Госдума одобрила закон о возможности добровольного участия в миротворческих миссиях

В нижнюю палату российского парламента поступил на рассмотрение законопроект, касающийся формирования контингентов миротворцев. И сегодня Госдума одобрила в первом чтении закон о возможности добровольного участия граждан в миротворческих миссиях.В новой редакции документа говорится, что персонал для участия в миротворческих формированиях может набираться на добровольной основе из числа лиц, прошедших специальную подготовку.Раньше в законе присутствовало положение, согласно которому миротворцем мог стать только гражданин, поступивший на воинскую службу по контракту, но сейчас данное положение из него убрали. Это означает, что в миротворческих миссиях теперь могут принимать участие любые категории военнослужащих, в том числе и находящиеся на срочной службе. Разумеется, они должны изъявить на это свое желание и предварительно пройти спецподготовку. Ее программа и длительность будут примерно одинаковыми и для контрактников, и для срочников.Данное нововведение существенно упрощает подбор персонала для выполнения миротворческих миссий. Предполагается распространить порядок формирования такого контингента на правоотношения, возникшие с 15 августа прошлого года.На данный момент российские миротворцы проходят службу на территории Нагорного Карабаха. Их миссия длится с ноября 2020 года. Численность этого миротворческого контингента Вооруженных сил РФ составляет 1960 человек.