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Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М»

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Минобороны заинтересовано в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М»

Продолжается работа по модернизация различных модификаций российских танков. Причём происходит это на фоне сетования со стороны украинских чиновников по поводу того, что Россия «не потеряла производственный потенциал, несмотря на многочисленные санкции, и сегодня производит по несколько десятков танков в сутки».


По сообщению пресс-службы «Ростеха», Минобороны выражает заинтересованность в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М» от холдинга «Высокоточные комплексы». Это комплексы активной защиты которыми планируется оснастить в первую очередь танки Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

КАЗ «Арена-М» способны защищать танк как от снарядов и противотанковых гранат, так и от управляемых ракет.

Отмечено, что на завершающей стадии находится обсуждение о вооружении КАЗ «Арена-М» танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

Спецбоеприпасы направленного действия КАЗ «Арена-М» размещаются по периметру башни и имеют возможность круговой защиты танка от выпущенных по нему средств поражения. Также в состав комплекса активной защиты входит многофункциональная РЛС, обладающая высокой степенью помехозащищённости. Она способна работать и при попытках противника использования систем РЭБ. Станция обнаруживает летящие цели и передаёт сигнал для узконаправленного действия спецбоеприпасов.
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22 комментария
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 06:22
    +20
    Классика современного. Цитата из статьи:
    "Отмечено, что на завершающей стадии находится обсуждение о вооружении КАЗ «Арена-М» танков Т-72Б3 и Т-72Б3М".
    Потом будет окончательная стадия, потом финальная стадия БОЛТОВНИ, и только потом начнётся первая стадия принятия решения.
    Минимум 30% чиновников надо сокращать, включая чиновников Минобороны.
    1. certero
      certero Сегодня, 06:39
      +11
      Цитата: Протон
      Минимум 30% чиновников надо сокращать, включая чиновников Минобороны.

      Нет, их нужно сажать в танки т-62 и в бой.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 07:08
        +1
        "Нет, их нужно в Т-62 сажать..."
        Наивный праведный гнев....
        Кстати, в новый модернизирлванный Т-62М " с головы до ног укутанный" в ДЗ "сесть" глраздо безопаснее чем в ободранную "как липку" в боях 72-двойку или Т-80БВМ, где будут отсутствовать половина контейнеров ДЗ, экраны и пр.
        Что же до КАЗ. Оснащать надо. Конечно. Но главный вопрос: есть ли " мальчик"? Т.е. имеется ли в наличии КАЗ надежный, сохраняющий работоспособность после обстрела из стрелкового оружия, попадания осколков, снарядов малокалиберной артиллерии.
        Или дорогущая система для показа?
        Хочется верить, что Аренв М такой КАЗ. Дай Бог. Но любая систеиа сама по себе не панацея. Лишь сочетание основной брони, ДЗ, решеток, систем маскировки, маневренности, хорошего обзора и КАЗ в том числе дает реальный рост защищенности.
      2. Klaus8691
        Klaus8691 Сегодня, 07:13
        0
        Да они туда просто не влезут! На броню их вместо защиты, хрен их пробьешь!
    2. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:47
      +3
      Цитата: Протон
      "Отмечено, что на завершающей стадии находится обсуждение о вооружении КАЗ «Арена-М» танков Т-72Б3 и Т-72Б3М".
      А поутру они проснулись...
    3. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 07:33
      0
      И появятся средства для закупки и оснащения отечественных танковых подразделений комплексами "Арена-М" и другим полезным имуществом.
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:37
      0
      В статье главное "МО заинтересовано"!
  2. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 06:22
    +6
    Всего-то, второй год СВО.
    Изучив и проанализировав применение противником противотанкового вооружения,наше МО приняло правильное решение.Наверное через неделю все танки с КАЗ будут,а ещё через неделю БМП и БТРы.
    1. Комментарий был удален.
  3. фигвам
    фигвам Сегодня, 06:22
    +2
    Наконец то, то что нужно было ещё вчера, но мы как всегда долго запрягаем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:46
      +4
      До запрягания пока не дошло.Ищем упряжь.А мы еще смеемся над эстонцами..Советская еще разработка, вашу...Огромное спасибо "галошестроителям",а то так и ездили с козырьками из прутка..
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:30
    0
    Продолжается работа по модернизация различных модификаций российских танков. Причём происходит это на фоне сетования со стороны украинских чиновников по поводу того, что Россия «не потеряла производственный потенциал, несмотря на многочисленные санкции, и сегодня производит по несколько десятков танков в сутки».
    . Вопрос... а из за чего, из за кого, Россия больше всего теряет свой потенциал, то тут, то там???
    Будет, кто то гадать или ответ и так понятен/известестен?
  5. certero
    certero Сегодня, 06:37
    +2
    Вот интересно что я сейчас прочитал? Это новость откуда из 2020 года или что?
    Дальше комментировать это без специфической лексики невозможно.
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 06:41
    0
    Что заинтересовно понятно, только не принята "Арена" на вооружение, даже толком не испытана...Новость или статья не о чем
  7. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:52
    +1
    Надо шлёпнуть одного "обсудителя". В назидание остальным , по законам военного времени... Остальные за пару часов все обсудят , а через месяц каз будет стоять на каждом танке в сво. Видимо другого обращения они не понимают
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:54
    +3
    Минобороны выражает заинтересованность в скорейшем оснащении российских танков КАЗ «Арена-М»... на завершающей стадии находится обсуждение о вооружении КАЗ «Арена-М»
    В двух выдержках из статьи наглядно видно о продолжающей процветать бюрократической машине в различных ведомствах. Привычная ли это бюрократия или умышленное торможение необходимых действий - вопрос? Иногда, не будучи конспирологом, после отдельных действий в верхах начинаешь задумываться, а по глупости это или преднамеренно?
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 07:16
      -1
      Да по видимому вся эта СВО преднамеренная глупость.
  9. bairat
    bairat Сегодня, 07:11
    0
    КАЗ «Арена-М» способны защищать танк как от снарядов

    Не способны. Подкалиберный снаряд во первых летит слишком быстро, во вторых даже если Арена успеет среагировать против вольфрамового(уранового) лома обстрел картечью ничего не даст.
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:19
      0
      Чаще всего танки страдают от обстрела их пехотой из различных гранатомётов, а у них нет уранового лома. С танками противника должны бороться вертолёты, а не танки.
      1. bairat
        bairat Сегодня, 07:24
        0
        Да я не против, вертолеты так вертолеты. Просто неточность в статье.
  10. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 07:13
    -1
    Нет слов, мы теряли танки и экипажи в Афганистане, Чечне и Грузии, наша бронетехника горела в Сирии, на Украине мы уже потеряли больше 1000 только танков, а кто-то в Ростехе до сих пор обсуждает КАЗ Арену, ставить ее или нет, созданную 30 лет назад.

    Это саботаж и предательство!!!

    КАЗ нужно немедленно ставить на танки и сразу работать над его совершенствованием!!!
    1. aars
      aars Сегодня, 07:39
      0
      КАЗ это же РЛС, вычислитель, куча ключей и т.п.
      Скорее всего есть проблемы с производством
      Да - она старая как фекалии мамонта
      Но с советской комплектухой тоже есть проблемы, например АЛС многие (индикатор) тупо закончились
  11. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 07:24
    -1
    А там осталось ещё, что оснащать? Т-54? Может, пора уже подумать, как на Т-34 КАЗ вешать?