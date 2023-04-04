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Трамп арестован, власти Нью-Йорка опасаются штурма здания суда сторонниками экс-президента

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Трамп арестован, власти Нью-Йорка опасаются штурма здания суда сторонниками экс-президента

Новая страница в истории США открыта. Никогда прежде ни одного бывшего президента этой страны не подвергали аресту. Теперь – подвергли. Речь идёт о 45-м президенте США Дональде Трампе. Арест произведён на основании зачитанного прокурором нью-йоркского района Нижний Манхэттен обвинения.


Известно о том, что республиканец с самым высоким на данный момент рейтингом переведён в отдел полиции. Там в его отношении проводят процедуру отпечатки пальцев, после чего обвинение прокурор озвучит ему лично.

Интересно, что даже откровенно продемократический (работающий в интересах Демпартии США) канал CNN вышел с репортажем, в котором говорится, что всё это напоминает сюрреализм.

CNN:

Это впервые в истории США.

В этом плане CNN фактически повторяет заявление, несколько часов назад сделанное самим Дональдом Трампом о сюрреализме происходящего. По словам человека, который собирается принять участие в выборах президента в 2024 году, США «превратились в страну третьего мира, где сводят счёты с политиками, узурпировав систему правосудия».

В общей сложности в отношении Трампа выдвинуты обвинения по 30 эпизодам. При суммировании всех ему грозят десятки лет тюрьмы по американским законам. Тем временем на улицах Нью-Йорка в районе Манхэттена перекрыто движение. Власть опасается того, что сторонники Трампа могут пойти на штурм здания суда.

Один из наиболее авторитетных журналистов США Фарид Закария (тоже с CNN):

Складывается впечатление, что Трампа хотят свергнуть до выборов. Всеми силами. Это нарушает всю систему англо-саксонского права, считавшуюся веками незыблемой. Система всегда говорила, что сначала преступник совершает преступление, потом его судят. У нас теперь наоборот - на человека смотрят и выискивают варианты, нельзя ли его объявить преступником.
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37 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ Сегодня, 21:38
    +6
    Эх Доня, отстреливаться нужно было crying искать «окно на границе», просто так не сдаваться.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:41
      +1
      Новая страница в истории США открыта. Никогда прежде ни одного бывшего президента этой страны не подвергали аресту. Теперь – подвергли. Речь идёт о 45-м президенте США Дональде Трампе.


      Интересно, что даже откровенно продемократический (работающий в интересах Демпартии США) канал CNN вышел с репортажем, в котором говорится, что всё это напоминает сюрреализм.

      CNN:

      Это впервые в истории США.


      С Новым Дном тебя Америка!Деградация продолжается.Когда начнут сажать сенаторов?К концу своего президентства Байден будет править на уровне главы какого-нибудь африканского племени.Из оружия у США к тому времени останутся только стрелы и копья.Всё остальное увезут на Украину.Из-за кризиса в банковской системе и невозможности купить одежду за границей прийдётся делать себе трусы из соломы.Из-за энергокризиса снова начнут разводить костры ,благо что топить их будет чем,а именно долларами, которые будет печатать ударными темпами печатный станок ФРС США,чтобы все американцы имели возможность ими отапливать свои помещения. Главное чтобы Байден к концу своего президентства не превратился ещё в людоеда и не сожрал Трампа.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:53
        +1
        Это впервые в истории США.

        Эх -ма ! А вот преступники-демократы живут, развязывают войны и бабло отмывают, и никто ответственности не несет. recourse
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:43
      +10
      Свободу товарищу Трампу!
      До здравствуют Свободные Штаты Америки!
      --
      Интересные дела в США завариваются.
      Как у Ельцина с Горбачевым.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 21:52
        +3
        Яценюка надо позвать.Он громче всех будет кричать: Трампу волю!
        1. ААК
          ААК Сегодня, 22:19
          0
          Ну, это всё же лучше, чем "... як що куля в лоб, то куля в лоб!" Но я подумал чуть о другом, это если Дональда в ранге прошлого матрацного преза (там к бывшим президентам всегда обращаются - господин президент) поволокла на кичу своя-же матрацная демшиза, то что бы тогда влупили в Гааге нашему Гаранту ?....
      2. фигвам
        фигвам Сегодня, 21:55
        +4
        Их ждёт гражданская война, это то что они заслужили, сша должны быть уничтожены.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 22:05
          +2
          Цитата: фигвам
          Их ждёт гражданская война, это то что они заслужили, сша должны быть уничтожены.


          Тут главное им не мешать.Не мешать такому государственному деятелю как Байден.Верным путём ведёт США.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 22:13
            +1
            Цитата: Orange-Bigg
            Тут главное им не мешать.

            СШП то же имеют право на своего горбачева и ельцина, даешь перестройку, ускорение, гласность!!!!
            УРА Товарищи!!!!!!
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 22:19
      0
      дойдёт, подумал Штирлиц!) А вообще, Трамп мне нравится, он явно не баран. ИМХО конечно.
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:40
    +4
    Ну, понеслась.
    Хоп, мусорок, не шей мне срок,
    Машина «Зингера» иголочку сломала.
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:42
    +3
    За то что обесчестил Сторми Даниелс посадят в камеру с неграми-демократами.
    1. Юра
      Юра Сегодня, 21:45
      +5
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      посадят в камеру с неграми-демократами.

      Он и их обесчестит. laughing
    2. Балу
      Балу Сегодня, 22:02
      +2
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      За то что обесчестил Сторми Даниелс посадят в камеру с неграми-демократами

      Она еще хотела, но Дональд признался, что жена не разрешает. Блудня обиделась, подала в суд. Эх, бабы... А давайте о лошадях. Мне нравятся алхатекинцы и дончаки. Крррррасота и мощь!
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 21:43
    +1
    Свобода полковнику Трамповичу wassat .....
    1. Балу
      Балу Сегодня, 22:05
      +2
      Цитата: Buyan
      Свобода полковнику Трамповичу wassat .....

      Есть предложение поменять полковника на Собчак с Хакамадой. belay .
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 21:44
    +6
    Свободу Дональду Трампу! Свободу, политзаключенному! МИД России должен выразить свою озабоченность ! полковник Трампов, мы с тобой да здравствуют свободные штаты америки ))))))))))
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:45
    +3
    берем чипсы и занимаем места в партере
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:57
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      берем чипсы и занимаем места в партере


      Предлагаю вместо чипсов взять вискаря.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 22:10
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Предлагаю вместо чипсов взять вискаря.

  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 21:45
    +3
    Ну теперь точняк в оркестр поедет. Первый Вагнер - президент.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:48
    +3
    В общей сложности в отношении Трампа выдвинуты обвинения по 30 эпизодам.
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:50
    +2
    а ставки в этом балагане принимают?!!!
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:51
    +3
    Полагаю, аналитики сломали все мозги, вычисляя вероятность взлёта из-под тюремного срока - и в президентское кресло)
    Причем шансы заменить Байдена у Трампа вполне себе не иллюзорные
    Как это забавно смотрится со стороны, и как это было удручающе, когда очень похожие авантюры режиссировал ЕБН...
    1. Аригин
      Аригин Сегодня, 21:57
      +1
      Да будет Вам, товарищи, ну посидит в обезъяннике до выяснения, дело житейское. Через неделю так и вообще все забудется.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:58
      +1
      когда очень похожие авантюры режиссировал ЕБН...

      Ну пока никто из них с моста не падал, разве что с трапа...
    3. Tusv
      Tusv Сегодня, 22:04
      +1
      Цитата: sdivt
      Полагаю, аналитики сломали все мозги, вычисляя вероятность взлёта из-под тюремного срока - и в президентское кресло)

      Наши уже все сказали. Публичная связь на стороне это 100% второй срок в застенках овального кабинета))) Кеннеди, Клинтон ужо это проходили. Правда все это было с демократами. С республиканцами пока не было
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:56
    +1
    Если бы были часы , показывающие приближение Гражданской войны в США, то они точно показывают без пяти минут.
  12. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:57
    0
    Надо было слушаться дядю Вову. Выбрали бы на второй срок и Бидон даже не вякнул. А так полковник Трамп разжалован в рядовые и Демократы могут делать с ним все, что угодно. Не оправдал "високого доверья"
  13. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 22:00
    0
    Таков новый "дивный мир" глобализма. И ничего смешного тут нет. Если раньше буржуазная демократия была фикцией которую соблюдали, а власть закона на западе ( хотя бы в отношении своих владеющих собственностью граждан) была отчасти реальностью, то теперь ничего этого нет и в помине.
    Началась эпоха тотальной диктатуры. И если они так относятся к своим,то гражданам РФ уповоть на какие-либо "правила" не приходиться.
  14. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 22:04
    +4


    Мой комментарий тупой и короткий. И не несет никакого смысла
  15. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 22:08
    +2
    Самое глупое что они могли сделать, это арестовать Трампа.
    И они это сделали.
  16. Григорий_Николаев
    Григорий_Николаев Сегодня, 22:11
    0
    полное обыдлячивание мировой политики.. явно все эти соросыгейтсыротшильдыморганырокфеллеры с пришитыми головами и десять раз пересаженными сердцами мутят планетарный финансовый катарсис, и им плевать, кто в эту кашу порубится, свои, чужие, лишь бы побольше, что б не до лопнувших финансовых пузырей было плебсу. А Трампушка-дурачек когда решил порисоваться перед обезьянами и влезть в клетку с аллигаторами что б натыкать их в их же дерьмо должен был прихватить что нибудь поубедительней клюшки для гольфа.
  17. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 22:11
    0
    Выживший из ума бункерный дед-диктатор арестовал молодого и перспективного оппозиционера!
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 22:15
      0
      Цитата: sergo1914
      арестовал молодого и перспективного оппозиционера!

      это вы круто!!!
      Дональд Трамп - родился: 14 июня 1946 г. (76 лет)
  18. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 22:12
    +1
    Вот это придвыборная гонка,вот это драйв и треш. Битва стариков разбойников.
  19. dzvero
    dzvero Сегодня, 22:18
    0
    Интересно, как арестовали. Разработали спецпротокол ареста б/у президента или просто по старинке - фейсбуком в пол, ногой на шее, руки заломать и пинок в печень для тонуса.