Военное обозрение
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Госдума одобрила закон о возможности добровольного участия в миротворческих миссиях

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Госдума одобрила закон о возможности добровольного участия в миротворческих миссиях

В нижнюю палату российского парламента поступил на рассмотрение законопроект, касающийся формирования контингентов миротворцев. И сегодня Госдума одобрила в первом чтении закон о возможности добровольного участия граждан в миротворческих миссиях.


В новой редакции документа говорится, что персонал для участия в миротворческих формированиях может набираться на добровольной основе из числа лиц, прошедших специальную подготовку.

Раньше в законе присутствовало положение, согласно которому миротворцем мог стать только гражданин, поступивший на воинскую службу по контракту, но сейчас данное положение из него убрали. Это означает, что в миротворческих миссиях теперь могут принимать участие любые категории военнослужащих, в том числе и находящиеся на срочной службе. Разумеется, они должны изъявить на это свое желание и предварительно пройти спецподготовку. Ее программа и длительность будут примерно одинаковыми и для контрактников, и для срочников.

Данное нововведение существенно упрощает подбор персонала для выполнения миротворческих миссий. Предполагается распространить порядок формирования такого контингента на правоотношения, возникшие с 15 августа прошлого года.

На данный момент российские миротворцы проходят службу на территории Нагорного Карабаха. Их миссия длится с ноября 2020 года. Численность этого миротворческого контингента Вооруженных сил РФ составляет 1960 человек.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 16:54
    +1
    Правильно, зачем нам солдаты на Украине, пускай едут в другие страны, самое подходящее время
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:04
      +2
      Предлагаете отдать миротворческие миссии в руки ЧВК?
      Пожалуй, не лишено смысла. Только с оплатой договариваться надо с кем-то.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:05
    +2
    Какая интересная у нас Дума...Одним придумывает законы, чтобы их меньше оставалось, чтобы не так давили на почву, а другие в это время, благодаря придуманным в Думе законам:
    С начала года состояние богатейших российских предпринимателей выросло в общей сложности более чем на 13 миллиардов долларов...

    https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:16
      0
      Фраза, которую приписывают Черчиллю, кризис - это новые возможности.
      Добавлю - новые возможности перераспределения денег.
      Кто это умеет, всегда и везде будет в плюсе.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:36
    -1
    Ещё один хитрый план? Отправить миротворцев из России для разграничения России и Украины?
  4. Arabfun
    Arabfun Сегодня, 17:39
    0
    Вот куда все должны ломиться в станкостроение и создание средств производства

    Мужик просто гений , Ломоносов нашего времени !
    Заседание Гос.совета просто сенсация все что новый Ломоносов говорил !
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:49
    0
    Я сослепу прочитал, что госдума разрешила привлекать иностранцев в ВС РФ ли российских ЧВК для участия в боевых действиях СВО.
    Но оказывается она приняла прямо противоположное решение.
    "Единая Россия" однако...