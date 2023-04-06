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Без «измов». Сколько людей, столько и теорий

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Без «измов». Сколько людей, столько и теорий
Труд земледельца и скотовода – вот древнейшие виды труда (не считая собирательства, конечно), заставлявшие людей вступать в самые разные отношения между собой. И далеко не всегда они были идиллическими! «Библия Мациевского» Библиотека и музей Пирпонта Моргана, Нью-Йорк



И не надо зря портить нервы.
Вроде зебры жизнь, вроде зебры.
Чёрный цвет, а потом будет белый цвет.
Вот и весь секрет.
А. Зацепин

Проблемы исторического познания. Итак, первая часть материала «Обойтись без «измов» вызвала на страницах ВО нешуточные споры, а кому-то даже помешала насладиться утренним кофе – за что я прошу извинения у пострадавшего. Большинство читателей, однако, заметили только одно, а именно, что в статье «все смешалось». Но…

Разве все смешалось именно в статье? Смешалось всё в жизни, а статья лишь на это указала, только и всего. Между тем именно марксизм определяет все очень четко: тут рабовладение с рабами и рабовладельцами, здесь феодализм с крепостными и феодалами, а тут вот – наемные рабочие и капиталисты… И вот что странно: в теории четко, а в жизни смешалось. В любом случае, я очень благодарен читателем ВО за их высказывания. Некоторые были ну просто искрометные!

Коте пане Коханка (Владислав): Мое личное мнение: необходимо разводить понятия феодализм и крепостничество.

Ричард (Ричард): …полный винегрет какой-то получился, перемешено все, что только можно.

ee2100 (Александр): Надо обладать талантом смешать в одной статье рыцарей, рабыню Изауру и К. Маркса.

Иван2022 (Иван): Общественные «...измы» есть движения в народных слоях. Буржуазное, рабочее, патриотическое, женское и т. д. Нация начинается только с этими «...измами», а пока их нет, в народе возможен только бунт.

Эдуард Ващенко (Эдуард): Русский феодализм XVIII в. – это тот же европейский, но с отставанием на 4–5 веков. Но даже в нем можно найти как ростки капитализма, так и пережитки соседско- территориального строя – общины… Но все строится в отношении вокруг собственности.

Bingo: …читал с нескольким офигеванием.

Mihaylov (Mihaylov): …в современном обществе империалистического капитализма вполне можем себе найти практически все уклады, вплоть до рабства.


Благодаря так называемым домашним книгам «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга является наиболее полным и наиболее ценным серийным источником изображений по историческому мастерству в Европе. Как работали, что производили, а главное – как. Все изображалось в подробностях. Вот так, например, работал в 1425 году кольчужных дел мастер…

Как видите, читатели ВО самым активным образом включились в дискуссию.

И вот тут надо заметить, что далеко не всегда она шла, так сказать, в «равном весе». Кто-то знал больше, кто-то совсем ничего. Однако автор уже не раз писал, что все беды и проблемы происходят у нас (да и везде) от неполного знания. К счастью, отчасти это можно поправить, и мы как раз этим сейчас и займемся.


Мастер тянет проволоку, 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга

Ну, а начнем мы с того, что именно в советской исторической науке основополагающее значение получила схема, состоящая из пяти формаций («пятичленка», как её иной раз называют), которую учёные нашей страны разработали и внедрили в массовое сознание на основе произведений Маркса и Энгельса и, прежде всего, труда «Происхождение семьи, частной собственности и государства», вышедшего из-под пера Энгельса.

Вся суть этой концепции основана на том, что любое человеческое общество, развиваясь, последовательно проходит пять этапов – первобытно-общинный строй, затем рабовладельческий, потом феодальный, капиталистический, ну а итогом всего этого является коммунистическая формация, и дальше уже никуда. Эту схему как непререкаемую догму можно легко обнаружить во всех советских учебниках и справочниках.

Ну а советским историкам пришлось немало постараться, чтобы найти эту самую последовательную смену всех этих формаций в истории любого из известных нам обществ. Хотя они и обнаружили общества, которые при помощи СССР сразу же шагнули из феодализма в социализм!


«Ременных дел мастер», 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга

Такова периодизация истории, которую в большинстве своем изучали читатели ВО.

Однако есть и другие теории, которые они ни в школе, ни в стенах университетов и военных училищ не изучали. Между тем и они вполне имеют право на существование.

То есть оказалось, что провести деление исторического процесса на определённые периоды можно в зависимости от избранного критерия периодизации. И выяснилось, что выбрать для такой периодизации можно самые различные основания. Тут и такое явление, как изменение типов мышления (О. Конт, К. Ясперс). И изменение способов коммуникации в обществе (М. Маклюэн), и даже экологическая его трансформация (Й. Гудсблом «История человечества и долговременные социальные процессы: к синтезу хронологии и фазеологии», Альманах «Время мира», Вып. 2, 2001, С. 117–132).


Просто токарь по дереву 1425 г. Книга «Фонда домов Двенадцати братьев Менделя и Ландауэра», городская библиотека Нюрнберга

Существует теория индустриального и постиндустриального общества; периодизация по принципам производства Л. Е. Гринина; периодизация истории по 300-летним и 30-летним циклам и поколениям А. Н. Зайцева (так называемая «Периодическая история»). Так что «пятичленка» уже давно не является абсолютом. Ученые видят её недостатки и пытаются найти периодизацию, которая бы их не имела.


Кузнец кует подковы. «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека

Более того, даже в рамках теории Карла Маркса и Фридриха Энгельса имелся очень крупный сбой, которых иначе как «ревизией марксизма» и не назовешь. Так, например, Маркс постулировал так называемый «азиатский способ производства», выделив его в шестую формацию. Однако советские ученые её почему-то отвергли.


Подков в XIV веке хватало, а вот с культурой были проблемы. Эдакое неприличие изобразить и где? На страницах Псалтири! «Горлестонская псалтирь», 1310–1325 гг. Британская библиотека

Так что сегодня есть концепции, в которых, как раз «по Марксу», таких формаций имеется целых шесть – между первобытной эпохой и рабовладельческой вставляется «азиатский способ производства». Есть четыре. Тут место рабовладельческого строя и феодального занимает одна «большая феодальная формация» или же «единая докапиталистическая формация» – именуемая «сословно-классовым» обществом.


В учебнике истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года были вот такие красочные иллюстрации. Спасаются бегством люди в доспехах. Но… это же не рыцари, не так ли? А кто тогда и почему одет так дорого?

Интересно, что, кроме стадиальных теорий, включая и марксистскую, имеется в истории и так называемый «цивилизационный подход», в котором исторические процессы рассматриваются в иной плоскости, то есть используется не диахронная «вертикаль», а пространственное, «горизонтальное» измерение. Его адепты считают, что обращение к поиску равноценных цивилизаций дает возможность избежать традиционной градации цивилизаций на развитые, развивающиеся и неразвитые, то есть избавиться от исторической дискриминации.

Самое обстоятельное изложение «цивилизационного подхода» было дано в 12-томном сочинении А. Тойнби «Постижение истории». Ему удалось выделить 30 цивилизаций, и все они, по его мнению, имели уникальные и неповторимые черты.

Однако у него обнаружилось много недостатков. В принципе, получается так, что практически любой народ, живущий в специфических условиях и имеющий свою особую культуру, можно объявить цивилизацией. То есть возможна спекуляция типа «любой народ – это цивилизация». Все это, кстати говоря, льет воду на мельницу местечкового национализма, что совсем нехорошо и может приводить к весьма трагическим последствиям.


Изобретение книгопечатания… Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года. Может быть, поставить в основу деления общества на этапы распространение информации? «Изустный период», «эпоха примитивной письменности», «алфавитная эпоха», «эпоха манускриптов», «книгопечатание», «эпоха радио и ТВ»…

Существует «теория модернизации». В основе её лежит обращение к внутренним факторам развития общества. Но хотя никто из учёных сам факт модернизации любого общества и не отрицает, сама она вызвала серьезную критику и стороны историков-марксистов, и со стороны представителей рыночной экономики, поскольку, по их мнению, страдает упрощенчеством исторического процесса. В середине 50-х годов прошлого века возникла ещё и теория неоэволюционизма, но испытания временем она не выдержала и сегодня не используется.

Также в 70-е годы прошлого века распространение получил так называемый «мир-системный анализ», представители которого рассматривали не только эволюцию социальных систем, одной цивилизации, но и системы, затрагивающие все цивилизации мира. Интересно, что научный центр этой теории находился в США, и не потому ли эта теория именно там и родилась, что проще всего изучать мир, опираясь на мнение о глобальном влиянии какого-то одного центра на весь мир.

Никто это влияние и не отрицает, но вот как быть с прошлыми временами? Впрочем,

«Мир-системный подход, сыграв определенную позитивную роль в развитии философско-исторической мысли, к настоящему времени исчерпал все свои возможности и ушел в прошлое»,

– отметил наш философ Юрий Семенов, автор книги «Философия истории».

Конфликтологический подход к периодизации мировой истории (П. Густерин) тоже имеется, и в чем его суть – лучше всего прочитать самостоятельно. Важно другое – неудовлетворенность современных ученых как раз наличием той самой «солянки сборной», которая не понравилась и многим читателям ВО и, в частности – под ником ee2100 (Александр). Вот только не ему одному смешение всего и вся бросилось в глаза, иначе мы бы не имели теорий А. Тойнби, М. Маклюэна, К. Ясперса и многих-многих других.


Остаток знаменитой Берлинской стены. Был в Германии социализм и была Стена. И – раз – целовались два человека взасос, и все «все было для людей»… А потом вот так целоваться перестали, и все покатилось под гору. Фото автора

Чего вот никак изменить невозможно и с чем согласны, в общем-то, все – это наличие пяти этапов в развитии любого явления, как в природе, так и в обществе.

Первый – латентное наличие явления в обществе, когда оно ещё только-только зарождается. Как правило, в обществе в этот момент оно подвергается осмеянию и отрицанию; второй – явление развивается и становится уже заметным, о нем идут споры, все большее количество людей принимают его сторону; третий – явление становится доминирующим, прежде всего, во мнении людей – «кто же этого не знал»; четвертый – явление медленно, но верно угасает. Например, та же одежда становится уже не модной, но люди всё ещё её носят. Наконец, пятая стадия – «явление отвозят на дачу», то есть оно продолжает существовать где-то на задворках общества.


Впрочем, конфликты между общественно-экономическими формациями случались и до крушения Берлинской стены. И кончались трагически. Вот, например, как конфликт между европейцами и индейцами. Иллюстрация из учебника истории Средних веков для 6 класса Е. В. Агибалова и Г. М. Донской 1966 года

Вот эти пять стадий в развитии любого явления действительно неизменны и они, безусловно, помогают нам в изучении особой общественно-экономической формации. Позволяют увидеть этапы развития того или иного явления, которые идут сначала по восходящей, а затем по нисходящей линии.

Но как быть, скажем, вот с этим? То же рабство, как об этом уже говорилось в первом материале, сначала не существовало, потом стало постепенно завоевывать свои позиции. Затем оно сосуществовало с крепостничеством и даже с капитализмом. Более того, оно и сегодня ещё существует, хотя и явно доживает свой век на задворках цивилизации. То есть мы можем в одном «изме» объединить рабовладельческий строй и феодализм? Или не можем?!

В общем, очевидно, что всем хочется и в экономике, и общественных отношениях чего-то устойчивого и неизменного, что позволило бы нам четким образом выделить тот или иной период в развитии общества и даже предвидеть, а что будет там, в будущем? И оно, такое неизменное и устойчивое», как оказалось, в наличии есть, но о том, что это такое, мы расскажем в следующий раз…


А что-нибудь вообще устойчивое в истории есть? Есть! Пирамиды в Гизе, например, или вот эта конная повозка, что в Средние века ездила по Каркассону, и сегодня по нему продолжает ездить. Только вот обивка сидений, скорее всего, поменялась… Фото автора

Продолжение следует…
Автор:
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1 комментарий
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  1. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 04:31
    +1
    Доброе утро!

    Что-нибудь устойчивое? Один из ответов, увы, на поверхности.

    Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…