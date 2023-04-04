Трамп арестован, власти Нью-Йорка опасаются штурма здания суда сторонниками экс-президента

Это впервые в истории США.

Складывается впечатление, что Трампа хотят свергнуть до выборов. Всеми силами. Это нарушает всю систему англо-саксонского права, считавшуюся веками незыблемой. Система всегда говорила, что сначала преступник совершает преступление, потом его судят. У нас теперь наоборот - на человека смотрят и выискивают варианты, нельзя ли его объявить преступником.