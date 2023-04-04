Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность Украинской православной церкви на территории области

Гонения в адрес УПЦ на территории Украины набирают обороты. На фоне противостояния, развернувшегося в Киево-Печерской лавре, представителей канонической церкви решили лишить прав в Хмельницкой области.
Хмельницкий облсовет принял решение запретить деятельность УПЦ на территории региона. Кроме того, органам местной власти поступило предписание об изъятии земель, принадлежащих церкви.
Между тем, в статье говорится, что согласно украинскому законодательству, облсоветы не имеют полномочий принимать решения о запрете деятельности религиозных организаций. Буквально в прошлом году уже был подобный инцидент, который завершился ничем.
В то же время, учитывая беспрецедентные травлю, которую начала киевская власть против Украинской православной церкви, вероятен любой, даже самый негативный для организации сценарий.
Напомним, что в конце прошлого месяца Минкульт Украины в одностороннем порядке разорвал контракт аренды с УПЦ, потребовав от священнослужителей и монахов покинуть помещения Киево-Печерской лавры, если они не перейдут в раскольническую ПЦУ, которой теперь будет принадлежать монастырь. Это притом, что никакого судебного решения не существовало, да и не может оно, по закону существовать, так как Украина позиционирует себя как светское государство - государство, отделённое от церкви.
Более того, советник главы офиса Зеленского Подоляк недавно и вовсе назвал представителей Украинской православной церкви «российской агентурой», выразив сожаление о том, что власть не успела, дословно, физически устранить многих из них еще в начале войны. Получается, что чиновник из высшего руководства страны «российской агентурой» считает как минимум 9 млн украинцев.