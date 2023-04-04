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Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте

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Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте

Произошедший 2 апреля взрыв в питерском кафе на улице Университетская унес жизнь известного российского военкора Владлена Татарского (Максим Фомин), еще более тридцати человек, присутствовавшие на творческом вечере, получили ранения различной степени тяжести. Бомба была заложена в бюст, который в качестве «подарка» в кафе принесла Дарья Трепова. Уже на следующий день она была задержана.


По неофициальным данным, на допросе Трепова свою вину отрицала, заявляя, что ее «подставили». Она, мол, была уверена, что в статуэтку вмонтировано всего лишь подслушивающее устройство. Саму посылку со статуэткой Трепова получила от таксиста-курьера, который вообще был не в курсе, что именно находится в коробке. В то же время, в российской прессе сообщается, что Трепова давно и активно сотрудничала с украинскими спецслужбами, выполняя различные поручения. По заданию куратора она и передала Татарскому ставший для него смертельным презент.

Вчера Трепову, тогда еще фигурировавшую в уголовном деле как подозреваемая, доставили на самолете в Москву. В Басманном суде ей и должны предъявить обвинения и назначить меру пресечения.

Сегодня пресс-служба Следственного Комитета России разместила на сайте ведомства заявление, что Дарье Треповой Главное управление СК РФ предъявило официальное обвинение. Ей инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой). Следствие уже направило в суд ходатайство об избрании в отношении Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

В сообщении сказано, что статуэтку, начиненную взрывчаткой, Трепова принесла в кафе по указанию неустановленных лиц, действовавших с территории Украины. По неофициальным данным, после передачи статуэтки Владлену Татарскому ее кураторы пообещали помочь Треповой вначале выехать в Узбекистан, откуда она должна была перебраться в Киев. Там ей якобы светила должность главного редактора в одном из местных медиаресурсов. На самом деле, Трепову могли собираться устранить вместе с военкором, чтобы, как говорится, замести следы. Но вышло иначе.

Ранее Трепова уже попадала в поле зрения российских правоохранителей как активный участник незаконных митингов. По данным СК РФ, она является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). На этой почве к ней и подобрали ключик украинские вербовщики, руководившие действиями через телеграм-каналы.

Как отмечают российские эксперты, таких молодых людей в стране, к сожалению, немало. Наслушавшись западной пропаганды, порою за деньги, а иногда из «идейных соображений», они и становятся легкой добычей для украинских (фактически - западных) спецслужб.
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Использованы фотографии:
Сайт СК РФ
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8 комментариев
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  1. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 17:58
    +1
    Ну все жизнь ее закончится на зоне. Ну если только ее случайно не обменяют.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 18:01
      0
      Следственный комитет России предъявил Дарье Треповой обвинение по делу о теракте

      Доигралась дурища-хапуга за иностранные посулы и деньги!
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 17:58
    0
    Два раза перечитал и не понял в чем суть ?! Вроде ранее тут несколько раз это же и обсуждалось
  3. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 17:58
    0
    Вот и вывод, была в поле зрения, а то, что сразу не посадили это неё заслуга, а не доработка спецслужб. Итог, погиб человек, несколько ранено.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    0
    Без подпитки запада, навальнят всё меньше и меньше в России,а драпанувшие на запад совсем не нужны.Кормушки все заняты другими и они делится не будут.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:59
    0
    Ну все, сотрудничества со следствием нет, статьи тяжелые обе, по первой от 15 до 20 или пожизненное, которое бабам не дают. Смягчающих нет, так что 20 чистыми, откосить не выйдет, статья 33 УК РФ, пункты 1 и 2, можно от адвоката вообще отказываться.
    Если выйдет, то пенсионеркой
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 18:01
    0
    Всех ФБК-истов кто ещё не сбежал за жабры и в СИЗО,плюс 90% преподавателей и студентов ВШЭ до кучи...
  7. ААК
    ААК Сегодня, 18:02
    0
    Ну да, тронь такое, особенно младолетнее, тут же папаши-мамаши (в основном представители совсем не рабочего класса, а кое-кто и с опытом сотрудничества с "эмнисти интернешенал". и посещением всяко-разных посольств и НКО..) завопят - "...Воны-ж диты!!!" и быстренько чадо на почтовую лошадь до Верхнего Ларса...