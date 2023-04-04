Военное обозрение
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Опубликован полный перечень вошедшего в новый пакет американской военной помощи Украине вооружения

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Опубликован полный перечень вошедшего в новый пакет американской военной помощи Украине вооружения

4 апреля власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Полный список передаваемых видов вооружений, военной техники и оборудования опубликовало Министерство обороны США.


Во-первых, в новый пакет военной помощи вошло большое количество разнообразных боеприпасов. Это: боеприпасы для ЗРК Patriot, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм, минометные снаряды 120 мм, 81 мм и 60 мм, танковые боеприпасы 120 мм и 105 мм. Также в пакет военной помощи вошли ракеты с трубчатым пуском, системами оптического отслеживания и проводного наведения (TOW) и дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Украине передадут 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением, 3 радара воздушного наблюдения, противотанковые комплексы Javelin, минометы. Высокоточные авиационные боеприпасы также фигурируют в опубликованном Пентагоном списке военной помощи от США.

Во-вторых, украинские формирования получат от США около 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов, 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к стрелковому оружию.

В-третьих, киевский режим получает большое количество специальной автомобильной техники. Это: 9 грузовых автомобилей со специальным оборудованием для противодействия беспилотным летательным аппаратам, 11 тактических машин для эвакуации поврежденной военной техники, 10 грузовых автомобилей, 10 прицепов для транспортировки тяжелой техники, 4 машины тылового обеспечения, 8 тяжелых бензовозов, 105 обычных бензовозов, а также запасные части к автомобильной технике и контрольно-диагностическое оборудование для проверки состояния автомобилей, их технического обслуживания и ремонтно-технических работ.

Наконец, Украина получит 61 танкер с тяжелым топливом, поскольку ситуация с топливным обеспечением действующих формирований также не очень хорошая.

США обязуются и далее оказывать финансовую поддержку киевского режима, а также осуществлять финансирование и организацию обучения личного состава украинских формирований, в первую очередь – специалистов, которым предстоит работать с военной техникой американского и европейского производства.
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Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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8 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:33
    -4
    пора в укрр уничтожать все и вся иначе будет больно !!!!!!! запад все больше и больше техники и оружия подбрасывает ! а это значит надо в украине оставить выжженую землю ! иначе не чем хорошим это не кончится ! в украине почти все население переформатировано против РФ ! надо гидре голову рубить в укрр ! ну это лично мое мнение возможно не прав ! и да цифры могут быть в новости написаны одни а на деле раза 3 больше !
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:09
      0
      Англосаксы и К просто так от России не отстанут ..Ну и мы не лыком шиты !
      До последнего бандеровца ,так до последнего ..
      "Бахмутская мясорубка "войдет в историю ..
      Резервовов у России достаточно ,но это не главное
      Короче эту территорию пора зачищать уже конкретно и особенно Киев и дальше до границ поляков ...
  2. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 19:34
    +1
    Ох... Ох... Ох................ ,............
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 19:43
      -4
      что охаешь? в основном автотехника тыловая а где наступательная? где сау и пушки?
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:39
    +2
    Это: боеприпасы для ЗРК Patriot

    Фига се украина Пэтриот эксплуатирует. Уже понадобились новые ракеты и много
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:41
    +1
    Не понял...
    "Украина получит 61 танкер с тяжелым топливом" (с)
    Это так сейчас называют объемы топлива, или имеются в виду именно танкеры, плав.единицы?!
    А вообще, читая эти сводные таблицы, каждый раз задумываюсь - это же в какую сумму влетает Западу поддержка Украины?!
    От суммарной стоимости всех этих пакетов, до финансовых потерь от последствий санкций...
    Неужели эти суммы Украина, даже при самом лучшем для неё раскладе, когда-нибудь осилит?
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 19:46
      -1
      у них цель РФ приз халявные ресурсы и устранение конкурентов сделают для этого все что тока могут ! вы не забывай те дают ише технику про которую молчат ! у золотого лярда ише в планах космос )
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:58
    +2
    Да денег вложенно не мало(и это я скромно написал) возврата никто и не ждет потому как такие суммы Киев и за миллион лет не вернет а значит Вашингтон считает что овчинка стоит выделки. Раз и сами вкладывают и других заставляют.