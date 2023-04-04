Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность Украинской православной церкви на территории области

Гонения в адрес УПЦ на территории Украины набирают обороты. На фоне противостояния, развернувшегося в Киево-Печерской лавре, представителей канонической церкви решили лишить прав в Хмельницкой области.Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность УПЦ на территории региона. Кроме того, органам местной власти поступило предписание об изъятии земель, принадлежащих церкви.Между тем, в статье говорится, что согласно украинскому законодательству, облсоветы не имеют полномочий принимать решения о запрете деятельности религиозных организаций. Буквально в прошлом году уже был подобный инцидент, который завершился ничем.В то же время, учитывая беспрецедентные травлю, которую начала киевская власть против Украинской православной церкви, вероятен любой, даже самый негативный для организации сценарий.Напомним, что в конце прошлого месяца Минкульт Украины в одностороннем порядке разорвал контракт аренды с УПЦ, потребовав от священнослужителей и монахов покинуть помещения Киево-Печерской лавры, если они не перейдут в раскольническую ПЦУ, которой теперь будет принадлежать монастырь. Это притом, что никакого судебного решения не существовало, да и не может оно, по закону существовать, так как Украина позиционирует себя как светское государство - государство, отделённое от церкви.Более того, советник главы офиса Зеленского Подоляк недавно и вовсе назвал представителей Украинской православной церкви «российской агентурой», выразив сожаление о том, что власть не успела, дословно, физически устранить многих из них еще в начале войны. Получается, что чиновник из высшего руководства страны «российской агентурой» считает как минимум 9 млн украинцев.