе города Курахово, что к северу от Угледара в ДНР, рядом с этим населенным пунктом расположено одноименное водохранилище.
Еще более значительный урон боеспособности и задействованию РСЗО украинской армии нанесен в Константиновке, которая давно стала основным транспортным узлом для снабжения сил ВСУ, действующих в районе Артемовска (Бахмута). Здесь был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Средствами ПВО за сутки перехвачено и уничтожено три ракеты РСЗО HIMARS и столько же украинских беспилотников.