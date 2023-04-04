Очередными ударами артиллерия и ВКС РФ выбивают резервы ВСУ в Константиновке и Краматорске

Поступает информация о том, что российские войска продолжают выбивать украинские резервы, подтягиваемые на Донбасс. Удары по объектам противника к западу и северо-западу от Бахмута теперь наносятся уже не просто ежедневно, а по несколько раз в сутки.
Сообщается, что под ударами ВС РФ оказались резервы ВСУ в Краматорске и Константиновке. При этом используется не только артиллерия, но и боевая авиация.
После того, как российская разведка подтверждает ранее полученные сведения о местах размещения резервных подразделений ВСУ, по этим местам открывается огонь.
Приходят сообщения о новой волне авиаударов с применением планирующих авиабомб. Ранее официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия использует до 20 таких авиационных бомб на разных участках фронта. Причём сброс идёт с самолётов Су-34 и Су-35, которые могут находиться примерно за 70 км от позиции ВСУ, по которой наносится удар. Соответственно, всё сводится к крайне низкой вероятности поражения российского самолёта украинскими расчётами ПВО.
На таком фоне западная пресса продолжает подталкивать Киев (не без команды со стороны натовских руководителей) к контрнаступлению. Вот уже и в американской NYT вышла статья, где говорится, что «Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению». В этой фразе два слова особенно говорящие. Во-первых, наступление, хочет того Зеленский или нет, ему придётся начинать весной, а не летом, как пытался заявить главком ВСУ Залужный. Во-вторых, в его ходе всё решится. Дальнейшая поддержка режима Зеленского в нынешнем виде со стороны Запада будет возможна только в случае успеха. И самому Зеленскому это явно дают понять.