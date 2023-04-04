Украинская сторона заявляет о том, что российские ВКС провели бомбардировку объектов на территории Черниговской области. Информация опубликована украинским оперативным командованием «Север».
В сводке утверждается, что пара российских истребителей нанесла удары по объектам в селе Печенюги. Это небольшой населённый пункт, который территориально входит в Новгород-Северский район.
Традиционно украинская сторона утверждает, что «бомбы сброшены на частный дом и хозяйственные постройки». При этом украинское командование, конечно же, ничего не говорит о том, что в этом селе размещались украинские подразделения, в арсенале которых имелись 120-мм миномёты, а также беспилотники. С помощью этих средств ВСУ терроризировали соседнюю Брянскую область РФ.
Не так давно именно из района села Печенюги наносились удары по брянскому селу Кистер. Также есть информация о том, что в Новгород-Северском районе располагается база подготовки боевиков, которые осуществляли вылазку в Климовский район Брянщины.
Село Печенюги находится к западу от Новгорода-Северского примерно в 20 км от границы с Россией – на брянском участке. По некоторым данным, удары по местам дислокации ВСУ в Печенюгах были нанесены без вхождения самолётов в воздушное пространство Украины.