Вооруженные силы Швеции: качество вместо количества

Вооруженные силы Швеции имеют небольшие размеры, которые могут ограничивать их потенциал. В то же время, грамотное планирование, развитая промышленность и международная кооперация позволили получить достаточно высокую боеспособность. Шведская армия включает все основные рода войск и способны выполнять задачи в воздухе, на земле, на море и под водой.
Общие показатели
На данный момент общая численность личного состава вооруженных сил Швеции не превышает 14,5-15 тыс. чел. – порядка 1,5% населения. Имеется резерв ок. 10 тыс. чел., а общие людские резервы оцениваются в 4,2 млн чел. В недавнем прошлом была предпринята попытка построить полностью контрактную армию, но в 2017 г. вернулись к смешанному принципу комплектования и вернули призыв. Генералитет, офицерский и сержантский состав при этом несут службу по контракту.
В 2022 ф.г. оборонный бюджет Швеции достиг 79,9 млрд крон (ок. 7,7 млрд евро). В сравнении с предыдущим годом он вырос на 8,7 млрд крон (83,5 млн евро). В связи с общим ухудшением военно-политической обстановки в Европе было принято решение о дальнейшем увеличении расходов на оборону. В 2023 ф.г. военный бюджет превысил 94 млрд крон (9 млрд евро).
Вооруженные силы имеют типичную структуру и включают все основные виды и рода войск. Имеются сухопутные войска, военно-воздушные силы, в т.ч. армейская авиация, военно-морские силы, включая морскую пехоту, а также силы спецопераций. Также в составе армии присутствует несколько «общих» частей и подразделений вспомогательного назначения.
По совокупности количественных и качественных характеристик армия Швеции в целом получает высокие оценки. Так, известный рейтинг Global Firepower, учитывающий несколько десятков параметров, в этом году поместил Швецию на 37 место в мире. Среди европейских государств она оказалась 11-й. В этом рейтинге Швеция на две строчки уступила ближайшему соседу в лице Норвегии. Другого соседа, Финляндию, обошли на 14 позиций.
Сухопутные возможности
Как и у других стран, у Швеции сухопутные войска являются основной и наиболее крупной частью вооруженных сил. В них служит почти половина личного состава – до 7 тыс. чел. При необходимости, численность армии может быть увеличена за счет резервистов.
Организационно-штатная структура сухопутных войск обусловлена поставленными задачами и ограниченной численностью армии. Основной единицей войск является полк; имеется 15 таких формирований. В состав полков включены батальоны и роты разного назначения. Так, в общей сложности имеется пять танковых батальонов, три механизированных с разным оснащением, один десантный, один разведывательный и т.д. Артиллерия сведена в два батальона. Имеются две аналогичные части ПВО и пара инженерных батальонов.
До недавнего времени в наличии шведской армии было 120 танков Strv 122 (Leopard 2A5), но некоторое их количество решили передать Украине. В мотопехоте имеется более 400 машин семейства CV 9040 и свыше 1000 БТР разных моделей, включая давно устаревшие. Значительная часть этой техники фактически находится в резерве и простаивает без дела.
В прошлом Швеция отказалась от буксируемой гаубичной артиллерии и полностью перешла на САУ Archer (35 ед.) Имеется более 320 минометов в калибре 81 и 120 мм. В последней категории представлены самоходные системы. Для поддержки войск и борьбы с бронетехникой также используются ПТРК нескольких типов собственного производства.
Сухопутная ПВО построена на основе комплексов Patriot, HAWK и IRIS-T – в общей сложности более 20 ед. Присутствуют на вооружении 30 ЗСУ Lvkv 90. Пехота располагает переносными ЗРК RBS-70.
Военно-воздушные силы
Как и армия, ВВС Швеции не отличаются высокой численностью. В них задействовано порядка 2,7 тыс. чел. В связи с высокими требованиями к уровню подготовки личного состава, они в основном укомплектованы профессиональными военными. Количество срочников минимально.
Боевые задачи должны решать шесть истребительно-бомбардировочных эскадрилий, в которых имеется менее 100 самолетов JAS 39C/D Gripen. Самолеты вооружаются ракетами «воздух-воздух» AIM-9, AIM-120, IRIS-T и Meteor, а также управляемыми бомбами нескольких моделей.
Для разведки и управления авиацией имеются самолеты Saab 340, S-100B Argus, S-102B и несколько типов беспилотных летательных аппаратов. Численность самолетов специального назначения минимальна – не более 1-2 борта каждой модели. Военно-транспортная авиация представлена 8-10 самолетами, причем половину из них составляют Tp-84 (местное обозначение американского C-130), в т.ч. в варианте заправщика.
В интересах сухопутных войск действуют три вертолетные эскадрильи. У них имеется более 50 вертолетов нескольких типов – UH-60M, NH90 и AW109. С их помощью решаются в основном транспортные задачи. Ударные вертолеты на вооружении армейской авиации отсутствуют.
Военно-морской потенциал
По численности личного состава шведские ВМС незначительно уступают ВВС – не более 2,4-2,5 тыс. чел. Несмотря на ограниченное число военнослужащих, флот включает все необходимые компоненты. Общее количество вымпелов и плавсредств, пригодных для решения боевых и вспомогательных задач, превышает 300 ед. Они разделены между тремя флотилиями (одна подводная и две надводных); имеются два полка морской пехоты. Все соединения размещены на двух базах.
При минимальных размерах, шведские ВМС имеют подводный флот. В состав флотилии подлодок включены три корабля типа Gotland, исходного и модернизированного проекта, а также два вымпела типа Södermanland. Все пять кораблей имеют неатомные энергоустановки и несут торпедное вооружение.
Основными единицами надводных сил являются пять корветов Visby с противокорабельным ракетным вооружением. Два имевшихся корвета Göteborg старой постройки сейчас модернизируются по современному проекту Gävle. Вскоре они вернутся на службу.
Также в боевой состав входят сторожевик Carlskrona, 13 патрульных катеров и 5-7 тральщиков двух типов. Создана крупная группировка боевых катеров – не менее 130 ед. Ее основу (более 100 ед.) составляют скоростные катера Strb 90. Также имеются специализированные десантные катера и моторные лодки.
Контролировать обстановку и управлять флотом может разведывательное судно Orion. В ближайшем будущем его планируют списать и заменить новым судном Artemis. Также боевой работе ВМС помогают несколько транспортных судов.
Морская пехота Швеции включает два батальона общей численностью ок. 1,1 тыс. чел. Они оснащены легкими бронемашинами и автомобильной техникой. Помимо стрелкового оружия они используют 81-мм минометы и ракетные комплексы RBS-17.
Перспективы развития
Нетрудно заметить, что вооруженные силы Швеции сочетают ограниченную численность и достаточно высокую боеспособность. От армий других стран, например Финляндии, их отличает оптимизированная организационно-штатная структура со всеми необходимыми компонентами, а также высокая доля современного оснащения.
Получению подобных результатов поспособствовало грамотное составление планов с учетом всех имеющихся возможностей и потребностей. В этом контексте нужно вспомнить наличие у Швеции развитой промышленности, которая способна выпускать различную продукцию военного назначения и покрывать значительную часть нужд своей армии.
Своими силами и по собственным требованиям разрабатывается пехотное вооружение, бронетехника, самолеты, корабли и подлодки. При необходимости, закупаются иностранные образцы. В таком случае предпринимаются попытки локализации и принимаются иные меры, направленные на получение максимальных результатов и снижение зависимости от третьих стран.
В целом речь идет о небольшой, но в основном самодостаточной армии. Шведские вооруженные силы способны защищать территорию страны и близлежащие акватории от предполагаемых угроз и даже участвовать в операциях на удаленных театрах. Впрочем, несмотря на все качественные преимущества, количество может оставаться негативным фактором и ухудшать общие результаты.
В ближайшем будущем
На протяжении длительного времени Швеция сохраняет нейтральный статус и не присоединяется к каким-либо блокам и организациям. При этом она имеет большой опыт сотрудничества с НАТО в рамках существующих международных проектов. Более того, в прошлом году нынешнее шведское руководство объявило о своем желании вступить в Альянс, и сейчас делаются необходимые шаги.
Предполагается, что вступление в НАТО позволит нарастить группировку войск и сил на шведской территории и с иностранной помощью более эффективно защищать ее от пресловутой российской агрессии. Одновременно с этим Швеция столкнется с новыми рисками, от которых ее пока защищает нейтральный статус. В свою очередь, НАТО получит контроль над еще одной неплохой, хотя и немногочисленной армией на восточном фланге. Как именно ее будут использовать, и устроят ли результаты шведскую сторону – большой вопрос с предсказуемым ответом.