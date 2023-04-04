Трамп арестован, власти Нью-Йорка опасаются штурма здания суда сторонниками экс-президента

Новая страница в истории США открыта. Никогда прежде ни одного бывшего президента этой страны не подвергали аресту. Теперь – подвергли. Речь идёт о 45-м президенте США Дональде Трампе. Арест произведён на основании зачитанного прокурором нью-йоркского района Нижний Манхэттен обвинения.
Известно о том, что республиканец с самым высоким на данный момент рейтингом переведён в отдел полиции. Там в его отношении проводят процедуру отпечатки пальцев, после чего обвинение прокурор озвучит ему лично.
Интересно, что даже откровенно продемократический (работающий в интересах Демпартии США) канал CNN вышел с репортажем, в котором говорится, что всё это напоминает сюрреализм.
CNN:
Это впервые в истории США.
В этом плане CNN фактически повторяет заявление, несколько часов назад сделанное самим Дональдом Трампом о сюрреализме происходящего. По словам человека, который собирается принять участие в выборах президента в 2024 году, США «превратились в страну третьего мира, где сводят счёты с политиками, узурпировав систему правосудия».
В общей сложности в отношении Трампа выдвинуты обвинения по 30 эпизодам. При суммировании всех ему грозят десятки лет тюрьмы по американским законам. Тем временем на улицах Нью-Йорка в районе Манхэттена перекрыто движение. Власть опасается того, что сторонники Трампа могут пойти на штурм здания суда.
Один из наиболее авторитетных журналистов США Фарид Закария (тоже с CNN):
Складывается впечатление, что Трампа хотят свергнуть до выборов. Всеми силами. Это нарушает всю систему англо-саксонского права, считавшуюся веками незыблемой. Система всегда говорила, что сначала преступник совершает преступление, потом его судят. У нас теперь наоборот - на человека смотрят и выискивают варианты, нельзя ли его объявить преступником.