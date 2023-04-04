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Представитель президента Бразилии приезжал в Москву обсудить урегулирование конфликта на Украине

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Представитель президента Бразилии приезжал в Москву обсудить урегулирование конфликта на Украине

В России побывал официальный представитель президента Бразилии Селсо Аморим, который провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN Brasil.


По словам Аморима, главной темой переговоров была ситуация на Украине и перспективы ее мирного урегулирования. Дипломат отметил, что «двери для мирных переговоров не полностью закрыты», то есть существует возможность их проведения.

Придет время, когда с одной стороны или с другой возникнет осознание того, что цена войны — не только политическая, но и человеческая, и экономическая — будет выше, чем цена необходимых уступок ради мира

- подчеркнул Селсо Аморим.

Как отметил бразильский политик, когда такой момент наступит, тогда миру и потребуются нейтральные страны, которые смогут выступить в качестве посредников между Россией и Украиной. Нет сомнений, что Бразилия также рассматривает в перспективе и себя в данной роли.

Что интересно, Аморим допустил возможность победы в боевых действиях и России, и Украины. Но он отметил, что Запад в большей степени устал от украинского конфликта. В России, по словам Аморима, усталость от спецоперации заметна меньше, а Москва не производит впечатления города в стране, ведущей боевые действия.

Но в этом случае непонятно, что тогда подразумевает Аморим под возможностью «победы» Украины? Ведь даже американские эксперты признают, что без прямой интервенции НАТО украинским формированиям не под силу провести успешное контрнаступление на освобожденные российские территории.
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7 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:06
    +2
    Все хотят стать посредниками на переговорах! Хоть бы кто спросил, "А России оно надо?"
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:23
      +2
      Цитата: Егоза
      Все хотят стать посредниками на переговорах! Хоть бы кто спросил, "А России оно надо?"

      Елена это официальная причина ,а вообще там чую кое что другое обговаривали ..Возможно официальный визит и прочии контракты ..Многие страны глядя на Россию и ее героическое сопрртивление англосаксам хотят избавится от влияния доллара и т.д. И на украину им плевать ,они чувствуют СИЛУ новую .Мы всех принимаем и уважительно И главное готовы сотрудничать равноправно во всех сферах ..Это все тянет к России народы разных стран ..У нас все по честному !
  2. Мини Мокик
    Мини Мокик Сегодня, 19:11
    +1
    Чувак из БРИКС. Приехал поболтать просто.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:20
      +1
      Ещё никогда России, ни в прошлом, ни в настоящем, не было ничего хорошего от любых сторонних миротворцев, потому, что им нужен не достойный мир для России, а только выгоды для себя за счёт России... надеюсь у Того-кого-нужно хватит ума это понять и не глотать наживку...
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:27
      0
      Цитата: Мини Мокик
      Чувак из БРИКС. Приехал поболтать просто.

      А может и не просто wink Южную Америку нужно отрывать от Севера ..Это не простой визит уверен !
      Аргентина очень зла на англосаксов и немцев там много ..Вон нашим блогершам и прочим кхе кхе Уже гражданство не дает и даже рожденным детям ..А то ломанулись толпой щелки и их мужья
      Все интересное еще впереди !
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:00
      0
      Командировочные хорошие, мир посмотрел...
  3. Gromit
    Gromit Сегодня, 20:10
    0
    Давайте будем честны.
    Если бы в Кремле не намекали на готовность к переговорам, то никто бы не приезжал их обсуждать и подобных статей бы не было.