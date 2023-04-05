Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М»

Продолжается работа по модернизация различных модификаций российских танков. Причём происходит это на фоне сетования со стороны украинских чиновников по поводу того, что Россия «не потеряла производственный потенциал, несмотря на многочисленные санкции, и сегодня производит по несколько десятков танков в сутки».
По сообщению пресс-службы «Ростеха», Минобороны выражает заинтересованность в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М» от холдинга «Высокоточные комплексы». Это комплексы активной защиты которыми планируется оснастить в первую очередь танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».
КАЗ «Арена-М» способны защищать танк как от снарядов и противотанковых гранат, так и от управляемых ракет.
Отмечено, что на завершающей стадии находится обсуждение о вооружении КАЗ «Арена-М» танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.
Спецбоеприпасы направленного действия КАЗ «Арена-М» размещаются по периметру башни и имеют возможность круговой защиты танка от выпущенных по нему средств поражения. Также в состав комплекса активной защиты входит многофункциональная РЛС, обладающая высокой степенью помехозащищённости. Она способна работать и при попытках противника использования систем РЭБ. Станция обнаруживает летящие цели и передаёт сигнал для узконаправленного действия спецбоеприпасов.