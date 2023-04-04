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Главком ВСУ заявил о необходимости усиления ПВО Украины в беседе с главой ОКНШ США

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Главком ВСУ заявил о необходимости усиления ПВО Украины в беседе с главой ОКНШ США

В настоящее время Украина нуждается в усилении сил противовоздушной обороны. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.


Как рассказал сам Залужный в своем Telegram-канале, он проинформировал генерала Марка Милли о ситуации на линии боевого соприкосновения, назвав обстановку «сложной, но контролируемой». Отдельно обсуждались вопросы поставки вооружений и боеприпасов.

Кроме того, Залужный отметил важность укрепления противовоздушной обороны Украины, которая играет особое значение на фоне непрекращающихся ракетных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры страны.

Напомним, что сегодня Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине, в состав которого вошли боеприпасы различных типов, противотанковые комплексы, оборудование противовоздушной обороны, а также большое количество специальной автомобильной техники.

Одновременно в штаб-квартире НАТО проходит специальное совещание по вопросам сотрудничества Североатлантического альянса с Украиной, на котором также обсуждаются вопросы расширения военной помощи киевскому режиму. Украину на совещании представляет глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
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7 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:04
    +2
    И ведь жив до сих пор (цензура), вот никак не пойму что это.
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:05
    +1
    ЗРК не танки и не бмп, которые можно поставить с того же хранения(абрамсы, бредли, хаммеры бронированные), как правило зрк лишних нет они все на вооружении. И какие конкретно ждут на Украине? насамсов мало, всяких ирис-т итд ещё меньше, на ум только патриоты приходят которых много, но это не зрк ближнего действия, а они я так понимаю требуют зрк до 50 км по дальности.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:10
      +1
      Лт. Запаса ВВС hi, если не ошибаюсь дойче передали то что у них самих прикрывало неба кусок, то есть в ущерб собственному Бундесверу. Так что и другие смогут тем более, - "Если ковбой прикажет, кто-же ему откажет." (С).
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 20:14
      0
      по сути нато прикрыто ядерным зонтом так что они по сути могут до 60% отдать техники ! ну это по сути а на деле хз )
  3. ian
    ian Сегодня, 20:06
    +1
    Стрелковку дали? Дайте танки! Танки дали? Давайте ПВО! ПВО дали? Дайте флот! Все отдали? Ничего не осталось? Тогда просто давайте денег, а то теперь мы самая сильная армия в Европе.....
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 20:06
    0
    Попрошайки... даже без стыда... дай, дай, дай... wassat
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:14
      0
      Buyan hi, а чего не попрошайничать раз ДАЮТ, вспомните как вел себя их посол в Германии, а как теперь чиновничек дойче стыдится что раньше не начали поставлять оружие, скоро на колени падать перед украинцами начнут(я про политиков) а чего жизни украинцев важны laughing