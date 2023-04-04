Отвечающая за проект LauncherOne космическая корпорация британского миллиардера объявила о своём банкротстве

Космическая корпорация Virgin Orbit, основателем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, объявила о своём банкротстве. Об этом сообщила служба новостей BBC. По информации, опубликованной британской вещательной корпорацией, она оказалась неплатёжеспособной ввиду того, что её руководству так и не удалось привлечь новых инвесторов.
Теперь же Virgin Orbit ничего не остаётся, как сконцентрировать свои усилия на том, чтобы найти для неё нового покупателя и не ставить под удар как саму компанию, так и её клиентов, поставщиков и сотрудников.
Так, на прошлой неделе она выступила с заявлением о том, что ей придётся уволить 85% своего штата из-за отсутствия доступных и надёжных источников финансирования.
Будучи учреждённой в 2017 году, Virgin Orbit специализировалась на запуске ракет со спутниками на базе модифицированных Boeing 747, поднимающими ракету-носитель воздушного старта LauncherOne на высоту 11 км, откуда она стартует прямо с самолёта. Примечательно, что специальный механизм запуска с самолёта позволяет запустить аппарат почти из любой точки планеты, где есть аэродром.
Кстати говоря, по началу дела шли довольно успешно: компании удалось быстро привлечь инвесторов из других стран в лице крупнейшей американской корпорации Boeing, а также государственной холдинговой компании Mubadala из ОАЭ.
Но за 2 года рыночная стоимость корпорации сильно упала, опустившись за это время с более чем 3 млрд $ до 65 млн долларов что подтвердилось накануне по итогам закрытия торгов на нью-йоркской бирже.