С базы Ванденберг в Калифорнии планируется вывести на орбиту норвежский спутник с ионным двигателем на йоде

Этот двигатель позволяет нам управлять спутником и расширять опыт в навигации и эксплуатации спутника на низкой околоземной орбите. Это относится не в последнюю очередь к среде, где со временем будет увеличиваться количество спутников.

Таким образом, мы сможем избежать добавления космического мусора, уже находящегося на орбите. С двигательной установкой, которая использует только электричество и йод, это также экологически чистая технология для Земли.

Демонстратор технологий NorSat (NorSat-TD) должен быть запущен в воскресенье, 9 апреля, в 8:44. Он будет выведен в космос с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.NorSat-TD будет запущен совместно с более чем 50 другими спутниками различных габаритов. Норвежский аппарат особый. Он испытает новую систему спутникового движения: двигатель, работающий на электричестве - ионный двигатель на йоде. Этот двигатель был поставлен французской компанией ThrustMe в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES. Его испытания проводились в 2021 году. И йод в качестве альтернативного ракетного топлива, как утверждается, показал себя достойно. Достоинство в том, что йод можно хранить в твёрдом виде и он относительно дешевый.— говорит Тайлер Джонс, который является руководителем проекта по спутникам в Норвежском космическом агентстве.Ионный двигатель позволит перемещать NorSat-TD в случае опасного сближения со спутниками или космическим мусором. Когда миссия завершится, двигатель можно будет использовать для возвращения спутника в атмосферу Земли для его так называемой дезинтеграции.— говорит Джонс.Чтобы иметь возможность управлять спутником, необходимо точное отслеживание. Для этого используется система Space Star. Её поставила норвежская компания Fugro AS Star. Для слежения за NorSat-TD на борту также имеется новый миниатюрный лазерный отражатель. Этот инструмент будет отражать лазерные импульсы от Земли, чтобы измерять расстояние до спутника и определять его орбитальное положение с точностью буквально до миллиметра.Лазерный отражатель был поставлен итальянским институтом ядерных исследований INRI SCF Lab в сотрудничестве с итальянским космическим агентством ASI. У норвежского спутника также есть лазер на борту, который будет направляться на датчики наземных телескопов.Основная телескопическая станция для тестирования технологии оптической лазерной связи с орбиты находится в исследовательском институте TNO в Делфте, Нидерланды.Подобно другим норвежским спутникам NorSat-1, NorSat-2 и NorSat-3, NorSat-TD оснащен приемником автоматической идентификационной системы (AIS).