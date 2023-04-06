Без «измов». Сколько людей, столько и теорий

Труд земледельца и скотовода – вот древнейшие виды труда (не считая собирательства, конечно), заставлявшие людей вступать в самые разные отношения между собой. И далеко не всегда они были идиллическими! «Библия Мациевского» Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк
И не надо зря портить нервы.
Вроде зебры жизнь, вроде зебры.
Чёрный цвет, а потом будет белый цвет.
Вот и весь секрет.
А. Зацепин
Вроде зебры жизнь, вроде зебры.
Чёрный цвет, а потом будет белый цвет.
Вот и весь секрет.
А. Зацепин
Проблемы исторического познания. Итак, первая часть материала «Обойтись без «измов» вызвала на страницах ВО нешуточные споры, а кому-то даже помешала насладиться утренним кофе – за что я прошу извинения у пострадавшего. Большинство читателей, однако, заметили только одно, а именно, что в статье «все смешалось». Но…
Разве все смешалось именно в статье? Смешалось всё в жизни, а статья лишь на это указала, только и всего. Между тем именно марксизм определяет все очень четко: тут рабовладение с рабами и рабовладельцами, здесь феодализм с крепостными и феодалами, а тут вот – наемные рабочие и капиталисты… И вот что странно: в теории четко, а в жизни смешалось. В любом случае, я очень благодарен читателем ВО за их высказывания. Некоторые были ну просто искрометные!
Коте пане Коханка (Владислав): Мое личное мнение: необходимо разводить понятия феодализм и крепостничество.
Ричард (Ричард): …полный винегрет какой-то получился, перемешено все, что только можно.
ee2100 (Александр): Надо обладать талантом смешать в одной статье рыцарей, рабыню Изауру и К. Маркса.
Иван2022 (Иван): Общественные «...измы» есть движения в народных слоях. Буржуазное, рабочее, патриотическое, женское и т. д. Нация начинается только с этими «...измами», а пока их нет, в народе возможен только бунт.
Эдуард Ващенко (Эдуард): Русский феодализм XVIII в. – это тот же европейский, но с отставанием на 4–5 веков. Но даже в нем можно найти как ростки капитализма, так и пережитки соседско- территориального строя – общины… Но все строится в отношении вокруг собственности.
Bingo: …читал с нескольким офигеванием.
Mihaylov (Mihaylov): …в современном обществе империалистического капитализма вполне можем себе найти практически все уклады, вплоть до рабства.
Благодаря так называемым домашним книгам «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга является наиболее полным и наиболее ценным серийным источником изображений по историческому мастерству в Европе. Как работали, что производили, а главное – как. Все изображалось в подробностях. Вот так, например, работал в 1425 году кольчужных дел мастер…
Как видите, читатели ВО самым активным образом включились в дискуссию.
И вот тут надо заметить, что далеко не всегда она шла, так сказать, в «равном весе». Кто-то знал больше, кто-то совсем ничего. Однако автор уже не раз писал, что все беды и проблемы происходят у нас (да и везде) от неполного знания. К счастью, отчасти это можно поправить, и мы как раз этим сейчас и займемся.
Мастер тянет проволоку, 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга
Ну, а начнем мы с того, что именно в советской исторической науке основополагающее значение получила схема, состоящая из пяти формаций («пятичленка», как её иной раз называют), которую учёные нашей страны разработали и внедрили в массовое сознание на основе произведений Маркса и Энгельса и, прежде всего, труда «Происхождение семьи, частной собственности и государства», вышедшего из-под пера Энгельса.
Вся суть этой концепции основана на том, что любое человеческое общество, развиваясь, последовательно проходит пять этапов – первобытно-общинный строй, затем рабовладельческий, потом феодальный, капиталистический, ну а итогом всего этого является коммунистическая формация, и дальше уже никуда. Эту схему как непререкаемую догму можно легко обнаружить во всех советских учебниках и справочниках.
Ну а советским историкам пришлось немало постараться, чтобы найти эту самую последовательную смену всех этих формаций в истории любого из известных нам обществ. Хотя они и обнаружили общества, которые при помощи СССР сразу же шагнули из феодализма в социализм!
«Ременных дел мастер», 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга
Такова периодизация истории, которую в большинстве своем изучали читатели ВО.
Однако есть и другие теории, которые они ни в школе, ни в стенах университетов и военных училищ не изучали. Между тем и они вполне имеют право на существование.
То есть оказалось, что провести деление исторического процесса на определённые периоды можно в зависимости от избранного критерия периодизации. И выяснилось, что выбрать для такой периодизации можно самые различные основания. Тут и такое явление, как изменение типов мышления (О. Конт, К. Ясперс). И изменение способов коммуникации в обществе (М. Маклюэн), и даже экологическая его трансформация (Й. Гудсблом «История человечества и долговременные социальные процессы: к синтезу хронологии и фазеологии», Альманах «Время мира», Вып. 2, 2001, С. 117–132).
Просто токарь по дереву 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга
Существует теория индустриального и постиндустриального общества; периодизация по принципам производства Л. Е. Гринина; периодизация истории по 300-летним и 30-летним циклам и поколениям А. Н. Зайцева (так называемая «Периодическая история»). Так что «пятичленка» уже давно не является абсолютом. Ученые видят её недостатки и пытаются найти периодизацию, которая бы их не имела.
Кузнец кует подковы. «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека
Более того, даже в рамках теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса имелся очень крупный сбой, которых иначе как «ревизией марксизма» и не назовешь. Так, например, Маркс постулировал так называемый «азиатский способ производства», выделив его в шестую формацию. Однако советские ученые её почему-то отвергли.
Подков в XIV веке хватало, а вот с культурой были проблемы. Эдакое неприличие изобразить и где? На страницах Псалтири! «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека
Так что сегодня есть концепции, в которых, как раз «по Марксу», таких формаций имеется целых шесть – между первобытной эпохой и рабовладельческой вставляется «азиатский способ производства». Есть четыре. Тут место рабовладельческого строя и феодального занимает одна «большая феодальная формация» или же «единая докапиталистическая формация» – именуемая «сословно-классовым» обществом.
В учебнике истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года были вот такие красочные иллюстрации. Спасаются бегством люди в доспехах. Но… это же не рыцари, не так ли? А кто тогда и почему одет так дорого?
Интересно, что, кроме стадиальных теорий, включая и марксистскую, имеется в истории и так называемый «цивилизационный подход», в котором исторические процессы рассматриваются в иной плоскости, то есть используется не диахронная «вертикаль», а пространственное, «горизонтальное» измерение. Его адепты считают, что обращение к поиску равноценных цивилизаций дает возможность избежать традиционной градации цивилизаций на развитые, развивающиеся и неразвитые, то есть избавиться от исторической дискриминации.
Самое обстоятельное изложение «цивилизационного подхода» было дано в 12-томном сочинении А. Тойнби «Постижение истории». Ему удалось выделить 30 цивилизаций, и все они, по его мнению, имели уникальные и неповторимые черты.
Однако у него обнаружилось много недостатков. В принципе, получается так, что практически любой народ, живущий в специфических условиях и имеющий свою особую культуру, можно объявить цивилизацией. То есть возможна спекуляция типа «любой народ – это цивилизация». Все это, кстати говоря, льет воду на мельницу местечкового национализма, что совсем нехорошо и может приводить к весьма трагическим последствиям.
Изобретение книгопечатания… Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года. Может быть, поставить в основу деления общества на этапы распространение информации? «Изустный период», «эпоха примитивной письменности», «алфавитная эпоха», «эпоха манускриптов», «книгопечатание», «эпоха радио и ТВ»…
Существует «теория модернизации». В основе её лежит обращение к внутренним факторам развития общества. Но хотя никто из учёных сам факт модернизации любого общества и не отрицает, сама она вызвала серьезную критику и стороны историков-марксистов, и со стороны представителей рыночной экономики, поскольку, по их мнению, страдает упрощенчеством исторического процесса. В середине 50-х годов прошлого века возникла ещё и теория неоэволюционизма, но испытания временем она не выдержала и сегодня не используется.
Также в 70-е годы прошлого века распространение получил так называемый «мир-системный анализ», представители которого рассматривали не только эволюцию социальных систем, одной цивилизации, но и системы, затрагивающие все цивилизации мира. Интересно, что научный центр этой теории находился в США, и не потому ли эта теория именно там и родилась, что проще всего изучать мир, опираясь на мнение о глобальном влиянии какого-то одного центра на весь мир.
Никто это влияние и не отрицает, но вот как быть с прошлыми временами? Впрочем,
«Мир-системный подход, сыграв определенную позитивную роль в развитии философско-исторической мысли, к настоящему времени исчерпал все свои возможности и ушел в прошлое»,
– отметил наш философ Юрий Семенов, автор книги «Философия истории».
Конфликтологический подход к периодизации мировой истории (П. Густерин) тоже имеется, и в чем его суть – лучше всего прочитать самостоятельно. Важно другое – неудовлетворенность современных ученых как раз наличием той самой «солянки сборной», которая не понравилась и многим читателям ВО и, в частности – под ником ee2100 (Александр). Вот только не ему одному смешение всего и вся бросилось в глаза, иначе мы бы не имели теорий А. Тойнби, М. Маклюэна, К. Ясперса и многих-многих других.
Остаток знаменитой Берлинской стены. Был в Германии социализм и была Стена. И – раз – целовались два человека взасос, и все «все было для людей»… А потом вот так целоваться перестали, и все покатилось под гору. Фото автора
Чего вот никак изменить невозможно и с чем согласны, в общем-то, все – это наличие пяти этапов в развитии любого явления, как в природе, так и в обществе.
Первый – латентное наличие явления в обществе, когда оно ещё только-только зарождается. Как правило, в обществе в этот момент оно подвергается осмеянию и отрицанию; второй – явление развивается и становится уже заметным, о нем идут споры, все большее количество людей принимают его сторону; третий – явление становится доминирующим, прежде всего, во мнении людей – «кто же этого не знал»; четвертый – явление медленно, но верно угасает. Например, та же одежда становится уже не модной, но люди всё ещё её носят. Наконец, пятая стадия – «явление отвозят на дачу», то есть оно продолжает существовать где-то на задворках общества.
Впрочем, конфликты между общественно-экономическими формациями случались и до крушения Берлинской стены. И кончались трагически. Вот, например, как конфликт между европейцами и индейцами. Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года
Вот эти пять стадий в развитии любого явления действительно неизменны и они, безусловно, помогают нам в изучении особой общественно-экономической формации. Позволяют увидеть этапы развития того или иного явления, которые идут сначала по восходящей, а затем по нисходящей линии.
Но как быть, скажем, вот с этим? То же рабство, как об этом уже говорилось в первом материале, сначала не существовало, потом стало постепенно завоевывать свои позиции. Затем оно сосуществовало с крепостничеством и даже с капитализмом. Более того, оно и сегодня ещё существует, хотя и явно доживает свой век на задворках цивилизации. То есть мы можем в одном «изме» объединить рабовладельческий строй и феодализм? Или не можем?!
В общем, очевидно, что всем хочется и в экономике, и общественных отношениях чего-то устойчивого и неизменного, что позволило бы нам четким образом выделить тот или иной период в развитии общества и даже предвидеть, а что будет там, в будущем? И оно, такое неизменное и устойчивое», как оказалось, в наличии есть, но о том, что это такое, мы расскажем в следующий раз…
А что-нибудь вообще устойчивое в истории есть? Есть! Пирамиды в Гизе, например, или вот эта конная повозка, что в Средние века ездила по Каркассону, и сегодня по нему продолжает ездить. Только вот обивка сидений, скорее всего, поменялась… Фото автора
Продолжение следует…