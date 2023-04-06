Без «измов». Сколько людей, столько и теорий



Труд земледельца и скотовода – вот древнейшие виды труда (не считая собирательства, конечно), заставлявшие людей вступать в самые разные отношения между собой. И далеко не всегда они были идиллическими! «Библия Мациевского» Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк

И не надо зря портить нервы.

Вроде зебры жизнь, вроде зебры.

Чёрный цвет, а потом будет белый цвет.

Вот и весь секрет.

А. Зацепин



Благодаря так называемым домашним книгам «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга является наиболее полным и наиболее ценным серийным источником изображений по историческому мастерству в Европе. Как работали, что производили, а главное – как. Все изображалось в подробностях. Вот так, например, работал в 1425 году кольчужных дел мастер…



Мастер тянет проволоку, 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга



«Ременных дел мастер», 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга



Просто токарь по дереву 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга



Кузнец кует подковы. «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека



Подков в XIV веке хватало, а вот с культурой были проблемы. Эдакое неприличие изобразить и где? На страницах Псалтири! «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека



В учебнике истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года были вот такие красочные иллюстрации. Спасаются бегством люди в доспехах. Но… это же не рыцари, не так ли? А кто тогда и почему одет так дорого?



Изобретение книгопечатания… Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года. Может быть, поставить в основу деления общества на этапы распространение информации? «Изустный период», «эпоха примитивной письменности», «алфавитная эпоха», «эпоха манускриптов», «книгопечатание», «эпоха радио и ТВ»…

«Мир-системный подход, сыграв определенную позитивную роль в развитии философско-исторической мысли, к настоящему времени исчерпал все свои возможности и ушел в прошлое»,



Остаток знаменитой Берлинской стены. Был в Германии социализм и была Стена. И – раз – целовались два человека взасос, и все «все было для людей»… А потом вот так целоваться перестали, и все покатилось под гору. Фото автора



Впрочем, конфликты между общественно-экономическими формациями случались и до крушения Берлинской стены. И кончались трагически. Вот, например, как конфликт между европейцами и индейцами. Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года



А что-нибудь вообще устойчивое в истории есть? Есть! Пирамиды в Гизе, например, или вот эта конная повозка, что в Средние века ездила по Каркассону, и сегодня по нему продолжает ездить. Только вот обивка сидений, скорее всего, поменялась… Фото автора