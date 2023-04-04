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Российские самолёты Су-35 нанесли удары по местам дислокации противника в Черниговской области

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Российские самолёты Су-35 нанесли удары по местам дислокации противника в Черниговской области

Украинская сторона заявляет о том, что российские ВКС провели бомбардировку объектов на территории Черниговской области. Информация опубликована украинским оперативным командованием «Север».


В сводке утверждается, что пара российских истребителей нанесла удары по объектам в селе Печенюги. Это небольшой населённый пункт, который территориально входит в Новгород-Северский район.



Традиционно украинская сторона утверждает, что «бомбы сброшены на частный дом и хозяйственные постройки». При этом украинское командование, конечно же, ничего не говорит о том, что в этом селе размещались украинские подразделения, в арсенале которых имелись 120-мм миномёты, а также беспилотники. С помощью этих средств ВСУ терроризировали соседнюю Брянскую область РФ.

Не так давно именно из района села Печенюги наносились удары по брянскому селу Кистер. Также есть информация о том, что в Новгород-Северском районе располагается база подготовки боевиков, которые осуществляли вылазку в Климовский район Брянщины.

Село Печенюги находится к западу от Новгорода-Северского примерно в 20 км от границы с Россией – на брянском участке. По некоторым данным, удары по местам дислокации ВСУ в Печенюгах были нанесены без вхождения самолётов в воздушное пространство Украины.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 19:44
    0
    В сводке утверждается, что пара российских истребителей нанесла удары по объектам в селе Печенюги. Это небольшой населённый пункт, который территориально входит в Новгород-Северский район.


    Не то что печеньки Нуланд.Тут печенюг 1,5-тонных отведали с бортов истребителей Су-35.
  2. пешик
    пешик Сегодня, 19:50
    0
    Это здорово.
    Может кто-нибудь разъяснить - как наши самолёты, с какого расстояния пускают бомбы и, самолёты не сбиваются - ведь у ВСУ, пишут, есть с-300, они бьют на 300 км.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:52
      +6
      У ВСУ старые модификации С-300ПС/С-300ПТ,у которых на вооружении нет ракет,бьющих на 300 км,а только максимум на 75 км.Но дело в том что эти ранние модификации С-300ПС/С-300ПТ не стоят в 10 метрах от обьекта, который они прикрывают от нападения с воздуха,а чтобы их не заметили и не уничтожили стоят как правило поотдаль от прикрываемого ими обьекта,в глубине,что делает радиус возможного поражения ракетами от С-300ПС/С-300ПТ атакующих самолётов ещё меньшим чем 75 км.А бомбы с модулями УМПК,УПАБ-1500Б могут планировать с бортов Су-35,Су-34 на 50-80 км в зависимости от скорости полёта самолётов и высоты с которой сбрасывают бомбы.Ракеты на 250-400 км есть только у новых модификаций российских С-300ПМУ2,С-400.

      ТТХ старых С-300ПС.
      Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300ПС предназначена для обороны важнейших административных, промышленных и военных объектов от ударов всех типов средств воздушного нападения во всем диапазоне их практического применения, в том числе при несении постоянного боевого дежурства. ЗРК С-ЗООПС обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых ракет, баллистических и других целей, летящих со скоростями до 1200 м/с в зоне до 75 км по дальности на высотах от 25м до практического потолка их боевого применения, в условиях массированного налета, в сложной тактической и помеховой обстановке. Система всепогодная и может эксплуатироваться в различных климатических зонах.

      https://missilery.info/missile/c300ps

      И новая модификация для которой есть ракеты и на 200км и на 250 км.
      Система C-300ПМУ-2 "Фаворит" является дальнейшим развитием зенитной ракетной системы С-300ПМУ-1. Боевые возможности повысились за счет создания новой ракеты 48Н6Е2, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон, расширения информационных возможностей командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

      https://missilery.info/missile/c300pmu2
      1. пешик
        пешик Сегодня, 20:12
        0
        А, спасибо, я читал в вики вроде дальность действия упаб 1500 - 50 км. Вобщем нашим, выходит, можно не сильно) опасаться этих с-300, если сбрасывать бомбы как надо.
    2. Romeo
      Romeo Сегодня, 19:54
      +3
      у всу нет С-300 с дальностью поражения в 300км. У них старые версии этого комплекса еси не вдаваться в тонкости
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 20:00
      +2
      Цитата: пешик
      есть с-300, они бьют на 300 км.

      300 км с С-300 ПМ1? С ума бы не сойти.Уже вижу, как Рейтеон по быстрому выкинули все свои новейшие Пэтриоты Пак - 3 за полном неумением производить комплексы ПВО
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:17
        0
        Откуда взялась цифра 300 км?Ракеты для С-300ПМ-2 есть с дальностью поражения 200, 250 и 400 км,но последняя уже от С-400.
        Дальность стрельбы ракетой 48Н6ДМ достигает 250 км.

        https://topwar.ru/149722-the-national-interest-c-300-protiv-standard-missile.html