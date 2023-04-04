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Очередными ударами артиллерия и ВКС РФ выбивают резервы ВСУ в Константиновке и Краматорске

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Очередными ударами артиллерия и ВКС РФ выбивают резервы ВСУ в Константиновке и Краматорске

Поступает информация о том, что российские войска продолжают выбивать украинские резервы, подтягиваемые на Донбасс. Удары по объектам противника к западу и северо-западу от Бахмута теперь наносятся уже не просто ежедневно, а по несколько раз в сутки.


Сообщается, что под ударами ВС РФ оказались резервы ВСУ в Краматорске и Константиновке. При этом используется не только артиллерия, но и боевая авиация.

После того, как российская разведка подтверждает ранее полученные сведения о местах размещения резервных подразделений ВСУ, по этим местам открывается огонь.

Приходят сообщения о новой волне авиаударов с применением планирующих авиабомб. Ранее официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия использует до 20 таких авиационных бомб на разных участках фронта. Причём сброс идёт с самолётов Су-34 и Су-35, которые могут находиться примерно за 70 км от позиции ВСУ, по которой наносится удар. Соответственно, всё сводится к крайне низкой вероятности поражения российского самолёта украинскими расчётами ПВО.

На таком фоне западная пресса продолжает подталкивать Киев (не без команды со стороны натовских руководителей) к контрнаступлению. Вот уже и в американской NYT вышла статья, где говорится, что «Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению». В этой фразе два слова особенно говорящие. Во-первых, наступление, хочет того Зеленский или нет, ему придётся начинать весной, а не летом, как пытался заявить главком ВСУ Залужный. Во-вторых, в его ходе всё решится. Дальнейшая поддержка режима Зеленского в нынешнем виде со стороны Запада будет возможна только в случае успеха. И самому Зеленскому это явно дают понять.
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14 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 19:04
    +9
    Мочить, мочить и мочить...не давать возможности создать сконцентрированный кулак, разрушать логистику, мосты...только так мы сможем минимизировать силу удара, тем самым сохранить жизни многим нашим бойцам и мирным жителям
    1. Умник
      Умник Сегодня, 19:33
      +1
      Уж очень хочется дожить до победы и отпраздновать ее
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 19:05
    +4
    Тактика перемол идет полным ходом ,на истощение и никаких переговоров ..
    Запад примолк и Зе тоже ! Скоро или уже КНР нам боеприпасов подкинет ,чтобы уже без проблем ..
    Уговоры давно закончились и тем более терракты начались ..Это ВСЕ ,будем добивать !
    А главное в тылу все стабильно и плевать на санкции ..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:18
      0
      Дед Пихто hi, притихли потому как всё поставленно на контрнаступление если выгорит то это полный (цензура) для нас,если наши ВСУ сломают то тут либо Запад сольет Киев на фитиль, либо пойдет на ввод тех же поляков +прибалтов и прочих кого не жалко.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:09
    +4
    Это контрнаступление для ВСУ решающий шаг, либо пан либо пропал, надеюсь в ГенШтабе продумали возможные ходы дабы сломать хребет ВСУ.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:09
    +1
    С Краматорском не понятно ,три раза сработало ПВО.Краматорск борется с непонятным спуском воды.Их там серьёзно топит.Нало посмотреть ,куда вода идёт - может неспроста.Кто это сделал ,это 200 % не мы.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:12
    +1
    Пока Украина готовиться к контрнаступу. ВС РФ методично, с немецкой скурпулезностью наносит удары по тылам
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:14
      +1
      Tusv hi, главное чтоб удары были в цель а не по площади.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 19:20
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Tusv hi, главное чтоб удары были в цель а не по площади.

        Повторные детонации подтверждают точность ударов. А хаотичный обстрел неба укро ПВО говорит о том, что и западные вундервафли выщелкиваются
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:23
          -1
          Тusv, ну возможно что у расчетов рученки кривые оттого и содят куда не поподя)
          1. Tusv
            Tusv Сегодня, 19:29
            +1
            Цитата: Ропот 55
            ну возможно что у расчетов рученки кривые оттого и содят куда не поподя)

            Кривые ручки здесь не причем. Без радаров наведения очень сложно что то приземлить без мощного заградительного огня. А судя по вчерашней Одессе, сначала четыре прилета, затем заработал заградительный огонь
  6. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:22
    +2
    Фаб-500-М54 тупоносые израсходовали в Сирии судя по всему, у них не аэродинамическая носовая часть, Фаб-500-М62 дальше улетит их и модернизируют в КАБ. Правда на Украине и М54 модернизировали, но там большие доработки, так как надо носовой обтекатель устанавливать.

  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:25
    -1
    пора в укрр уничтожать все и вся иначе будет больно !!!!!!! запад все больше и больше техники и оружия подбрасывает ! а это значит надо в украине оставить выжженую землю ! иначе не чем хорошим это не кончится ! в украине почти все население переформатировано против РФ ! надо гидре голову рубить в укрр ! ну это лично мое мнение возможно не прав !
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:32
    +4
    Полагаю, Киев долго будет откладывать наступление.
    Во-первых, аккумулируются поставки западной техники - понятно же, что лучше сформировать кулак, нежели кидать на передовую по мере поступления, и тут же терять.
    И во-вторых, пока самого наступления нет, можно долго рассказывать о готовности ВСУ гнать российские войска до границ 1991 года, и даже до берегов Охотского моря. А вот само наступление может расставить всё на свои места, а они, эти места, могут не понравиться западным попечителям.
    Поэтому Киев будет тянуть с наступлением максимально долго, насколько это вообще возможно.