Придет время, когда с одной стороны или с другой возникнет осознание того, что цена войны — не только политическая, но и человеческая, и экономическая — будет выше, чем цена необходимых уступок ради мира

В России побывал официальный представитель президента Бразилии Селсо Аморим, который провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN Brasil.По словам Аморима, главной темой переговоров была ситуация на Украине и перспективы ее мирного урегулирования. Дипломат отметил, что «двери для мирных переговоров не полностью закрыты», то есть существует возможность их проведения.- подчеркнул Селсо Аморим.Как отметил бразильский политик, когда такой момент наступит, тогда миру и потребуются нейтральные страны, которые смогут выступить в качестве посредников между Россией и Украиной. Нет сомнений, что Бразилия также рассматривает в перспективе и себя в данной роли.Что интересно, Аморим допустил возможность победы в боевых действиях и России, и Украины. Но он отметил, что Запад в большей степени устал от украинского конфликта. В России, по словам Аморима, усталость от спецоперации заметна меньше, а Москва не производит впечатления города в стране, ведущей боевые действия.Но в этом случае непонятно, что тогда подразумевает Аморим под возможностью «победы» Украины? Ведь даже американские эксперты признают, что без прямой интервенции НАТО украинским формированиям не под силу провести успешное контрнаступление на освобожденные российские территории.