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Отвечающая за проект LauncherOne космическая корпорация британского миллиардера объявила о своём банкротстве

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Отвечающая за проект LauncherOne космическая корпорация британского миллиардера объявила о своём банкротстве

Космическая корпорация Virgin Orbit, основателем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, объявила о своём банкротстве. Об этом сообщила служба новостей BBC. По информации, опубликованной британской вещательной корпорацией, она оказалась неплатёжеспособной ввиду того, что её руководству так и не удалось привлечь новых инвесторов.


Теперь же Virgin Orbit ничего не остаётся, как сконцентрировать свои усилия на том, чтобы найти для неё нового покупателя и не ставить под удар как саму компанию, так и её клиентов, поставщиков и сотрудников.

Так, на прошлой неделе она выступила с заявлением о том, что ей придётся уволить 85% своего штата из-за отсутствия доступных и надёжных источников финансирования.

Будучи учреждённой в 2017 году, Virgin Orbit специализировалась на запуске ракет со спутниками на базе модифицированных Boeing 747, поднимающими ракету-носитель воздушного старта LauncherOne на высоту 11 км, откуда она стартует прямо с самолёта. Примечательно, что специальный механизм запуска с самолёта позволяет запустить аппарат почти из любой точки планеты, где есть аэродром.

Кстати говоря, по началу дела шли довольно успешно: компании удалось быстро привлечь инвесторов из других стран в лице крупнейшей американской корпорации Boeing, а также государственной холдинговой компании Mubadala из ОАЭ.

Но за 2 года рыночная стоимость корпорации сильно упала, опустившись за это время с более чем 3 млрд $ до 65 млн долларов что подтвердилось накануне по итогам закрытия торгов на нью-йоркской бирже.
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5 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:54
    0
    Английские ученые обьявили и ..... да и бог с ним wassat
  2. DenD
    DenD Сегодня, 21:59
    0
    Какой красивый распил. Вот шейхи из ОАЭ удивятся, как их красиво кинули. И ведь предъявить по существу некому, что то, куда то, не как, не желает лететь.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 22:04
    0
    Das ist absolut typisch für die Angelsachsen...!!
    Überall da, wo sie die Technik von Anderen nicht
    stehlen oder ausspionieren können, scheitern sie,
    da sie noch nie eigene Ideen hatten, sondern schon
    ihr ganzes "Empire" von Thomas Alva Edison bis
    heute auf Diebstahl fremden geistigen Eigentums
    gegründet haben...!!! Freut mich...!!
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 22:08
    0
    Какой шанс для Абрамовича. Пусть покупает за $$$65 млн. и открывает сборочный филиал в Якутии.
  5. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 22:12
    0
    Враньë! Как может обанкротиться высокотехнологичнейшая компания, высший менеджмент которой ведёт человечество в светлое будущее семимильными шагами? Этож вам не Роскосмос замшелый