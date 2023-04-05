Силы обороны Финляндии: численность, оснащение и возможности

Финляндия вступила в НАТО. Формальным поводом для этого шага стало желание руководства страны обеспечить национальную безопасность в условиях меняющегося мира. Самостоятельная защита от ожидаемых угроз не представляется возможной. Дело в том, что Силы обороны Финляндии не отличаются большой численностью или хорошей оснащенностью. При этом развитие армии сдерживается разнообразными объективными факторами и проблемами.
Общие показатели
По открытым данным, общая численность финских вооруженных сил на данный момент составляет 24 тыс. чел. (порядка 0,43% от населения страны). Армия комплектуется по смешанному принципу. Офицеры и сержанты служат по контракту, тогда как рядовой состав набирают в рамках призыва. Продолжительность службы для срочников зависит от специальности и рода войск.
Сообщается о наличии резерва в 238 тыс. чел. Порядка 19 тыс. резервистов ежегодно вызывают на сборы для восстановления навыков или для дополнительного обучения. В целом мобилизационный потенциал оценивается почти в 2,3 млн чел.
В 2022 ф.г. Финляндия выделила на оборону 5,5 млрд евро, что на 500 миллионов больше, чем в предыдущем году. По итогам такого роста, оборонные расходы в прошлом году немного превысили 2% от валового внутреннего продукта (266 млрд евро).
В составе Сил обороны Финляндии имеется три основные структуры – сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы. В составе этих видов вооруженных сил собраны все необходимые рода войск. Также к решению задач обороны могут привлекаться военизированные организации, такие как береговая охрана и т.д.
В целом потенциал финской армии оценивается не слишком высоко. Так, недавний рейтинг Global Firepower, учитывающий полсотни различных показателей, отвел Финляндии 51-е место в мире. Среди европейских стран она стала 18-й, уступив даже Чехии, Румынии или Дании.
Сухопутные войска
Армия Сил обороны Финляндии является самым многочисленным компонентом – порядка 13-14 тыс. чел. с возможностью усиления за счет сформированного резерва. Организационно-штатная структура и оснащенность сухопутных войск в целом соответствуют их численности.
По открытым данным, в составе армии имеется батальон специального назначения, два танковых полка, две механизированные бригады и девять «легких» бригад, в т.ч. шесть пехотных. Полевая артиллерия сведена в одну бригаду, за ПВО отвечает соответствующий полк. Также имеется семь инженерных полков и другие части обеспечения.
В сухопутных соединениях числится 100 основных танков Leopard 2A6. Еще столько же машин версии «2A4» стоит в резерве. Имеется более 600 машин для перевозки пехоты. Основную их массу, более 450-470 ед. составляют БТР Sisu XA-180 и их модификации. Также в строю остаются разные версии советского транспортера МТ-ЛБ. Продолжаются закупки современных бронемашин, но их общая численность не превышает 100-120 ед.
В артиллерийских частях имеется менее 60 самоходок. Это более старые советские 2С1 «Гвоздика» с орудием калибра 122 мм и современные иностранные 155-мм K9 Thunder. Буксируемая артиллерия имеет схожее оснащение. Среди 288-290 орудий в строю присутствуют как советские гаубицы Д-30, так и иностранные 155-мм системы. Имеется такое же количество минометов в калибрах 81 и 120 мм. Реактивная артиллерия представлена 32-34 системами RM-70 и 22 изделиями M270. Для борьбы с танками используются ракетные системы Spike нескольких модификаций и NLAW.
Армейская авиация располагает всего 25-27 вертолетами. Имеется два десятка иностранных транспортных NH90 и не более 7 ед. легких Hughes 500D/E. Постепенно формируется парк беспилотной авиации. Пока он включает только разведывательные комплексы с легкими летательными аппаратами.
Задачи ПВО тоже возлагаются на сухопутные войска. На вооружении имеется 20 ракетных комплексов Crotale NG и 24 современных NASAMS. В ближней зоне должны применяться ПЗРК FIM-92 американского производства и шведские RBS-70. Сообщается о сохранении более 400 артиллерийских систем. Это самоходные и буксируемые орудия в калибрах от 23 до 35 мм.
Воздушный потенциал
В ВВС Финляндии в общей сложности служит более 3 тыс. чел. В связи со спецификой этих войск, призывники составляют лишь треть от их личного состава. Оставшиеся две трети – профессиональные военнослужащие, в т.ч. летчики.
Боевые возможности ВВС определяются всего двумя эскадрильями на самолетах F/A-18C/D. В них числится 55 истребителей-бомбардировщиков одноместной модификации «C» и всего 7 двухместных F/A-18D. Самолеты вооружены ракетами «воздух-воздух» AIM-9 и AIM-120 разных модификаций. Для работы по наземным целям имеются ракеты AGM-158 и управляемые бомбы нескольких типов.
Воздушная разведка, оптическая и радиотехническая, осуществляется единственной эскадрильей, имеющей на вооружении самолеты C295M и Learjet 35A. В составе двух учебных эскадрилий используется более 70 самолетов разных типов. Транспортная авиация включает всего 11 бортов разных моделей.
Силы на море
Финские ВМС имеют численность ок. 3,15 тыс. чел., из них порядка 1400 чел. – контрактники. Организационно-штатная структура флота тоже не отличается сложностью. Под управлением главного штаба находятся командование Финского залива и Архипелагового моря, береговая Нюландская бригада, а также вспомогательные и учебные структуры.
Надводные силы включают четыре эскадры с кораблями и катерами разных типов. Задачи обороны побережья и акваторий возлагаются на ракетные катера проектов Hamina и Rauma – по 4 ед. каждого типа. Также имеется флотилия тральщиков и кораблей противоминной обороны: два вымпела типа Hämeenmaa и три Pansio. В интересах береговых войск используется более 50 десантных катеров разных моделей.
Береговые войска включают одну бригаду с маневренными подразделениями на легкой бронетехнике и артиллерийские / ракетные части. На вооружении остается несколько стационарных 130-мм береговых орудий, однако основу обороны составляют мобильные ракетные комплексы RBS-15 и Spike.
С ограниченным потенциалом
Главной задачей вооруженных сил Финляндии является оборона территории страны и защита ее интересов в близлежащих акваториях. В соответствии с такими целями был определен оптимальный облик Сил обороны, а также сформированы необходимые структуры и парк вооружений. До недавнего времени считалось, что актуальный облик армии соответствует ожидаемым угрозам и поставленным задачам.
В то же время, нельзя не заметить, что Силы обороны не отличаются большой численностью личного состава, а также имеют ограниченные запасы матчасти, не всегда новой или современной. Все это очевидным образом ограничивает боеспособность армии и ее возможности по защите страны от ожидаемых угроз и рисков.
Для повышения боеспособности в последние годы – особенно начиная с 2022 г., при нынешнем правительстве – принимаются различные меры. Увеличивается военный бюджет, а также озвучиваются намерения увеличить численность армии. Форсируются программы закупки техники и вооружений. Так, для сухопутных войск приобретаются новые боевые бронированные машины и ракетные комплексы. Запланировано крупное переоснащение ВВС, а для ВМС построят несколько перспективных корветов с ракетно-артиллерийским вооружением.
На протяжении нескольких последних десятилетий Финляндия активно сотрудничала с НАТО и участвовала в нескольких программах организации. Теперь же финское руководство решило официально войти в Альянс. Формальным поводом для этого называют усиление «российской угрозы» и необходимость защиты для нее. Впрочем, такое решение имеет и очевидные политические корни.
Следует ожидать, что теперь Финляндия разместит на своей территории объекты и войска НАТО, которые, как утверждается, усилят ее оборону. Как именно Альянс будет использовать финскую территорию, пока не сообщается. Вполне возможно, что иностранный контингент по своей численности и возможностям, как минимум, не будет уступать собственным Силам обороны Финляндии.
Перспективы развития
Таким образом, до недавнего времени Силы обороны Финляндии сталкивались с объективными ограничениями, но в целом соответствовали поставленным задачам. При этом составлялись планы развития, направленные на количественный и, в большей мере, качественный рост вооруженных сил. Часть их уже реализуется, тогда как другие будут выполнены в будущем.
С недавнего времени взгляды финского руководства на вопросы национальной безопасности серьезно поменялись, и это привело к вступлению в НАТО. И полноценное присоединение к этой организации будет иметь значительные последствия в контексте развития армии. Как по результатам этих событий изменятся Силы обороны, покажет время.