Беспилотник из плоти и крови: сколько в России еще «Тыковок»

Дарья Трепова, она же «Тыковка». Источник: соцсети
Её подставили?
Если оперировать общедоступной информацией, картина вокруг убийства военного корреспондента Владлена Татарского складывается следующим образом.
Дарья Трепова или, как её знали в соцсетях, «Тыковка» занесла 2 апреля в питерский бар «Патриот» массивный бюст из гипса и вручила его военкору. Публично, в оживленном месте, под камерами. Статуэтка, прямо говоря, особым изяществом не блистала, но привлекла внимание Татарского. Тем более что Владлен ранее встречался и принимал презенты от будущей террористки. Трепова обмолвилась парой фраз со спикером события, присела неподалеку, и через несколько секунд прогремел взрыв.
На данный момент Следственный комитет инкриминирует «Тыковке» причастность к «террористическому акту, совершенному организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку», а также «незаконное ношение взрывчатого устройства». Двадцатишестилетняя Даша, судя по всему, сядет всерьез и надолго. Может быть, даже до конца своих дней. Но не это главное.
Прежде всего, в самом сердце страны мы допустили убийство человека, который открыто, не боясь, поддерживал специальную военную операцию и искренне ненавидел националистический режим на Украине. Да, порой высказывания Татарского кому-то казались провокационным, но он так видел ситуацию, причем не с дивана, а находясь в самой гуще событий.
Он не был, как сейчас модно говорить, умеренным – Владлен настаивал на радикальном решении вопроса нацистской метастазы у западных границ России. За это его СБУ и убило. Причем, по версии Следственного комитета, в террористическом акте могли быть замешаны члены запрещенного в России «Фонда борьбы с коррупцией». Лично Навальный вряд ли мог координировать акцию, но вот его последователи вполне способны на самое активное участие. Слишком велика ненависть ко всему, что связано с русскими.
Не будем вдаваться в тонкости следственного дела Треповой – пока еще рано давать безапелляционные оценки произошедшему. Но оценить уровень деградации российской либеральной тусовки очень даже можно, и выводы напрашиваются просто ошеломительные.
Еще в прошлом году для террористического акта в России спецслужбам Украины приходилось засылать своего человека. Речь о Наталье Вовк, заложившей взрывчатку под машину Дарьи Дугиной. Сейчас же диверсанты не требуются – в раскачанной информационной войной публике достаточно предателей.
Оправдательное «меня подставили» выглядит из уст террористки Треповой либо издевательством, либо признанием собственного слабоумия. По словам «Тыковки», кураторы уверяли, что под слоем гипса установлено подслушивающее устройство, которое поможет добыть компромат на Владлена Татарского.
Предполагалось, военкор будет возить с собой многокилограммовую поделку по всему фронту и надиктовывать неподалеку, видимо, что-то антироссийское. А сама организаторша должна была получить свои деньги (работала она не совсем за идею) и улететь в Узбекистан. Убедить «Тыковку» в подобной ереси оказалось несложно, и в итоге случилось то, что случилось. Собственно, только за намерение подсунуть вражеское прослушивающее устройство гражданину России Трепову уже справедливо упечь за решетку лет на десять.
Попутно стоит заметить, насколько украинские террористы перестают выбирать средства. Если покушение на Дарью Дугину закончилось смертью одной несчастной девушки, то в теракте, устроенном руками Треповой, погиб Владлен Татарский и ранены несколько десятков человек. Многие до сих пор находятся в тяжелом состоянии.
Лицо российского «пацифизма»
Трепова родилась в 1997 году. В Волгодонске подорвали жилой дом на второй год жизни будущей «Тыковки». Когда случился теракт на Дубровке, девочке было всего пять лет, трагедию в Беслане встретила в шестилетнем возрасте. Все перипетии событий на Кавказе прошли мимо взрослеющей Дарьи – она осваивала социальные сети, модные молодежные течения и впитывала как губка ценности западного мира. Трепова была откровенной посредственностью во всем, чем бы ни занималась, но, вероятно, стремилась к большему. Но дело не только в личности «Тыковки».
Страна, к большому сожалению, десятилетиями самостоятельно готовила плодородную почву для вражеской пропаганды. Мы всячески ограждали подрастающее поколение от жестокости, насилия и правил естественного отбора. Строили в молодежи, говоря научным языком, триаду – креативность, коммуникабельность и критическое мышление. Если и получилось, то далеко не у всех.
В итоге часть из них превратилась в аморфное нечто, наподобие Треповой, готовой прославиться на ниве «пацифизма». Ни на чем другом такие реализовать себя не смогли. И всерьез винили в этом российскую действительность – по таким лекалам зарождался российский либеральный протест. Кто мог, бежал из страны, кто не мог – таил злобу на Родину.
По некоторым данным, кураторы обещали Дарье место в украинском издании сразу после бегства из России. Здесь, к слову, сыграл фактор Марины Овсянниковой, которую российские спецслужбы так и не решились закрыть в местах не столь отдаленных. Прецедент с удачным бегством работницы Первого канала мог сыграть на руку спецслужбам Украины в истории с Треповой. И снова мы видим, насколько подготовленный плацдарм оказался во вражеских руках.
Ситуация до сих пор не исправилась. Крупные города, прежде всего Москва и Санкт-Петербург, словно живут на своей волне, никак не созвучной с действительность на фронтах спецоперации. Жизнь совершенно мирная, нисколько не напоминающая о реальной, порой очень жесткой действительности. Лично довелось наблюдать происходящее в столице – праздная молодежь на улицах и городской фон, ничем не отличающийся от событий 2–3-летней давности. Разве что масок на лицах москвичей стало гораздо меньше. Такой ситуацией грех не воспользоваться нашим врагам, тем более при поддержке могущественных спецслужб Запада.
По слухам, Трепова сама не лепила данное изделие, а только покрасила. Фото: скриншот видео
Сколько сейчас «Тыковок» в разработке СБУ? Десятки, а может, тысячи? Хватит ли мозгов у потенциальных предателей понять, что они никому не нужны – ни здесь, ни там? Вопросы, конечно, риторические.
От Треповой ожидаемо открестились её кураторы – теракт совершен, а о судьбе куска человеческой плоти, доставившего посылку с бомбой до адресата, теперь можно не беспокоиться.
Во-первых, открыто признать причастность – это значит поставить себя в один ряд с самыми одиозными террористами мира. После такого даже западная общественность семь раз подумает принимать Украину в ЕС и НАТО.
Во-вторых, отрицание теракта лишний раз внесет смуту в нестройные ряды российской общественности.
И вот уже те, кому до тридцати, задают нескромные вопросы – а может, теракт стал следствием внутренних проблем страны?
Вслед за этим еще и еще раз удобряют почву перед западными хозяевами. Нас долго пугали дронами и ракетами made in Ukraine, которые вот-вот посыплются на головы россиян. «Тыковка» может быть довольна и не льет слезы попусту – она с честью выполнила свое предназначение куска человеческого материала в руках киевских террористов. Настоящий «беспилотник» из плоти и крови в самом сердце России.