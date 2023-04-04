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Медведев: С террористами не договариваются, их истребляют

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Медведев: С террористами не договариваются, их истребляют

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что с террористами не договариваются, а истребляют как бешеных собак. Так он отреагировал на вопиющий инцидент, произошедший на днях в одном из петербургских кафе, в результате чего был убит известный российский военкор Владлен Татарский.


Вот как прокомментировал происходящее Медведев в своём Telegram-канале:

К большому сожалению, терроризм снова разгуливает по нашим улицам и городам. Только теперь террором занялись те силы, в которых ещё совсем недавно наши западные «партнёры» видели оппонентов «авторитарному режиму» – борцов «справедливости» и «борьбы с коррупцией». Но этот час настал и теперь мы все видим лицо нашей несистемной оппозиции в лице всяких навальных, волковых, пономарёвых и ходорковских, которая воюет со своим народом, взрывает и убивает

Также Медведев подчеркнул, что вопросов уничтожения России и гибели своей Родины для них кажется мало, поскольку эти мерзавцы пошли дальше, начав теперь казнить своих же соотечественников. В этом контексте экс-глава российского кабмина сослался на жестокое убийство журналиста, вслед за которым от рук злоумышленников пострадали ещё несколько десятков ни в чём не повинных людей. Они же, отмечает он, расстреляли машину с детьми, ехавшими в школу в Брянской области, а также взорвали автомобиль, в котором находилась журналистка Дарья Дугина.

Терроризм нужно искоренять, сколько бы времени на это ни понадобилось, ну а к самим террористам недопустимо применять сострадание и прощение. Именно это и есть высшая справедливость

– резюмировал Медведев.
Автор:
Использованы фотографии:
Cоцсети/Медведев
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10 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:48
    +6
    ...Слова правильные глаголит. И ведь возразить то нечего....

    Но все-равно ему не доверяю я. Как-то он слишком резво перекрасился и превратился в "ястреба"....
  2. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 17:49
    +5
    Птица Говорун, на более неспособен.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 17:56
      +5
      Действительно, ничего не слышал о том, чтобы ДАМ лично обратился в ГД или к Гаранту с письменным обращением о рассмотрении вопроса о признании бандеростана страной-террористом, СБУ, ГУР ВСУ, нацбатов и т.п. - террористическими организациями, а навальненскую либерню - пособниками террористов. Без этого болтовня так и останется болтовнёй, а произносящий её - безответственным популистическим болтуном...
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:52
    +3
    Ну и..? "Где посадки", зам пред СБ?
  4. Million
    Million Сегодня, 17:53
    +5
    Почему же тогда обменяли Азовцев?
    Юрист он тоже ,видимо,хреновый.
  5. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 17:54
    +1
    Чеченских террористов уничтожали безжалостно,надеюсь что и сейчас так будет,и власти не остановит то,что нынешние террористы русские...Или остановит...
  6. NickShel
    NickShel Сегодня, 17:54
    +4
    Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не делает, он пишет посты в Телеграм.
  7. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:56
    0
    В принципе,с Медведевым можно согласится.НО БОЛЬШОЕ НО!! Кто террорист?
    Мы в Сирии "якшаемся" с дядьками,которых другие страны занесены в списки террористов.А делегации из Афганистана в Москве,из Талибана-это что совсем другое?
    И сами вносим свои "списки".Тогда это не международные террористы,это союзники и противники.Как доблестные разведчики и злобные шпионы.Нужен общий знаменатель. hi
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 17:59
    +1
    К слову, видеозаписи допросов Дарьи Треповой уже в сети, а "тайна следствия" как же? И почему не ищут тех, кто видеозаписи слил? Или это "нога того, кого надо нога"? Или кому-то выгодно, чтобы всё свелось к похождениями "Даши-тыковки"? Что там взять с юродивой...
  9. ximkim
    ximkim Сегодня, 18:03
    0
    А когда воров , распильщиков , коррупционеров и врунов будут истреблять?