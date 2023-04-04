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Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность Украинской православной церкви на территории области

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Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность Украинской православной церкви на территории области

Гонения в адрес УПЦ на территории Украины набирают обороты. На фоне противостояния, развернувшегося в Киево-Печерской лавре, представителей канонической церкви решили лишить прав в Хмельницкой области.


Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность УПЦ на территории региона. Кроме того, органам местной власти поступило предписание об изъятии земель, принадлежащих церкви.

Между тем, в статье говорится, что согласно украинскому законодательству, облсоветы не имеют полномочий принимать решения о запрете деятельности религиозных организаций. Буквально в прошлом году уже был подобный инцидент, который завершился ничем.

В то же время, учитывая беспрецедентные травлю, которую начала киевская власть против Украинской православной церкви, вероятен любой, даже самый негативный для организации сценарий.

Напомним, что в конце прошлого месяца Минкульт Украины в одностороннем порядке разорвал контракт аренды с УПЦ, потребовав от священнослужителей и монахов покинуть помещения Киево-Печерской лавры, если они не перейдут в раскольническую ПЦУ, которой теперь будет принадлежать монастырь. Это притом, что никакого судебного решения не существовало, да и не может оно, по закону существовать, так как Украина позиционирует себя как светское государство - государство, отделённое от церкви.

Более того, советник главы офиса Зеленского Подоляк недавно и вовсе назвал представителей Украинской православной церкви «российской агентурой», выразив сожаление о том, что власть не успела, дословно, физически устранить многих из них еще в начале войны. Получается, что чиновник из высшего руководства страны «российской агентурой» считает как минимум 9 млн украинцев.
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2 комментария
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:44
    +2
    Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
    Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
    Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
    Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня

    Теперь пришла очередь верующих Украины...за ними тоже пришли нацисты.
  2. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 17:46
    +1
    Гонения в адрес УПЦ на территории Украины набирают обороты.

    Это не гонения - это мракобесие и все виновные будут наказаны карой Божьей...