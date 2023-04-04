Медведев: С террористами не договариваются, их истребляют

К большому сожалению, терроризм снова разгуливает по нашим улицам и городам. Только теперь террором занялись те силы, в которых ещё совсем недавно наши западные «партнёры» видели оппонентов «авторитарному режиму» – борцов «справедливости» и «борьбы с коррупцией». Но этот час настал и теперь мы все видим лицо нашей несистемной оппозиции в лице всяких навальных, волковых, пономарёвых и ходорковских, которая воюет со своим народом, взрывает и убивает

Терроризм нужно искоренять, сколько бы времени на это ни понадобилось, ну а к самим террористам недопустимо применять сострадание и прощение. Именно это и есть высшая справедливость

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что с террористами не договариваются, а истребляют как бешеных собак. Так он отреагировал на вопиющий инцидент, произошедший на днях в одном из петербургских кафе, в результате чего был убит известный российский военкор Владлен Татарский.Вот как прокомментировал происходящее Медведев в своём Telegram-канале:Также Медведев подчеркнул, что вопросов уничтожения России и гибели своей Родины для них кажется мало, поскольку эти мерзавцы пошли дальше, начав теперь казнить своих же соотечественников. В этом контексте экс-глава российского кабмина сослался на жестокое убийство журналиста, вслед за которым от рук злоумышленников пострадали ещё несколько десятков ни в чём не повинных людей. Они же, отмечает он, расстреляли машину с детьми, ехавшими в школу в Брянской области, а также взорвали автомобиль, в котором находилась журналистка Дарья Дугина.– резюмировал Медведев.