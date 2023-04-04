Главком ВСУ заявил о необходимости усиления ПВО Украины в беседе с главой ОКНШ США

В настоящее время Украина нуждается в усилении сил противовоздушной обороны. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли.Как рассказал сам Залужный в своем Telegram-канале, он проинформировал генерала Марка Милли о ситуации на линии боевого соприкосновения, назвав обстановку «сложной, но контролируемой». Отдельно обсуждались вопросы поставки вооружений и боеприпасов.Кроме того, Залужный отметил важность укрепления противовоздушной обороны Украины, которая играет особое значение на фоне непрекращающихся ракетных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры страны.Напомним, что сегодня Министерство обороны США объявило о выделении нового пакета военной помощи Украине, в состав которого вошли боеприпасы различных типов, противотанковые комплексы, оборудование противовоздушной обороны, а также большое количество специальной автомобильной техники.Одновременно в штаб-квартире НАТО проходит специальное совещание по вопросам сотрудничества Североатлантического альянса с Украиной, на котором также обсуждаются вопросы расширения военной помощи киевскому режиму. Украину на совещании представляет глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.